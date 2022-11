A dos años de su partida, el futbol honra a Maradona en Qatar 2022

EFE.- Dos años después de su muerte, en el corazón de Qatar y con el balón ya en juego en Qatar 2022, el futbol honró a Diego Armando Maradona en un emotivo acto celebrado en el ‘Espacio Conmebol’, donde la Confederación Sudamericana ha establecido su sede durante el torneo.

Quince exjugadores que pertenecieron a los equipos que ganaron la Copa del Mundo en Argentina 1978 y después en México 1986 junto a otros exfutbolistas de distintos países, se reunieron en el lugar, plagado de aficionados albicelestes, para rendir tributo al astro argentino.

Tal día como este 25 de noviembre de hace dos años murió uno de los mejores jugadores de la historia. Un hombre clave, definitivo, en el futbol de Argentina. Y el futbol le rindió, de nuevo, un homenaje en un acto que arrancó con un vídeo con alguna de las mejores jugadas de El Pelusa.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, su homólogo del futbol sudamericano, Alejandro Domínguez, y el dirigente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dieron forma al evento.

Hombres como Héctor Enrique, Nery Pumpido, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri, Ricardo Julio Villa, Daniel Bertoni, Ubaldo Fillol, Jorge Valdano, entre otros, acudieron a la cita y posaron con una camiseta de color blanco con una imagen de Diego Armando Maradona en la parte delantera.

“Honramos a Diego porque se lo merece pero también lo hicimos en vida. Es inmortal y va a estar siempre presente para todos los que amamos el futbol. Le quedó descubrir su propia estatua aunque no pudo hacerlo”, explicó el presidente de la Conmebol para dar inicio a la ronda de discursos del acto.

Infantino propone un día de Maradona en cada Mundial

A su vez, Infantino recordó que él es de Italia y del Inter y no de Argentina y del Nápoles pero que sobre todo, ama al futbol. “Hubiéramos querido que Diego estuviera en el mundial aunque está en nuestros corazones. A Diego lo amamos”.

Jorge Valdano fue uno de los representantes de la selección que ganó en México el Mundial de 1986. Marcó uno de los goles de la final contra Alemania. “Compartimos su momento más glorioso. No estaba al nivel que se esperaba al principio pero esperó el momento justo, el adecuado. Y fue contra Inglaterra, donde completó su gran obra. Se hizo leyenda”, indicó.

Un nuevo vídeo, con el gol a Inglaterra, narrado por el periodista Víctor Hugo Morales, cerró el acto al que asistieron centenares de seguidores, emocionados, para recordar de cerca al hombre que más ha marcado el futbol argentino.

Infantino también propondrá un ‘Día de Maradona’ en cada Campeonato del Mundo, en honor al futbolista de Argentina que fue homenajeado este viernes, en el Espacio de la Conmebol de Doha, en el segundo aniversario de su muerte.

“Quisiera que en cada Mundial, desde ahora, haya un día en el que recordemos a Diego Armando Maradona”, anunció el presidente de la FIFA que asistió al acto de recuerdo del fallecimiento del astro argentino.

“Cuando me dijeron que se iba a organizar este homenaje no me lo pensé. Tardé un segundo en aceptarlo”, desveló Infantino. “Hay pocos que hayan supuesto lo que Maradona para el futbol. Ha sido un gran líder en Argentina y en el mundo”, añadió.

