El encanto de WandaVision

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel atravesaron por un largo periodo de sequía después de que la última cinta estrenada por el estudio fuera “Spiderman: Lejos de Casa” en 2019. El siguiente gran estreno programado era la primera cinta en solitario de la heroína “BlackWidow” en noviembre del mismo año, sin embargo por efectos de la pandemia se pospuso en un par de ocasiones hasta llegar a su nueva fecha el próximo mes de abril (si todo sale bien).

Y es que después de tenernos acostumbrados a un par de grandes estrenos por año, el vacío Marvel se sintió fuerte, así que no es de extrañar que su más reciente estreno “Wandavision” en Disney+ haya logrado convertirse en todo un fenómeno televisivo y de redes sociales. No sin antes confundir a su audiencia durante los primeros dos episodios con un formato completamente distinto. Ya que esta nueva serie utiliza conceptos tan peculiares, que de no haberlos visto en acción, incluso me hubieran parecido absurdos. Pero para mi sorpresa (y la de muchos) los ingredientes tan extraños que conforman a esta nueva serie, están siendo tan bien mezclados y presentados, que cada viernes (día de su estreno) el producto se ha convertido en la dosis de emoción que necesitábamos ante la ausencia de grandes estrenos de fin de semana. Además de un pretexto perfecto para compartir reacciones y teorías en redes sociales.

Para todos aquellos que estén leyendo esta columna sin una taza de Iron Man en la mano, o una playera de Baby Groot, les explico: La serie se sitúa después de los eventos de “Avengers: EndGame” y tiene como protagonistas a Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres poderosos a quienes no llegamos a conocer tan a profundidad en las películas. Sin embargo aquí podremos explorar más su relación y dinámica como pareja. Pero no te preocupes si el romance no es lo tuyo, pues esta historia está más relacionada con el misterio y la manipulación que con un melodrama. Vaya, está más cerca de ser una relación tóxica que un paseo por las nubes. Esto se debe a que Vision realmente no está vivo, ya que murió a manos de Thanos en “Avengers: Infinity War”, y Wanda al no saber cómo lidiar con la pérdida, crea una realidad alterna para poder experimentar una vida idónea a su lado.

Durante 13 años las películas que conforman al UCM han compartido una fórmula y ciertos elementos en específico, como la acción, los toques de comedia, el gran villano, cameos, easter eggs, etc. Ver una cinta de Marvel es entrar a un terreno conocido que nos asegura (en su mayoría) dos horas de entretenimiento. ¿Pero qué pasa con WandaVision? ¿Cómo se distingue de las 23 historias que ya nos contaron?

La clave que hace sentir a WandaVision como un respiro es que los héroes ya no están en su ecosistema natural, sino que son llevados a un ambiente completamente ajeno, no solo en espacio, si no también en formato. Ya que cada episodio está ambientado en una época distinta, desde los 40 ‘s, pasando por los 50’ s, 80 ’s, y así sucesivamente. Pero la serie no solo viste las locaciones o a los personajes de esta época, sino que todo desde su estética, dirección de arte, dirección de actores, cinematografía, lenguaje etc. responden a la época que está simulando. Y gracias a una exitosa producción con atención hasta el mínimo detalle, prácticamente será como revivir esas series de antaño que veías cuando eras pequeño.

Claro que a nadie le sorprende que la nostalgia tenga un rol tan importante a la hora de consumir historias, ya que recordar épocas pasadas siempre es un buen gancho. Recientemente se comprobó en televisión con “Stranger Things” o “La maravillosa Sra. Maisel”,pero lo que distingue a WandaVision no sólo es su factor nostalgia, si no el hecho de que se experimenta una ruptura de todo lo que “creíamos saber” del UCM, tanto en historia como en formato. Ya que sus creadores toman el riesgo de presentar un producto ajeno a lo que anticipa el espectador, a tal grado que incluso en su arranque han conseguido desorientar a varios de sus fieles seguidores, pero conforme hemos avanzado en la trama, todas las piezas comienzan a encajar perfectamente en su lugar, demostrando el gran armado en la estructura que tuvieron al momento de escribirla.

WandaVision no es tan solo una serie disfrutable, es una historia y un ejercicio televisivo que involucra emocionalmente al espectador desde el primer episodio, aprovechándose de su confusión, la cual no es otra cosa que la misma desorientación que experimenta el personaje de Vision, quien es víctima de una realidad de la cual jamás le consultaron si quería formar parte, simplemente se vio arrastrado a ella (como el espectador).

También es muy refrescante ver más de cerca la vulnerabilidad de Wanda, un personaje que en las películas se presentaba más como un personaje invencible. Pero aquí el duelo y las emociones tienen un peso más fuerte que cualquier superpoder, y las líneas entre el “bien y el mal” empiezan a diluirse.

Ahora, al tratarse de una historia que incluye realidades alternas, la serie tendrá múltiples y constantes paralelismos tanto dentro (con sus personajes) como fuera de la serie (con la audiencia). Gracias a ello los límites se empiezan a desdibujar, y las referencias directas a series como “Hechizada” o “Full House” se vuelven parte de la personalidad de WandaVision. Pero aún más allá de alimentar al nostálgico que vive en nosotros, esta delgada línea entre la realidad y la ficción ha derrumbado un muro enorme entre lo que “se podía o no” hacer en el Universo Cinematográfico de Marvel. De tal forma que la serie se acaba de convertir en pólvora que detonará en un sin fin de nuevas posibilidades en el futuro cinematográfico y televisivo de estos superhéroes.

Así que si dentro de sus planes está ver “Dr. Strange en el Multiverso de la Locura” o “Spiderman 3”, me temo que será casi un requisito echarle un vistazo a esta serie, ya que los eventos no sólo estarán relacionados, si no que posiblemente partirán directamente de las locuras que suceden aquí. Lo siento, es un sacrificio que deberás de hacer.

