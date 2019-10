El celular, un ‘mal’ necesario para la educación mexicana

Esta mañana, desde el Centro de Cultura Digital [debajo de la Estela de Luz] de la Ciudad de México se llevó a cabo la presentación de la nueva entrega de una serie de investigaciones de Common Sense (una organización sin fines de lucro que “brinda educación y defensa a las familias para promover tecnología y medios seguros para los niños), relacionadas con la adicción tecnológica y los niveles de conexión digital de los jóvenes, que se publica desde 2016 en Estados Unidos.

Esta vez unieron esfuerzos con la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California (USC), con el objetivo de realizar por primera vez una investigación de este tipo en México.

“Estamos muy contentos de estar en la Ciudad de México para anunciar los resultados de esta Investigación. En 2015, decidimos lanzar un programa para apoyar a la comunidad latina en Estados Unidos, con el fin de resultar el orgullo de esta cultura” dice James P. Steyer, Fundador y director general de Common Sense.

“México es un país muy diverso, con un apego a la familia único. Es un país admirado por inculcar los valores familiares. Es por esto por lo que elegimos este país para continuar con esta investigación. Es un honor estar aquí, en la compañía de comisionados, jóvenes y tantos medios”, concluyó el ejecutivo.

La nueva realidad: Padres, adolescentes y dispositivos móviles en México es la cuarta entrega de la serie, La nueva realidad, misma que registra los hábitos, actitudes y opiniones de los padres y adolescentes sobre los dispositivos móviles en el país.

Este informe es la primera investigación de este tipo realizada en México, y arrojó resultados como que: los mexicanos han adoptado rápidamente la tecnología celular, y junto con ella, a las sociales. Hoy, el 72% de la población de 16 años o más usa smartphones. Además, en términos de uso de uso de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, la región ocupa el quinto lugar en el mundo, con aproximadamente 78 millones de mexicanos accediendo a las redes a través de dispositivos móviles.

34% de los padres y 35% de los jóvenes se despiertan en medio de la noche para revisar sus notificaciones.

“Los adolescentes están conectados 24/7. Su desarrollo social y académico ya se encuentra muy conectado al uso de los smartphones y esta generación está creciendo al mismo ritmo que la tecnología. Por lo que las familias han adaptado su estilo de vida para congeniar con los dispositivos electrónicos” dice Willow Bay, decana de la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la USC.

“Hace 10 años este panorama era impensable. Ahora la mayoría tienen un dispositivo en la mano y lo están viendo todo el tiempo. Ahora, llegamos al punto en el que el 76% de los padres castigan a sus hijos quitándoles el celular o los premian regalándoles uno”, concluyó la decana.

50% de los adolescentes y 45% de los padres dicen que se ‘sienten adictos’ a su dispositivo móvil.

El reporte ofrece una visión más clara de las costumbres y rutinas de los padres y adolescentes mexicanos con respecto al uso de los medios digitales y sirve como una radiografía de la vida de las familias mexicanas. “Lo que debemos entender, y no solo en el caso de los jóvenes del mundo, es que ya no se están ‘conectando’ a internet y a las redes sociales, sino que están ‘experimentando’ la vida a través de las plataformas digitales”, afirma el Dr. Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, CDMX.

Con estos resultados, es claro que, los medios y la tecnología están en el centro de las familias mexicanas. También, se estas se están adaptando a las formas en que los celulares están transformando su vida cotidiana y sus actividades. Además de México y Estados Unidos, países como Japón y Reino Unido han sido incluidos en este proyecto de investigación educativa.

67% de los adolescentes dice que una de sus formas favoritas de comunicarse con amigos es vía mensajes de texto, 50% en persona, 49% a través de redes sociales y solo el 40% por teléfono.

“(…) El mayor desafío no radica solo en los inagotables estímulos audiovisuales que están ahí, listos, disponibles en cada dispositivo electrónico. El desafío radica en las relaciones humanas que nuestros hijos están creando en el teléfono, a través de fotos o mensajes en Facebook o Instagram”, opina León Krauze, periodista y presentador de noticas de Univisión 34 en Los Ángeles, California.

Algunos hallazgos y conclusiones

Los dispositivos móviles están cambiando la cotidianidad de las familias mexicanas:

Los padres y adolescentes utilizan sus teléfonos móviles desde muy temprano en la mañana y de forma seguida.

En muchas familias, los teléfonos celulares y tabletas le están ‘quitando’ el sueño a sus integrantes.

La mayoría de los papás y sus hijos sienten que el uso de los teléfonos inteligentes interfiere con las actividades familiares.

Gran parte de los padres y adolescentes se distraen durante el día con sus celulares.

Los papás están preocupados por la cantidad de tiempo que sus hijos pasan en sus dispositivos, pero la mayoría de las familias cree que estos aparatos ofrecen beneficios como: habilidades tecnológicas, contacto familiar y actualización del acontecer mundial.

Casi todos los encuestados no sienten que el uso de tabletas o teléfonos inteligentes esté perjudicando las relaciones familiares.

Desde otra perspectiva, las principales repercusiones del uso de los dispositivos electrónicos en México con relación a los padres y sus hijos son: causa distracción, genera un sentimiento de adicción, genera discusiones, causa un impacto negativo en las actividades familiares, y pone en jaque las reglas de la casa, esto según los encuestados.

México, Internet y el Mundo

Nuestro país se está convirtiendo de forma rápida en uno de los mercados más activos en plataformas digitales del mundo, debido a que, según los datos actualizados de We Are Social (reconocida agencia de marketing y comunicación online 2.0 con sede en Nueva York, Estados Unidos), en su reporte Digital in 2019, México se encuentra entre el cuarto y el octavo lugar de uso de redes sociales, con el que Facebook, YouTube y WhatsApp son las aplicaciones más utilizadas.

Según el 15º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2018, el 67% de la población usa internet con frecuencia, y esa cifra aumenta casi hasta el 86% entre los usuarios menores de 30 años.

