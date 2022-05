El control de precios para frenar la inflación funciona solo en el corto plazo: Jonathan Heath

Jonathan Ernest Heath, subgobernador del Banco de México, aseguró este martes que el control de precios para frenar las presiones a la inflación funcionan únicamente en el corto plazo, por lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe tener mucho cuidado en su instrumentación.

“Mi opinión personal es que los controles de precios solo funcionan en el corto plazo, por lo que hay que tener mucho cuidado en su instrumentación”, dijo el economista egresado de la Universidad Anáhuac.

Sin embargo, agregó que no le molesta pensar “fuera de la caja” en búsqueda de políticas que puedan ayudar a contrarrestar la inflación.

Lee: Control de precios propuesto por AMLO crearía un mercado negro: Coparmex 4/4 Mi opinión personal es que los controles de precios solo funcionan en el corto plazo, por lo que hay que tener mucho cuidado en su instrumentación. Sin embargo, no me molesta pensar “fuera de la caja” en búsqueda de políticas que nos puedan ayudar a contrarrestar la inflación— Jonathan Heath (@JonathanHeath54) May 3, 2022

El subgobernador de Banxico tiene como una de sus tareas el combate a la inflación, la cual no es exclusiva, además, que otro de los objetivos prioritarios y no el único es procurar la estabilidad del poder adquisitivo.

“El Ejecutivo Federal está facultado (exclusivamente) a determinar mediante decreto precios máximos y la Cofece debe determinar si no hay condiciones de competencia efectiva, mientras que le corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios en estos casos”, apuntó.

“Con base en esta normatividad, el Banco Central no cuenta con facultades para establecer precios máximos. Si el Ejecutivo decide instrumentar una política al respecto, está en su derecho. El Banco Central puede opinar al respecto y ofrecer asesoría solamente”, añadió Jonathan Heath.

El 4 de abril de 2022, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que presentaría un plan para controlar la inflación de 24 productos de la canasta básica, los cuales cada semana han sido analizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Ya estamos trabajando en eso, es lo que tiene que ver con la canasta básica para garantizar que no haya carestía y que controlemos la inflación”, sostuvo entonces López Obrador.

Entre los productos que se contempla controlar en sus precios están el aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz de supermercado y zanahoria.

Lee: Control de precios para frenar la inflación dañaría la economía: CEESP

“Así como debemos de ser autosuficientes en energéticos, tenemos que ser autosuficientes en alimentos, y eso es lo que estamos tratando ahora, fortalecer la producción y dar facilidades para que haya libre mercado, que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos convenga en el extranjero, sobre todo productos de la canasta básica”, comentó ese día el mandatario.