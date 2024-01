El fundador de Lululemon hizo una fortuna pero perdió miles de millones dentro de su lucha por seguir adelante

Son poco antes de las 10 en punto de una húmeda mañana de domingo en el West Village de la ciudad de Nueva York cuando una figura imponente dobla la esquina hacia la Quinta Avenida. Vestido con pantalones cortos deportivos holgados y una polo de tenis blanca, Chip Wilson, fundador del gigante del ocio deportivo Lululemon, corre hacia su entrevista con Forbes. Es una vista bastante impresionante. Debido a un raro trastorno genético que convierte sus músculos en papilla, el multimillonario lucha por caminar y se mueve con paso rígido. Es propenso a caerse. Aun así, en este momento está huyendo y llega justo a tiempo a la entrevista. “A cada paso que doy, tengo que ser muy consciente de hacia dónde va mi pie”, subraya Wilson, de 67 años, cuyo valor según Forbes es de 7,000 millones de dólares, principalmente debido a su participación restante del 8% en Lululemon.

Wilson, quien se alejó de la marca de moda inspirada en el yoga que fundó en 2013 después de meterse en problemas por culpar a un problema con las mallas transparentes en “algunos cuerpos de mujeres”, específicamente aquellas con muslos más gruesos, ha pasado una buena parte de el año pasado hablando sobre su enfermedad, una forma rara de distrofia muscular que lentamente devora la fuerza muscular en la parte superior del cuerpo y los hombros. Aunque le diagnosticaron distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD) hace más de 30 años, más de una década antes de comenzar con Lululemon en 1998, no fue hasta el año pasado que reveló su diagnóstico y lanzó un ataque a gran escala contra la FSHD, que Afecta a unas 870,000 personas en todo el mundo. Citando su probable necesidad de una silla de ruedas en los próximos años, el multimillonario con sede en Vancouver prometió en marzo de 2022 el equivalente a 75 millones de dólares a una nueva organización que creó para acabar con la FSHD para 2027.

La organización, Solve FSHD, ha repartido casi 31 millones de dólares hasta ahora a académicos y empresarios con ideas creativas sobre cómo frenar la progresión de la enfermedad o curarla por completo, enviando ondas de esperanza a través de una comunidad que durante mucho tiempo ha sido ignorada en favor de enfermedades musculares más graves. Enfermedades, como la distrofia muscular de Duchenne, sobre la cual la estrella de cine Jerry Lewis creó conciencia con un teletón anual durante más de 40 años, y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA, también llamada enfermedad de Lou Gherig), una enfermedad neurodegenerativa que atrajo la atención internacional con el Ice 2014. “La FSHD progresa lentamente. Es debilitante pero no pone en peligro la vida. Y creo que esa es la otra razón por la que no se ha realizado mucha investigación”, dijo la directora ejecutiva de Solve FSHD, la Dra. Eva Chin, a quien Wilson contrató en junio de 2022. Chin anteriormente ayudó a desarrollar candidatos a fármacos para la ELA.

Este es el último ejemplo de los esfuerzos de Wilson por crear un nuevo legado a partir de Lululemon. No ha sido fácil. Como el mayor accionista individual de la empresa, incluso ahora, a pesar de vender tres cuartas partes de su participación a lo largo de los años, nadie se ha beneficiado más del increíble éxito financiero de la empresa de Wilson. Gracias a un auge pandémico que duplicó los ingresos de unos 4,000 millones de dólares a más de 8,000 millones de dólares, Lululemon, de más de 60,000 millones de dólares (con la capitalización de mercado), se sitúa hoy como la séptima empresa de indumentaria más grande del mundo. Wilson, a su vez, ha añadido casi 4,000 millones de dólares a su patrimonio neto desde 2020, casi todo gracias al aumento del valor de las acciones de Lululemon. No está mal, pero si hubiera conservado todas sus acciones, valdría más de 20,000 millones de dólares, casi el triple de su patrimonio neto actual.

