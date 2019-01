El ‘día más triste del año’, sólo una fórmula de mercadotecnia: académicos

Notimex.- A nivel mundial, el tercer lunes de enero es conocido como “el día más triste del año” o “Blue Monday”, sin embargo, éste no existe, aseguraron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se trata en realidad de un hecho pseudocientífico o concepto mercadotécnico, originado por una campaña para aumentar las ventas de viajes. En 2005, la empresa Sky Travel buscó una forma de incrementar sus puntos de venta.

Lo anterior fue resultado de una ecuación desarrollada por el investigador inglés Cliff Arnall, que considera parámetros como clima (frío) y las deudas originadas por las fiestas de fin de año, para obtener el “día más triste del año”.

Sin embargo, dicha fórmula no se puede generalizar, pues las circunstancias son diferentes para cada población, señaló el académico de la Facultad de Psicología, Hugo Sánchez.

Una vez concluidas las festividades de diciembre y las reuniones sociales, para muchas personas este mes es un periodo de autocrítica, evaluación, reflexión y melancolía, pero sin llegar a una situación patológica, destacó Hugo Sánchez.

Imposible censar la tristeza

En un comunicado de la máxima casa de estudios, el académico dijo que los seres humanos todo el tiempo experimentan tristeza y ansiedad, sin devenir en enfermedad, por ello, no se debe esperar un día específico para estar deprimido.

Las condiciones en las que se siente alegría, desconsuelo u otra emoción, dependen de variables ambientales las cuales cambian de acuerdo a las circunstancias, edad, género, entre otros factores.

“¿Podríamos inventar el día más feliz del año y preparar a la gente para eso?. No, porque las condiciones para que alguien lo sea dependen de los eventos que le suceden; entonces, si el tercer lunes de enero consigues trabajo, vas a estar contento”, ejemplificó.

No obstante, precisó que algunos sectores de la población pueden ser susceptibles a sugestionarse, como en el caso de los adolescentes, quienes se dejan influenciar con mayor facilidad debido a que se encuentran en un periodo de vulnerabilidad.

Para este sector, dijo el especialista, es difícil tomar decisiones, pues no tienen la capacidad de prospectiva de un adulto, de ahí que sean susceptibles al abuso de sustancias o a la enajenación.

“Altamente influenciables, están a la expectativa de lo que pasará en el Blue Monday y hacen correlaciones que no existen; si se tropiezan y caen se lo atribuyen a ese día”, sostuvo.

El académico llamó a los adolescentes que se sienten deprimidos, o experimentan sensaciones de soledad, desesperación o tristeza, a no guiarse por las publicaciones de las redes sociales, ni esperar el tercer lunes de enero para quitarse la vida.

“Si se tienen esos pensamientos, es necesario buscar información, preguntar a los profesores o a un experto, acudir a grupos de terapia o a instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría o la Facultad de Psicología”, señaló.

“El día más triste del año” ha sido analizado desde distintos puntos de vista por Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc); Hugo Sánchez y Christian Salazar Montiel, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

No obstante, lo cierto es que un día triste puede o no circunscribirse a un lunes. Sólo depende de la actitud que le pongamos… Y para cuando no existen ganas de colocar tal actitud, te dejamos este hitazo de New Order que el próximo 7 de marzo cumple 36 años de su lanzamiento y que funciona de lo mejor para transformar el mood.

