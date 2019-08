Las instituciones financieras han existido desde hace varias décadas. Y en el pasado, era necesario confiar en ellas para realizar cualquier tipo de transacción monetaria que no fuera en formato físico. Esto significaba depender de ellos además de otros mediadores para asegurarse que la transacción fuera completada. No sólo había que confiar en que hacían bien su trabajo, sino además pagarles varias comisiones por hacerlo. Había que adherirse a sus reglas, sus tiempos y confiar ciegamente en sus procesos. Y, ¿qué tal si cometían un error? ¿Estaría alguien externo enterado? ¿Podría alguien estar 100% seguro que los fondos fueron transferidos sin tener la necesidad de contactar al beneficiario?

La verdad es que no hay manera de saber. Las instituciones financieras no comparten ninguna información de sus procesos que no deseen compartir. Ellos tienen todo el control sobre los fondos. Y más importante aún, el control sobre la información del uso de los fondos.

En este contexto, hoy en día sabemos que han surgido nuevas tecnologías y formas de realizar transacciones. Una plataforma emergente en el mercado mexicano es bitfoliex, billetera para manejar activos digitales, los cuales trabajan sobre la tecnología blockchain, la cual permite realizar transacciones más rápidas y seguras con menores costos de comisiones. Mientras que una transferencia tradicional puede tardar hasta días con una sola transacción, blockchain puede tardar sólo horas o incluso segundos, dependiendo del blockchain utilizado. Además, la información está cifrada de manera que es prácticamente imposible alterar la transacción, lo cual lo hace más seguro.

Bitfoliex ha sido ampliamente aceptado. Con más de 866,000 usuarios verificados y creciendo a un ritmo constante, es una de las billeteras de más rápido crecimiento en el mundo. Comenzaron el proyecto en octubre de 2018 y han estado creciendo constantemente. Bitfoliex también pronto incorporará con su intercambio cualquier billetera de activos criptográficos nuevos, donde las personas podrán intercambiar criptoactivos por otras criptomonedas y dinero FIAT. Según el equipo de marketing, tienen nuevos proyectos emocionantes y adiciones a la plataforma planificada para 2020.

Adicionalmente, nuevas tecnologías están surgiendo, de manera que ahora es posible realizar varios pagos (hasta miles) dentro de una sola transacción. Esto podría significar una nueva manera más fácil y rápida de pagar planillas, por ejemplo. Es por ello que también se desarrolló Traxalt, destinado a un público más profesional. Hay muchas personas y empresas que desean migrar sus datos y pagos a blockchain, pero no están seguros en dónde comenzar. Traxalt es la solución: una plataforma fácil de usar, que actúa como intermediario entre empresas y blockchain, reduciendo hasta un 30% los costos bancarios y de mantenimiento de datos. El exchange de Coinsbit recientemente anunció que enlistará a Traxalt en su casa de cambio en el mes de diciembre. Este será uno de las varias casas de cambio que estará soportando Traxalt.

