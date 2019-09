‘El dinero no va a alcanzar’, advierte Ramírez Cuellar sobre Presupuesto 2020

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados considera que el Presupuesto de Egresos para 2020 requiere al menos 150,000 millones de pesos adicionales al monto de 6.1 billones de pesos planteado por la Secretaria de Hacienda en el Paquete Económico.

“Los ingresos son el talón de Aquiles, tendremos que echar mano del fondo de ahorro y esa no es la política más saludable. Vamos a tener faltantes, el dinero no va a alcanzar, nos hemos decidido a crear nuevas instituciones de salud, pero las propuestas de gasto siguen siendo débiles”, dijo Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión, durante un evento organizado por el think tank México Evalúa.

El diputado de Morena explicó que es necesario aumentar el monto de inversión en obras, pues en el ámbito de infraestructura hídrica se observa una caída en inversión desde 2015 hasta 2020. En el presupuesto para el próximo año, Mexico Evalúa estima que sólo se destinarán 43 centavos a inversión en agua por cada 100 pesos de inversión pública.

Ramírez Cuéllar explicó que los requerimientos adicionales para el próximo año se estiman en 150,000 millones de pesos.

El análisis del presupuesto realizado por México Evalúa señala que por cada 0.1% que no crezca el PIB (en comparación con lo esperado) se dejaría de recaudar 27,000 millones de pesos, de tal modo que, para contar con ingresos tributarios adicionales de 150,000 mdp, el PIB debería crecer 0.6% más.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, indicó que una vía para obtener ingresos adicionales sería elevar la plataforma de petróleo de exportación, proyectada en 1,134 millones de barriles por día, sin embargo, eso implicaría incumplir las metas de refinación de Pemex en un momento en el que la empresa productiva del Estado es clave.

Cómo porcentaje del PIB, la inversión física del gobierno proyectada (1.3%) es la más baja en más de 15 años y, de esos recursos, 50% está destinado a inversión en Pemex.

“El gasto en inversión física se enfoca en el rescate de Pemex y la construcción de Dos Bocas, es por eso que las calificadoras ven que el gobierno está poniendo muchos huevos en una canasta con muchos agujeros”, comentó Edna Jaime, directora de México Evalúa.