Como líder que se fue en desgracia justo antes de sus años dorados, nadie está más atormentado que él por el hecho de que Lululemon siga adelante. Desde su salida, Wilson ha emprendido una cruzada de años contra la empresa, criticando sin filtro su liderazgo (en un libro autoeditado, publicaciones en blogs e innumerables entrevistas, incluida ésta) por, en su opinión, perder de vista su producto y mercado principal. La compañía respondió despojándolo de su capacidad para nombrar un representante de la junta directiva, en 2019, argumentando que violó un acuerdo de 2014 que había firmado. Hoy en día, mientras el gigante del yoga sigue prosperando, las críticas de Wilson parecen caer cada vez más en oídos sordos. “Puede decir lo que quiera, pero las cifras dicen que la empresa no lo necesita”, dice David Swartz, analista de Morningstar que cubre Lululemon.

Su empresa ha seguido adelante, pero Wilson ha tenido dificultades para hacer lo mismo. Forbes habló con el empresario de indumentaria sobre su trayectoria desde que se fue ha sido un viaje lleno de fracasos, nuevos comienzos y un tipo diferente de éxito. Si bien una nueva marca de ropa fracasó, él tuvo más suerte apostando junto a inversionistas chinos en una marca europea de ropa deportiva y en la diversificación en el sector inmobiliario de Vancouver, además de su reciente campaña para frenar el progreso de FSHD.

Negocios dentro del sector deportivo que ha tenido Chip Wilson tras dejar la presidencia de Lululemon

Dos años después de dimitir como presidente de la junta directiva de Lululemon en 2013 en medio de la indignación pública, Wilson hablaba efusivamente de su nueva empresa familiar, Kit & Ace, una marca de “ropa técnica” (un término que a Wilson le encanta y que hace referencia a ropa especialmente diseñada, a menudo con tecnologías avanzadas, para fines específicos) que vende ropa de lana de cachemir lavable a máquina. Financiada por Wilson pero encabezada por su esposa, Shannon, y su hijo, J.J., la familia apuntaba a mil millones de dólares en ventas para 2020, según el New York Times. Pero eso no sucedió. Abrió 61 tiendas en cinco países a finales de 2016, pero un año después cerró la mitad de ellas. Un año después, los Wilson vendieron la empresa en dificultades al ex ejecutivo de Lululemon, George Tsogas. Hoy en día, Kit & Ace, que fue comprada recientemente por el grupo minorista canadiense Unity Brands, tiene sólo seis establecimientos.

En lugar de iniciar otra marca, el emprendedor en serie que vendió su primera empresa, Westbeach Snowboarding, en 1979, intentó un rumbo diferente con bastante éxito. En 2019, se asoció con el gigante deportivo chino Anta Sports Products, propietario de Fila y el tercer mayor fabricante de artículos deportivos del mundo (después de Nike y Adidas), para adquirir Amer Sports, con sede en Helsinki, Finlandia, la empresa matriz de Arc. teryx y el fabricante de raquetas de tenis Wilson en un acuerdo de 5,200 millones de dólares. Wilson gastó casi mil millones de dólares por una participación de aproximadamente el 21% en Amer, y unos meses más tarde repartió otros 100 millones de dólares por una participación del 0.6% en Anta.

Aunque Wilson carece de cualquier título formal en Anta o Amer (no forma parte de la junta directiva de ninguno de los dos), el multimillonario describe a Amer como su enfoque clave: “Es donde está mi cerebro probablemente el 90% del tiempo”. Dijo que pasó los últimos años como asesor detrás de escena de las nueve marcas de actividades al aire libre de Amer, que también incluyen la marca de esquí Atomic y el fabricante de zapatos Salomon. Su enfoque fue transformarlos de “muy masculinos, muy de ingeniería, muy mayoristas” para volverlos más atractivos para el usuario cotidiano y, en particular, para las mujeres. En otras palabras, sacar una página del libro de jugadas original de Lululemon. Dijo que se centró específicamente en crear una presencia minorista para estas marcas típicamente centradas en el invierno, lo que implica expandirse a la colección de primavera y verano “para que una tienda pueda ser una tienda 360 durante todo el año”.

