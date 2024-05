El fondo de este cripto multimillonario podría obtener más de 1,000 mdd de la quiebra de FTX

Cuando FTX se declaró en quiebra, los comerciantes de criptomonedas expertos olieron una oportunidad lucrativa. Al criptoimperio de Sam Bankman-Fried aparentemente le faltaban miles de millones de dólares en fondos de los clientes, pero tenía 3,400 millones de dólares (mdd) en varias criptomonedas que el patrimonio tendría que vender para satisfacer las reclamaciones de los acreedores, probablemente con fuertes descuentos en sus precios comerciales.

La mayoría de los responsables de la quiebra tenían poca experiencia con las criptomonedas, por lo que los primeros intentos de consolidar los fondos a veces resultaron en pérdidas vergonzosas por valor de decenas de miles de dólares. En septiembre de 2023, la masa de la quiebra recurrió a la rama de gestión de activos de Galaxy Digital Holdings del multimillonario Michael Novogratz para ayudar a gestionar su enorme pila de criptomonedas. Esto incluyó vender, cubrir y apostar los tokens digitales, un proceso que permite a los poseedores de tokens obtener ingresos pasivos a cambio de ayudar a validar las transacciones agregadas a una red blockchain.

Aproximadamente un tercio del tesoro criptográfico de FTX se encontraba en SOL, el token nativo de la cadena de bloques Solana, que Bankman-Fried defendió. Entre agosto de 2020 y mayo de 2021, las empresas de Bankman-Fried compraron cerca de 60 millones de SOL, en su mayoría bloqueados, según la Fundación Solana . A finales de agosto de 2023, la criptomoneda se cotizaba a alrededor de 20 dólares por token, pero a finales de año, su precio se quintuplicó, superando los 100 dólares. Parecía que si FTX pudiera retirar rápidamente su SOL y otros activos, podría satisfacer las reclamaciones de sus clientes en su totalidad, al menos en su valor en dólares a la fecha de la petición, algo que los acreedores rara vez logran en quiebras importantes.

La advertencia es que la mayoría de los tokens que posee Bankman-Fried están bloqueados, lo que significa que solo se pueden vender en lotes mensualmente entre 2025 y 2028. Programas de adjudicación de derechos de varios años como este generalmente significan que los tokens deben subastarse con grandes descuentos. para compensar el riesgo considerable que asumen los compradores debido a la volatilidad de las criptomonedas. Sin embargo, los beneficios potenciales podrían ser enormes. Ingrese la unidad comercial de Galaxy, que se posicionó en el lado comprador de la subasta.

En el otoño de 2023, los deudores se enfrentaron a una tarea desafiante. La descarga rápida de SOL por valor de miles de millones desestabilizaría un mercado ya volátil que apenas estaba comenzando a recuperarse de los estragos causados ​​por el colapso de FTX, por lo que, siguiendo el consejo de Galaxy Asset Management, optó por distribuir la venta en múltiples subastas.

El primer lote (entre 25 y 30 millones) se vendió a finales de marzo a un precio de 64 dólares cada uno, lo que representa más del 60% de descuento sobre el precio de SOL en ese momento. Los tokens subastados fueron comprados por un pequeño círculo de empresas, incluidos los fondos de cobertura Pantera Capital y Neptune Digital Assets.

Entre los compradores no revelados anteriormente también se encuentran Brevan Howard Digital, la firma de riesgo Multicoin Capital y la Fundación Solana, según una fuente familiarizada con el acuerdo. La Fundación Solana es una organización sin fines de lucro con sede en Zug, Suiza, creada inicialmente por desarrolladores que crearon la cadena de bloques dedicada al crecimiento y la seguridad de la red Solana. Todos rechazaron o no respondieron la solicitud de comentarios de Forbes .

Pero el Galaxy de Novogratz también estuvo entre los primeros compradores en la subasta del SOL bloqueado de FTX. Galaxy Trading compró tokens en nombre de inversores para un fondo de propósito especial que recaudó alrededor de 620 millones de dólares y cobró una comisión de gestión del 1%, según Bloomberg. Suponiendo que el fondo de Galaxy pagó el precio con descuento de 64 dólares por SOL, terminó con 9.687.500 tokens SOL. Pantera, que también participó en la oferta, había creado un fondo similar para comprar SOL por valor de hasta 250 millones de dólares. A los precios actuales, la presunta compra de 9,7 millones de tokens del fondo Galaxy ya supondría una ganancia en papel de 1.030 millones de dólares.

