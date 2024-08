El gobierno de AMLO recupera la Clínica Hospital ISSSTE Mérida

La Clínica Hospital ISSSTE Mérida, operada por constructora GIA bajo el esquema de Asociación Público – Privada (APP), será la última unidad hospitalaria que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recupere para ser operada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Forbes México confirmó que funcionarios del gobierno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador consolidaron un acuerdo del nosocomio de 60 camas con Hipólito Gerard, fundador y presidente de Constructora y Edificadora GIA.

El lunes 12 de agosto de 2024, el empresario se reunió para avanzar con el acuerdo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; la titular del ISSSTE, Bertha María Alcalde Luján; la directora de administración y Finanzas del ISSSTE, Almendra Ortiz Genis; el director Estratégico de Información, Supervisión y Evaluación Institucional del ISSSTE, Hidalgo Borghio Ruiz Hernández, así como el titular de la Unidad de Inversiones en Hacienda, Miguel Siliceo Valdespino .

El convenio se cerró luego que a mediados de junio pasado, Andrés Manuel López Obrador manifestó que se había concretado la adquisición de nueve de los 12 nosocomios en modelo Asociación Público – Privada, entre los pendientes, se encontraba el nosocomio localizado en Yucatán.

“Quiero agradecerle a los empresarios de estos servicios de salud porque aceptaron los acuerdos; entendieron que son otros tiempos, no nos fuimos al pleito, no expropiamos, ellos no se cerraron sino se buscó el acuerdo”, pronunció López Obrador.

A partir de ahora serán los próximos titulares de Salud, David Kershenobich; Zoé Robledo del IMSS; Alejandro Svarch del IMSS-Bienestar y el nuevo director del ISSSTE, quienes establezcan prioridades, analicen mecanismos de inversión y operación eficientes, al tiempo de definir las políticas públicas en materia de Salud hospitalaria, con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios gratuitos para toda la población mexicana.

Entre los aspectos que el equipo de transición tiene claros se encuentra lo indispensable que resulta la inversión en infraestructura y servicios en el sector salud, así como la certidumbre legal que debe proyectarse tanto a nivel nacional como internacional para propiciar y atraer nuevos capitales, sobre todo porque la inversión extranjera directa (IED) se posiciona como uno de los principales impulsores de la economía mexicana, más aun ante el dinamismo, presión y oportunidad del nearshoring.

Entre los razonamientos para reevaluar la permanencia y fortalecimiento de las Asociaciones Publico-Privadas, o figuras afines, se coloca la disciplina financiera, que Rogelio Ramírez ha posicionado como uno de los pilares que tendrá el próximo sexenio, a fin de reducir el déficit fiscal proyectado en de 5.9 por ciento para 2025.