El Comité Olímpico Mexicano necesita 120 mdp para los atletas, pero el gobierno no da un centavo

Tokio 2020 está a unos meses de comenzar. Por eso, el Comité Olímpico Mexicano requiere 120 millones de pesos para preparar y llevar a la delegación nacional a la máxima justa deportiva de la humanidad.

Sin embargo, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, señala que la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha apoyado a su organismo con recursos económicos. Además, Ana Gabriela Guevara, actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ha dicho que no puede dar los recursos por “cuestiones administrativas”. Los apoyos monetarios para los atletas serán por parte de la iniciativa privada.

“Siempre habíamos tenido el apoyo del gobierno federal, pero en esta ocasión, el Comité Olímpico Mexicano no ha recibido un solo centavo. Sin embargo, tenemos varios empresarios que nos han auspiciado de manera muy importante, la comprensión de Solidaridad Olímpica, que nos respalda en lo económico, el apoyo del Comité Olímpico Internacional, de Panam Sports, que siendo la organización del continente trata de desarrollar el deporte en México”, refiere Padilla en entrevista con Forbes México.

La falta de dinero ha propiciado que se suspenda el hospedaje y la alimentación en Centro de Alto Rendimiento (CDOM), debido a que, de acuerdo con el titular del organismo, “la última vez que recibimos recursos (80mdp) fue en el sexenio pasado, cuando Alfredo Castillo era el encargado de Conade”.

Pese a ser un año olímpico y carecer de recursos federales, el dirigente deportivo descarta que peligre la participación tricolor en la máxima justa deportiva de la humanidad, que se llevará a cabo en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto. El COM espera que se clasifiquen entre 130 y 150 deportistas.

“Entendemos la situación de orden económico por la que está atravesando el país en este momento y que si no pudieron darnos recursos en 2019, lo más probable es que este año tampoco suceda. Eso no quiere decir que se ponga en riesgo a la delegación: tenemos planes alternos para que conjuntamente con la iniciativa privada, la delegación vaya con todos los deportistas que estén clasificados y así tener garantizadas la ropa de competencia, de viaje, estancia en la villa olímpica”, declara Padilla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que “no se va a entregar dinero a organizaciones como era antes. No hay proveedores predilectos del régimen, hay transparencia en las licitaciones, ganan los que ofrecen mejores precios y calidad en todo sentido. Es un cambio”.

Por ende, si esa política se mantiene, el COM, al ser una asociación civil, no tendrá alguna partida presupuestal, pese a que Tokio 2020 está “a la vuelta de la esquina”.

Llegar a 6 medallas, el objetivo

Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicana, advierte que la delegación tricolor buscará superar lo hecho en Río 2016, cuando obtuvo cinco medallas.

Es decir, 6 preseas sería el éxito para México en Tokio 2020.

“No tenemos un pronóstico de medallas aquí en el Comité Olímpico Mexicano. Trabajamos con base en metas, porque es difícll, es arriesgado mencionar un número. Queremos superar lo que sucedió en Río de Janeiro en donde hubo cinco medallas y podamos remontar ese número, para decir que la delegación tuvo una buena participación”, apunta el jerarca deportivo nacional.

Padilla destaca que “esta generación de atletas mexicanos trae una serie de buenos resultados. En primer lugar, en los Juegos Centroamericanos logramos el primer sitio, que hace más de 50 años que no lo lográbamos; en los Panamericanos fue una cosecha importante de 137 medallas, que eso permitió que remontáramos del tercer al sexto lugar”.

Para Tokio 2020, el dirigente ve con potencial de medalla a los gimanstas Daniel Corral y Alexa Moreno; en tiro deportivo a Jorge Martín Orozco.

“En otras competencias tambien, tiro con arco, en clavados, taekwondo, salto ecuestre, natación artística, que ha tenido un muy repunte de años atrás a la fecha”, concluye Padilla.