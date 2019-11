El consejo para promover el turismo tuvo acuerdos irregulares en último año de EPN

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el cual desapareció en la administración de Andrés Manuel López Obrador, contrató algunos servicios de outsourcing de manera injustificada, así como agencias que incumplieron con obligaciones en materia de seguridad social y otras más para promover la imagen de México con precios no razonables y en el extranjero, arrojan los resultados del organismo de la Cámara de Diputados.

Lo anterior corresponde al Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“El CPTM no acreditó los mecanismos o procedimientos que permitieran determinar y comprobar que los precios propuestos por el prestador del servicio fueron razonables y en las mejores condiciones para la entidad; además, no se justificó el motivo por el cual la contratación de este servicio se realizó en el extranjero”, arrojaron los resultados de la ASF respecto a un acuerdo con la agencia MSL Group Americas, Inc, para promover la imagen de México en el extranjero.

En junio del presente año, el Senado de la República aprobó la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, organismo que estaba encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias en el sector para el país.

De igual manera, el documento indica que se contrataron servicios de outsourcing con las empresas Negocios Optimus Jumace y Negocios Universal TD2 sin cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, respecto a que el personal subcontratado (outsourcing) no puede realizar las mismas tareas que el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

“Por lo anterior, no se justificó la contratación de personal en esta modalidad y, por lo tanto, no se cumplió con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera”, añade el documento.

Por otra parte, se identificó que las empresas contratadas para la prestación del servicio de personal por outsourcing (Negocios Optimus Jumace y Negocios Universal), no realizaron los enteros de cuotas obrero patronales mensuales del IMSS por riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, por 2.4 millones de pesos.

De igual manera, el IMSS indicó que, al 30 de abril de 2019, la primera empresa tiene fincados 220 créditos fiscales por 100 mdp y la segunda cuenta con 155 créditos por 120 mdp, por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 258,818.18 pesos, ante la intervención de la ASF.

