El crecimiento ‘inercial’ de la economía será menor con AMLO que con EPN

El crecimiento promedio anual ‘inercial’ de la economía mexicana será menor en el sexenio de AMLO, que en el de EPN, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la actual y anterior administración.

En los Criterios Generales de Política Económica 2019, el equipo de Carlos Urzúa estimó que el crecimiento ‘inercial’ del Producto Interno Bruto (PIB) durante la administración de AMLO tendrá un promedio anual de 2.68%; en el periodo de Peña Nieto (considerando el estimado central de crecimiento de 2018 de la anterior SHCP), sería de 2.71%

Con ‘inercial’ el equipo del secretario se refiere a que “no considera los efectos de la estrategia de desarrollo económico de la actual administración”. Es decir, la SHCP, que dirige la política macroeconómica del país, no presentó el impacto estimado de los proyectos de la administración en el PIB.

Viridiana Ríos, académica y analista de política, dijo que realmente no hay una gran diferencia en las proyecciones “en ese nivel de décimas no hay forma de decir que con uno se va a crecer más que con el otro, más bien tenemos que darnos cuenta que al economía mexicana está estancada, no se logra crecer más de 2.5% desde hace varias administraciones”.

En tanto Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, dijo que para que el PIB despegue en la actual administración “va a ser muy importante la confianza que infundan, pues los motores de crecimiento son el consumo interno y la inversión”.

“Cerca del 60% del PIB es por el consumo y mucho del mismo depende las expectativas económicas. Si comienza a subir el tipo de cambio y se tiene miedo, el consumo se desacelera, aunque no haya reducido el ingreso”.

Resolver el problema

Para Ríos, una de las problemáticas centrales que ha enfrentado la economía mexicana en los últimos años son los oligopolios y monopolios, pues detienen la inversión.

“Tenemos una economía que necesita un cambio estructural para crecer más. Esto solo se va a lograr cuando tengamos más innovación, más facilidades para el emprendimiento y sobre todo cuando se reduzca el poder oligopólico y monopólico de muchas empresas que operan en México”.

Sobre si cree que el gobierno actúe en dichas problemáticas la experta dijo que “la administración se comprometió a promover la competencia bancaria; espero que así sea. Pero me preocupa la reducción al presupuesto de la Cofece”.