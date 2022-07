El doble filo de la tecnología: potenciar la economía, pero también agudizar brechas

La pandemia de Covid-19 en México ha impactado de manera diferenciada en diversos aspectos de la vida de las personas y sus efectos no han sido los mismos en los distintos sectores de la población. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que la emergencia sanitaria demostró que el acceso a la tecnología puede potenciar la economía, pero al mismo tiempo “tiene el potencial para crear mayores desigualdades”.

En el estudio “Desarrollo humano y acceso a la tecnología: efectos diferenciados en el contexto de la Covid-19 en México” –hecho público en días pasados– los investigadores del PNUD advierten que el acceso diferenciado a la tecnología “crear mayores desigualdades entre este sector [laboral], en la medida en que cambia la productividad y los rendimientos monetarios entre quienes saben utilizar herramientas digitales y quienes presentan analfabetismo digital”.

La investigación señala que durante la pandemia ha habido “rezagos del desarrollo humano, como bajos niveles de educación, mala calidad de la vivienda y sus servicios, y falta de acceso a la salud, que se conjugaron con los aspectos coyunturales de la crisis para que sectores vulnerables de la población no contaran con las condiciones necesarias para asegurar un ingreso mínimo que les permitiera vivir dignamente”. Es decir, la tecnología no facilitó la vida de todos por igual.

“Estas condiciones permitieron que se formaran barreras que limitaron y que, aún hoy, limitan el acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mitigar parte de los efectos de la pandemia, ya fuera por los altos costos que representó adquirir dispositivos digitales, por la falta de acceso a conectividad, o debido a la escasez de habilidades digitales”, menciona la investigación que estuvo a cargo de Virginia Leal y Octavio Mendoza, del PNUD.

De acuerdo con la publicación, quienes pudieron migrar sus actividades laborales a su vivienda podrían considerarse privilegiados ya que “hubo personas que no pudieron preservar sus ingresos, y ello complicó continuar usando las TIC para sus actividades laborales. A la inversa, existieron personas que, al perder el espacio físico de trabajo, no contaron con acceso a las TIC, por lo que, al estar en sus viviendas, vieron mermada su capacidad productiva, es decir, sus ingresos”.

El devenir de la pandemia exhibió que “las personas adultas mayores y con bajos niveles educativos sufren de exclusión involuntaria y una mayor prolongación del desempleo en los mercados laborales, mientras que las personas jóvenes con alto nivel de escolaridad tienen mayores habilidades cognitivas y técnicas que les ayuda a adaptarse a las cambiantes condiciones laborales derivadas de la Covid-19, y a las nuevas tecnologías”.

Si bien pudiera pensarse que en el ámbito urbano hay mayor acceso a la tecnología y habilidades digitales para usarla, no es así. “Los trabajadores informales, en especial las trabajadoras domésticas, personas dedicadas al comercio al por menor y empleadas en la preparación de alimentos, debido a que son trabajos con inflexibilidad laboral que, por su naturaleza, tienen barreras para implementar herramientas tecnológicas, requieren presencialidad”.

Agrega el informe que “en el mercado laboral formal, disminuyeron los ingresos de los trabajadores comisionistas en distintos servicios, como el financiero y la venta de seguros, el comercio al por menor, los servicios de espectáculos y el entretenimiento; ello, debido a que el distanciamiento social hizo que no pudieran seguir brindando sus servicios tradicionales cara a cara, y esto redujo sus comisiones”.

La falta de acceso a la tecnología y habilidades digitales no solo ha impactado a las personas, también a los comercios. “Una característica de estos negocios es que la prestación de sus servicios no es compatible con las tecnologías de la información y la comunicación de forma directa. Parte de estos negocios se vieron afectados por la suspensión de actividades escolares en el sistema educativo mexicano y por la suspensión de actividades no esenciales”.

¿Programas sociales para acceder a tecnología?

La investigación del PNUD remarca que “el carácter sistémico de las afectaciones de la pandemia […], amplificó el impacto de las medidas de distanciamiento y suspensión de actividades en los ingresos de los hogares. En este ambiente, las tecnologías de la información y la comunicación desempeñaron un papel catalizador para enfrentar la crisis, pero al cual solo un número reducido de la población pudo acceder”. Por ello, plantea algunas acciones para mitigar esta problemática.

Por ejemplo, el PNUD sugiere que para incrementar el desarrollo de habilidades digitales y enfrentar el analfabetismo digital, es necesario “establecer una estrategia transversal dirigida desde los gobiernos, que promueva el uso y ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los sectores: gobierno, sector privado, público en general. Dicha estrategia debe aprovechar el impulso al uso de las TIC desplegado durante la pandemia, a fin de cerrar la brecha digital”.

Plantea también que “a fin de reducir la brecha en el acceso a las TIC entre los hogares con mayor y menor ingreso, y facilitar el acceso a dispositivos digitales en estos últimos, se sugiere incluir en los programas de desarrollo social dirigidos a estudiantes, mujeres, y poblaciones indígenas, componentes que faciliten la adquisición de dispositivos digitales”.

“En particular, al observar la fuerte correlación entre la continuación de la asistencia escolar —cuando la educación se proporciona de manera virtual— y el hecho de contar con una computadora, resulta necesario privilegiar y masificar los apoyos públicos dirigidos para acceder de manera específica a este tipo de equipo”, apunta.

Además, “en alianza con el sector privado, deben promoverse aspectos como la digitalización financiera y la infraestructura digital, al ser condiciones habilitadoras para la transformación digital. Asimismo, debe proveerse un marco normativo y legal para reforzar aspectos como la seguridad digital y la protección ante los riesgos potenciales del uso de las TIC. Además, es importante implementar políticas complementarias dirigidas al fortalecimiento de habilidades para las poblaciones con mayor carencia en el acceso, las habilidades y el uso de las TIC”.

El PNUD enfatiza que “un elemento que debe contemplar esta estrategia tiene que ver con la inclusión de iniciativas frontales contra la informalidad; para ello, se recomienda reflexionar sobre medidas para cambiar los esquemas de incentivos de las unidades económicas informales (por ejemplo, mediante el desacoplamiento de la seguridad social de los esquemas laborales), así como acompañarse de medidas para enfrentar las actividades ilegales”.

La investigación recomienda “fortalecer y ampliar las políticas de fomento de las TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas, en aspectos como la simplificación y agilización de sus trámites; la alfabetización, la asistencia y la capacitación digital; el desarrollo de oportunidades comerciales; la integración de cadenas productivas y redes de proveeduría; la mercadotecnia; la asistencia financiera para la capitalización tecnológica, entre otras”.

También indica que se deben “promover los modelos de trabajo híbridos entre la modalidad remota y la presencial, cuando así lo permitan el giro de la empresa y el tipo de actividad. “Lo anterior, tomando en cuenta las reducciones esperadas en materia de costos expresados en los gastos de transporte, el tiempo utilizado en los desplazamientos, los impactos negativos en la calidad de vida de las personas expuestas al tráfico, y considerando la disponibilidad de las personas para mantener estos arreglos, así como los beneficios en la reducción de congestión en horas pico”.