Hasta ahora parece que sus movimientos están dando sus frutos. Las ventas netas de Amer aumentaron más del 30%, de 2,900 millones de dólares en 2021 a 3,700 millones de dólares en 2022. Y es probable que haya más por venir. En septiembre, Amer Sports presentó de forma confidencial la documentación para una IPO en Estados Unidos, con el objetivo de una valoración de 10 mil millones de dólares, según Bloomberg, una cifra que, si se mantuviera, duplicaría con creces el valor de la inversión de Wilson a 2.7 mil millones de dólares en cuatro años. Ivan Su, analista de Morningstar con sede en China después de la IPO de Amer, describió el objetivo de valoración de Amer para su IPO como “razonable” en función de las finanzas de Amer y los múltiplos aplicados a otros competidores que cotizan en bolsa. Sin embargo, señaló que también es necesario que Amer salga a bolsa ya que parte de su contrato de adquisición estipula que el inversor minoritario, FountainVest, un capital privado con sede en Hong Kong, tiene derecho a efectuar una venta comercial si la empresa no sale a bolsa y Obtener al menos el 200% de su precio de venta dentro de los cinco años siguientes a la adquisición. El contrato dice que, en este caso, Anta tendrá derecho de primera oferta para adquirir todo el capital social emitido de FountainVest.

“No hacemos comentarios sobre los rumores del mercado”, dijo la portavoz de Amer, Johanna Pasonen, cuando se le preguntó sobre la posible IPO en Estados Unidos. La empresa rechazó la solicitud de Forbes de una entrevista. Mientras tanto, un representante de Anta no respondió a las solicitudes de comentarios.

“Lo que Amer está tratando de vender aquí son oportunidades de crecimiento”, dijo Su, destacando que particularmente en Asia, muchas de las marcas de Amer están actualmente “muy poco penetradas”, aunque su presencia minorista ha ido creciendo.

Expresidente de Lululemon ahora también apuesta por inversión en el sector inmobiliario

Otra área en la que Wilson ha tenido buena suerte es en el sector inmobiliario canadiense. Es propietario de la casa más cara de la Columbia Británica, un complejo frente al mar de 4,500 metros cuadrados y valorado en 55 millones de dólares con siete dormitorios, nueve baños y una cancha de tenis en Point Gray Road, bordeada de mansiones de Vancouver. Pero eso es sólo la punta de su imperio inmobiliario.

Citando en parte su pasión por el monopolio cuando era niño (“jugué durante unos 10 años”), Wilson fundó Low Tide Properties con su amigo y ejecutivo de bienes raíces David Fergueson en 2010 y comenzó a comprar bienes raíces comerciales en todo Vancouver. Wilson, quien dice que no está involucrado en la gestión diaria de Low Tide, en un momento se fijó el objetivo de invertir el 65% de su riqueza en bienes raíces para 2030, pero desde entonces lo ha descrito como poco probable. (“Probablemente tendremos suerte de llegar al 20% y eso es comprar casi tan rápido como podamos”, dijo al podcast Canadian Real Estate Investor a principios de este año). Hasta ahora, Low Tide ha gastado más de $2 mil millones en comprar y renovar 64 propiedades, según el presidente de la compañía, Andrew Chang, quien no respondió a más preguntas sobre cuánto de ese dinero pertenecía a Wilson y los detalles de las docenas de propiedades que, según dijo, posee Low Tide pero que no aparecen en el sitio web de la compañía. Forbes valora de manera conservadora la participación de Wilson en las 36 propiedades listadas en el sitio web de Low Tide, algunas de las cuales son copropiedad de otras firmas de bienes raíces, además de su mansión, en alrededor de 500 millones de dólares. Los representantes de Wilson y Low Tide no respondieron a preguntas de seguimiento sobre la estimación de Forbes.

Incluso en el agitado mercado inmobiliario actual, las inversiones de Wilson parecen estar funcionando bien. Las propiedades de oficinas y comerciales en Vancouver, que constituyen la mayor parte de la cartera de Low Tide en el área, han más que duplicado su valor durante la última década, según datos históricos de ventas recopilados por Avison Young. Los edificios de oficinas se vendieron a un promedio de $800 por pie cuadrado en 2023, en comparación con 350 dólares en 2013; mientras que el comercio minorista subió a 1,075 dólares por pie cuadrado, desde $503, mostraron los datos. Las propiedades de oficinas todavía están por debajo de un máximo de 891 dólares en 2020, pero se han recuperado mejor que muchos otros mercados después de Covid-19 debido a la falta de oferta en Vancouver, dijo el director local de Avison Young, Robin Buntain.

