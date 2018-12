‘El Chapo’ intentó mover cocaína en barcos de Pemex, asegura colombiano

A fines de 2007, Joaquín “El Chapo” Guzmán se reunió con ejecutivos de Pemex a fin de usar sus barcos petroleros para llevar cocaína de Ecuador a México, declaró hoy el colombiano Jorge Cifuentes Villa, testigo protegido llamado al juicio que se realiza en Nueva York contra el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Según narró Cifuentes, el encuentro se realizó en un escondite secreto en las montañas de Sinaloa, donde él, “El Chapo” y Dámaso López, un lugarteniente del capo, recibieron a un funcionario de Pemex llamado Alfonso Acosta.

El plan era mover la droga dentro de los buques petroleros de Pemex desde Ecuador a la refinería de Lázaro Cárdenas, Michoacán, reportó el reportero Alan Feuer, del New York Times, en su cuenta de Twitter.

“Si bien el plan no funcionó al final, dijo Cifuentes, hubo varias reuniones para discutirlo. La idea fue propuesta por Vicente Zambada Niebla, hijo del ‘Mayo’ Zambada, socio principal del ‘Chapo’. Vicente era el único, dijo Cifuentes, que tenía ‘las conexiones’ con Pemex”, indicó Feuer.

While the plan didn't work out in the end, Cifuentes said, there were several meetings to discuss it. The idea was proposed by Vincente Zambada Niebla, the son of Mayo Zambada, Chapo's chief partner. Vincente was the one, Cifuentes said, who had "the connections" to Pemex.

— Alan Feuer (@alanfeuer) December 12, 2018