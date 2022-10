El Foro Forbes en Español celebrará su primera edición en Guatemala

El Foro Forbes en Español, que nace con la visión de ser un punto de encuentro para los líderes más influyentes para Latinoamérica, llevará a cabo su primera edición en Guatemala.

La ciudad de Antigua será la sede del evento que acogerá a más de 60 ponentes y expositores procedentes de más de 20 países, los próximos 18 y 19 de octubre.

“América Latina ocupa un lugar estratégico como región y tiene un espacio destacado en las decisiones geopolíticas globales. Existen grandes desafíos de carácter económico, político e institucional que hay que enfrentar, pero también enormes oportunidades de fortalecimiento de cara al futuro”, comentó Mariano Menéndez, presidente de Forbes en Español, durante la presentación del evento en el mes de julio pasado en Ciudad de Guatemala.

En este contexto, el Foro Forbes en Español quiere abrir el debate sobre los asuntos más críticos para

el crecimiento económico y el avance de la región, articulados bajo cuatro ejes: los efectos de la

disrupción mundial, el cambio climático, el futuro de las empresas y el poder de los negocios en

español en el mundo.

El primer Foro Forbes en Español contará con la presencia de empresarios y expertos en temas como

crecimiento económico, cambio climático, disrupción tecnológica, fintech e inversiones.

Entre los participantes en el evento se encuentran Steve Forbes, presidente de Forbes International; Felipe Calderón, ex presidente de México; Rosario Marín, ex secretaria del Tesoro de los Estados Unidos; Srikant Datar, decano de Harvard Business School; la Reina Diambi, presidenta del World Indegenous Forum; Hadi Al Alawi, fundador y presidente de Al Hayat Group; Loreanne García Ottati, co fundadora de Kavak, y David Vélez, fundador de Nubank.

Algunos importantes líderes centroamericanos debatirán sobre la importancia estratégica de la región para el mundo, junto a los ponentes internacionales. Entre ellos, estarán el Dr. Janio Rosales, ministro de economía de Guatemala; Hermann Girón, presidente del CACIF; Aldo Micheletti, director general de Grupo Milenio, y María Tuyuc, presidenta de la red global de empresarios indígenas.

“Este va a ser un momento único para posicionar a Guatemala como anfitriona de eventos de clase

mundial”, afirma Mariano Menéndez.

