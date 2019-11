El desempleo no es la única deuda pendiente, también la informalidad: IDIC

El incremento en la tasa de desempleo durante el tercer trimestre de 2019 no es lo único indicador preocupante para el país, sino la calidad de los empleos generados, detalló José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer que la tasa de desocupación en México es de 2.1 millones de personas, de la Cruz Gallegos refirió que la mayoría de las oportunidades laborales se crearon en micronegocios, lo cual está estrechamente relacionado con el sector informal.

Durante los primero 9 meses del año, abundó, el 77% de los empleos se generaron en micronegocios, es decir 926,000 plazas de ocupación se dirigieron a este rubro del total nacional de 1.2 millones.

“(No sólo es) el problema de desocupación que se incrementó ligeramente, sino la calidad de los empleos de bajos ingresos y calidad”, delineó el director del IDIC.

Además, indicó que 399 mil micronegocios se crearon en sin establecimiento, es decir en la informalidad.

De acuerdo con el último informe del IDIC, la recesión en que se encuentra el área industrial ya comenzó a impactar en el empleo, puesto que el sector de la construcción perdió 117 mil puestos laborales, el de la la extracción y de electricidad 14.5 mil, mientras el de comunicación y transportes 13.4 millones de plazas.

En tanto, el sector del comercio empleó a 597 mil personas y el rector restaurantero – alejamiento temporal a 384 mil empleados.

El salario mínimo no es la respuesta

El aumento al salario mínimo no es la respuesta, indicó De la Cruz Gallegos, puesto que “la informalidad no cumple con la ley laboral y los reglamentos, por ello aumentar el salario por decreto no es garantía que los trabajadores lo ganen”.

Durante los primeros tres trimestres de este año, se redujo en 2.3 millones el número de empleos que pagan entre tres y cinco salarios mínimos, además que hubo otra disminución de 571 mil plazas que remuneren con más de cinco salarios mínimos, refirió el estudio del IDIC.

El texto también indicó que 3.3 millones de mexicanos tienen una ocupación, pero no reciben ingreso. Al igual que el 62% de las personas ocupadas no tiene acceso a las instituciones de salud.

La solución está en la inversión

Por ello, De la Cruz Gallegos refirió que se requiere impulsar una política económica integral, donde se fortalezcan a las unidades productivas, por ello “se necesita facilitar la inversión, generar programas de vinculación” entre las pequeñas empresas y las cadenas productivas formales.

Sentenció que de no generar mayor inversión o crecimiento, “estas cifras podrían seguirse exacerbando”, lo cual “tendría mayor complejidad de resolver” en un futuro.

“No sólo es la actual situación, sino las tendencias que de ahí se desprenden”, subrayó.

También te puede interesar: 2.1 millones en México, sin empleo en el tercer trimestre de 2019