“Hemos visto que el mundo del regreso al trabajo posterior a la pandemia obviamente ha impactado de manera bastante significativa los mercados de oficinas en América del Norte. Sin embargo, creo que en Vancouver el mercado de oficinas ha sido relativamente resistente y creo que podría tener que ver con nuestra economía diversa”, dijo.

Ayuda en su caso el enfoque de Low Tide en el floreciente espacio de las ciencias biológicas en Vancouver. Según Chang, Low Tide cuenta actualmente con 152,400 metros cuadrados de espacio para ciencias biológicas y 14 inquilinos repartidos en cuatro edificios. En última instancia, la empresa planea construir más de 609,600 metros cuadrados en el área durante la próxima década con una visión de “24/ 7 que está orientada al tránsito y es sostenible” con “las mejores comodidades de su clase”, similar a King’s Cross de Londres, en el prometedor vecindario False Creek Flats de Vancouver, según Chang. “Creo que vamos a seguir viendo ese ecosistema florecer y crecer y florecer”, dijo Buntain sobre el sector de ciencias biológicas de Vancouver.

Si bien Vancouver sigue siendo su mercado principal, Low Tide se diversificó en el sector inmobiliario de Seattle en 2018, centrándose principalmente en propiedades residenciales en la ciudad y sus suburbios. Hoy en día, la firma tiene cuatro edificios de apartamentos, incluido el Met Tower de 366 unidades, del que es copropietario con Continental Properties y del que obtuvo 110 millones de dólares para refinanciar a finales del año pasado.

Las inversiones en bienes raíces son “divertidas”, dijo Wilson, pero admite que no es su pasión. “Hay 1.000 millones de matices en la gestión de un gran negocio y los conozco todos sobre indumentaria técnica, pero no los sé sobre bienes raíces”, dijo Wilson.

Sigue siendo la ropa deportiva lo que realmente anima a Wilson. Hacia el final de la entrevista, la conversación vuelve a Lululemon. Los dos representantes con los que viajó le indican que es hora de concluir: Wilson tiene otra cita. Pero el multimillonario sigue hablando.

Cuando se trata del manual de jugadas moderno de Lululemon, Wilson todavía tiene una serie de quejas. Están sus preferencias personales (y lo adivinaste, controvertidas), como su disgusto por “toda la diversidad e inclusión” de Lululemon y la apariencia de las personas en sus anuncios, quienes, según él, parecen “no saludables”, “enfermizas” y “no inspiradoras”. ”, como le explicó a Forbes. “Están tratando de convertirse en Gap, todo para todos”, dice Wilson. “Y creo que la definición de una marca es que no lo es todo para todos… Tienes que tener claro que no quieres que ciertos clientes entren”.

Si bien su discurso contra un marketing más inclusivo muestra por qué Wilson no es la persona adecuada para dirigir un minorista del siglo XXI, no siempre se equivoca. Wilson fue un gran crítico de su adquisición en junio de 2020 de la startup de equipos de fitness para el hogar Mirror por 500 millones de dólares. Luego, a principios de octubre, justo después de reunirse con Forbes, Lululemon anunció que cerraría Mirror en medio de una nueva asociación de “contenido digital exclusivo” con la empresa de equipos de ejercicio en el hogar Peloton. Despidió a 120 empleados y está cerrando la totalidad de la inversión de 500 millones.

Wilson también se muestra escéptico sobre su expansión hacia prendas más centradas en la moda, como camisas de vestir para hombres, que describió como “espantosas” y contrarias a la misión original de la compañía de fabricar ropa deportiva de alta calidad. “[Estas prendas] sólo se venden a un precio elevado debido a los productos técnicos de Lululemon”, dijo. “Termina siendo lo que yo llamo malas ganancias”. De todos modos, las acciones de Lululemon subieron casi un 60% durante el año pasado.

Pero si bien estas son buenas noticias para su mayor accionista, está claro que se siente ambivalente acerca de su éxito sin él. No importa lo que haga después de Lululemon, está claro que todavía no puede dejarlo ir. Bueno, malo o feo, siempre será su legado.