Durante la segunda subasta, celebrada a finales de abril, el patrimonio de FTX supuestamente descargó 1,8 millones de SOL, con ofertas exitosas que oscilaron entre 95 y 110 dólares por token (con reducciones del 15% al ​​26% de los precios de mercado). Galaxy Trading volvió a recaudar dinero de inversores para esta subasta, limitando el compromiso mínimo a 5 millones de dólares, según The Block . Pantera también participó. El último lote de ventas de SOL concluyó el 22 de mayo, atrayendo a Pantera y al recientemente establecido intercambio de cifrado Figure Markets. Figure recogió 800.000 tokens a 102 dólares cada uno, aproximadamente un 42% de descuento respecto al precio reciente del token de 177 dólares. ¿Beneficios potenciales totales para la segunda subasta? Más de 130 millones de dólares, según precios actuales.

Cuando surgieron los detalles de la primera subasta, numerosos acreedores de FTX y otros postores quedaron desconcertados. “Simplemente se ve muy mal cuando tanto el lado comprador como el lado vendedor de su casa participan en la misma transacción”, dice una fuente con conocimiento de las ventas que solicitó el anonimato.

“No es inaudito, ni tan poco común, que un banco de inversión participe en múltiples partes de un evento de venta o liquidación, como lo que sucedió aquí”, dice Rob Hadick, socio general de la firma de capital de riesgo Dragonfly, centrada en criptomonedas. “Dicho esto, es claramente una mala óptica la que sorprenderá a cualquier comité de acreedores… Cosas como el acceso injusto a la información y la desincentivación del descubrimiento sólido de precios son preocupaciones válidas”.

Un portavoz de Galaxy se negó a comentar sobre los detalles de las ventas de tokens SOL y su fondo de propósito especial, y no está claro exactamente cuánto se beneficiará Galaxy de Novogratz de la reorganización por quiebra de FTX. Las acciones de Galaxy Digital, que cotizan en Toronto, han ganado un 161% en los últimos 12 meses y ahora tienen una capitalización de mercado de 3.600 millones de dólares. Según los estados financieros del primer trimestre de la compañía, al 31 de marzo, Galaxy tenía una inversión de 104,1 millones de dólares en el Galaxy Digital Crypto Vol Fund patrocinado por Galaxy, que adquirió Solana del patrimonio de FTX durante el trimestre.

El Comité Oficial de Acreedores No Garantizados (UCC) de FTX, formado por los antiguos grandes clientes y creadores de mercado de la bolsa, aprobó las ventas de tokens y el portavoz de FTX emitió una declaración en apoyo del doble papel de Galaxy en la reorganización por quiebra:

“El Tribunal de Quiebras aprobó los términos de retención de Galaxy Asset Management, que estaban sujetos a revisión y objeción por parte de las partes interesadas (sin recibir objeciones), incluida la capacidad de Galaxy para ejecutar transacciones con afiliados de Galaxy… El precio que el afiliado de Galaxy pagó por el Solana fue igual o superior al precio pagado por otros compradores por todos los pagos de ventas recibidos hasta la fecha, y todas las ventas de Solana fueron aprobadas por el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados y el Comité Ad Hoc de clientes no estadounidenses. Las ventas a Galaxy de acuerdo con el marco aprobado por el Tribunal no reflejan un conflicto de intereses, y cualquier informe en sentido contrario es categóricamente falso”.

Aún así, algunos acreedores y clientes de FTX se quejan. Escuche a Sunil Kavuri, un excliente de FTX que invirtió más de 2 millones en el intercambio y es miembro de un “Comité Ad-Hoc de Clientes” no oficial que consta de más de mil exclientes de FTX.com: “Yo diría que [quienes gestionan la quiebra] han destruido más de 10 mil millones de dólares, en mi opinión. Es decir, más de lo que realmente nos costó inicialmente Sam Bankman-Fried”, afirma Kavuri, que reside en el Reino Unido. “El mayor coste sería Solana”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

