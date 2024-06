El elenco de ‘La Casa del Dragón’ nos dio detalles de lo que pasará en la segunda temporada

La segunda temporada de la serie “La Casa del Dragón” está cada vez más cerca, por lo que los fans están a la expectativa de cómo empezará esta batalla a la que dio pie el final de la primera temporada, la cual representó un éxito total para la plataforma Max (antes HBO Max).

Con motivo del próximo estreno, los actores del Consejo Verde (Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney) y Negro (Steve Toussaint y Eve Best), en entrevista con Forbes México contaron un poco de cómo es la realización del programa, el desarrollo de sus personajes y lo que significa estar en un show tan popular, que causó gran auge entre los fans de “Game of Thrones”.

El estreno de esta segunda temporada será el 17 de junio a través de la plataforma Max.

El ‘Consejo Verde’ y su deseo por el poder dentro de la Casa Targaryen

Ewan Mitchell, quien interpreta a Aemond Targaryen, entró a la habitación expresando cuánto estaba disfrutando su primer visita a la Ciudad de México con motivo de promocionar la segunda temporada de la serie.

Ante la pregunta sobre quién merecía tener el poder en el reino, tras una primer temporada que centró enteramente su trama en este tema para seguir desarrollándose nuevos episodios, el actor comentó que, si bien, sabía cómo se dividían los Consejos, él era “equipo Aemond”.

“Siento que él siempre se percibió como que lo debían de tratar como si fuera el primer hijo, a pesar de ser el segundo, porque tiene la sensación que su hermano no tiene la perseverancia para ser rey (…); Aemond es el que se encuentra entrenando y estudiando más. Entonces él siente que merece tener la corona, ¿por qué no?”

Sobre si tiene alguna característica en común con su personaje, el actor bromeó entre risas con un “espero que no, Dios, en serio espero que no”.

“Creo que podría ser cómo afrontar la adversidad mientras creces. Mucha gente no confiaba en mí queriendo ser actor, mucha gente desconfiaba de ello, así que aprendí a no comentarlo mucho y guardármelo para después demostrarles que mis acciones hablaban por si mismas. Es como mi trabajo, quiero que hable por sí solo”.

Por otro lado, su compañero de reparto, Tom Glynn-Carney, quien en la serie da vida a Aegon Targaryen, nos compartió cómo fue su preparación física y mental para interpretar a uno de los personajes más complejos de la serie, el cual, al igual que el de Ewan Mitchell, tendrá un desarrollo importante en la segunda temporada.

“Es mucha preparación, así no me vuelvo loco o me quiebro fisicamente. Aegon es un personaje muy difícil de hacer, es vivaz, electrizante, maleable en el sentido de cómo su actitud cambia. En esta temporada se verá como es una montaña rusa. Es una oportunidad única en la vida (…) estoy enamorado del personaje”.

La diversidad que defienden Eve Best y Steve Toussaint, parte del ‘Consejo Negro’

“La reina que nunca fue”, un lema que se repite a lo largo de la primera temporada de ‘La Casa del Dragón’ para referirse a Rhaenys Targaryen, “es un título sumamente molesto, increíblemente molesto”, asegura Eve Best.

“Es como tener una camiseta que dice ‘no obtuviste el trabajo’ (…) es muy irritante. Para el personaje es útil solo como un recurso aunque sea equivalente a algo muy molesto, así que a mí me da más ideas para interpretarla”.

La actriz también destacó que “es muy importante y necesario” el tener personajes femeninos en series como estas, pues “siente que las mujeres puedes ser interpretadas con dignidad”.

Por su parte, Steve Toussaint, abordó sobre la misma línea el hecho sobre lo importante que es tener personajes diversos en la actualidad dentro de la industria del entretenimiento.

“Es importante representar un mundo en el que todos participamos. Actualmente la gente tiene un problema con ver a una mujer fuerte, o a una persona diferente (…) así que me reconforta la idea de que las minorías se ven cada vez más en programas como este”.

Sobre el posible odio que puede recibirse en este tipo de situaciones mediante redes sociales, Toussaint declaró que “primero debes de saber que no es personal (…) la gente puede tener una idea de un personaje en su cabeza, y cuando cambia, es un shock”.

“El consejo que puedo dar, y doy a otros compañeros, es ignorarlo (…) porque necesitas tener algo más en la vida. La gente que apoya la representación debe seguir adelante”.

