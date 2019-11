¿El futbol no es para niñas? ‘La Wera’ Kuri quiere demostrar que sí lo es

¿Te imaginas ganar más o menos sólo por tu género? En México es una problemática común que está presente en el futbol nacional, donde una jugadora de la Liga MX Femenil gana 41,932 pesos anuales o casi 3,500 pesos al mes en promedio, mientras que la percepción económica de un jugador hombre va de los 25,000 pesos, en el club más pequeño, a casi un millón de pesos mensuales.

Lo anterior según datos al 2017, con base en información de la consultora Sporting Intelligence, al tipo de cambio actual.

El argumento de muchos es que un partido de mujeres no es negocio porque no genera los mismos recursos en taquilla y publicidad, y por ello la paga no puede ser la misma.

Sin embargo, “ahora llegó el mundial femenil este verano y resulta que el equipo de Estados Unidos lleva cuatro copas del mundo, rompió el récord de playeras vendidas en un mundial varonil y femenil, toda la asistencia cada que jugaron estuvo a su máxima capacidad y ganaron. A pesar de eso, su bono es más bajo que si ganara el equipo varonil. Ahí te das cuenta de que no tiene que ver con que si es un negocio o no, sino que es una discriminación de género”, comentó Paola ‘La Wera’ Kuri, quien impulsó la creación a nivel profesional de la Liga Femenil mexicana, en entrevista con Forbes México.

Ante este escenario, ‘La Wera’, como es conocida, decidió crear #FutSinGénero, un movimiento que busca la igualdad y equidad, así como romper los estereotipos y alentar a las mujeres a jugar este deporte.

“Lanzamos una campaña llamada Juguemos Igual, cuando los sueldos estaban más disparados. Y a partir de esa campaña, cinco clubes subieron el 20% los sueldos de las deportistas. Ya estaban ganando 15,000 y 10,000 pesos, las más altas rondaban los 40,000, pero hablando de las más populares y de la Selección Nacional”, añadió, Paola Kuri, quien admite que aunque se han dado avances, todavía falta camino por recorrer para alcanzar la igualdad.

La historia #FutSinGénero empezó hace unos años cuando la futbolista escribió un artículo sobre la igualdad de género en este deporte bajo el título ‘Yo soy futbol’, el cual se viralizó en redes sociales, obteniendo la respuesta incluso de padres de familia.

El salario promedio anual de la liga femenil D1 Feminine de Francia era de 49,782 dólares (962,783 pesos anuales u 80,231 pesos mensuales) por jugadora; mientras que el de la Frauen-Bundesliga de Alemania era de 43,730 dólares (845,738 pesos anuales o 70,478 pesos mensuales); y las futbolistas de la FAWSL en Inglaterra percibían 35,355 dólares (671,745 pesos anuales o 55,978 mensuales), según el estudio Global Sports Salaries Survey 2017 de la consultora Sporting Intelligence.

En Estados Unidos, las futbolistas de la liga estadounidense ganaban en ese año alrededor de 27,054 dólares (514,026 pesos anuales o 42,835 pesos al mes) y más abajo se encontraba México, con 2,184 dólares anuales (41,496 pesos anuales o 3,458 pesos al mes), añaden los datos de la firma sobre los salarios mejor pagados de las ligas femeniles en el mundo.

A través de FutSinGénero y del proyecto de arte Ethos (fundado junto con su hermano Rubén Kuri), se creó Blue Women Pink Men, que tiene el objetivo de alcanzar la igualdad de género, pero también de impulsar la libertad de ser y disminuir la violencia, esto a través de la recuperación de 14 espacios para que tanto niños como niñas puedan convivir y hacer deporte sin distinción alguna.

“El futbol se está poniendo más de moda, pero en su momento, jugarlo no era para niñas. Crecí toda mi vida con gente que me decía que el futbol no era para mí por ser niña. Lo que es terrible es ponerle a los pequeños un estereotipo por un tema de género de algo que tú amas hacer y te dicen que no es para ti porque eres niño o niña”, cuenta Paola Kuri, quien practica este deporte desde los tres años.

En Blue Women Pink Men también participa México Bien Hecho, el área de responsabilidad de Comex, con quien pintan canchas de futbol y basquetbol.

El pasado 11 de octubre, este movimiento inauguró una cancha, el espacio número 14 en recuperar, en Alameda Tacubaya, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Empieza con un sueño en el que sólo crees tu… después, le enseñas al mundo que también debe de creer en ti, en todas. Sigamos jugando por la igualdad de género en el deporte.

Para la jugadora, el tema de igualdad de género en este deporte representa una responsabilidad conjunta entre instituciones como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga de Futbol Mexicana, así como de la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros.

“Son instituciones que traen un bagaje desde hace mucho tiempo, donde el tema cultural permea mucho y donde al final se manejan cosas que no beneficia al deporte. Empezaría por ahí, pero también hay un tema mediático, donde se pueden sumar. Si todos hacemos y presionamos a las instituciones que no pueden cambiar”, comentó ‘La Wera’ Kuri.

En el mundo, hay aproximadamente 137,021 jugadores de fútbol profesional en el mundo y 1,287 mujeres, añaden datos de Sporting Intelligence.

“Es el deporte nacional en muchos países. Es simple, accesible, barato e inmensamente popular. Las copas son, en gran medida, las mayores eventos deportivos individuales en el planeta… Por todas esas razones, el futbol números”, indica la consultora en un documento.

