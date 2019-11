El gobierno debe destinar más dinero al turismo: Pablo Azcárraga Andrade

Los empresarios turísticos no renuncian a su propósito de recuperar los 300 millones de dólares (mdd) que se destinaban a promocionar en el extranjero los destinos turísticos del país, y que el gobierno de la 4T planea destinar al Tren Maya.

Ha pasado medio año desde que el Congreso decidió desaparecer formalmente el Consejo de Promoción Turística; pero, antes que resignarse, Pablo Azcárraga Andrade, representante de los grandes hoteleros en su posición como presidente

del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), eleva el tono de sus reclamos y lanza advertencias sobre los impactos negativos que, a su parecer, ya registra la actividad turística por la falta de promoción.

Pero, a la vez que endurece sus críticas, el también presidente del consejo de Grupo Posadas lanza una propuesta: ampliar la carga tributaria a los turistas que vienen a México, con el fin de incrementar la bolsa a 500 mdd. De ese modo, sugiere el empresario, se puede devolver los 300 mdd a la promoción y emplear los 200 millones restantes en inversión social en las zonas deprimidas que rodean los destinos turísticos (uno de los puntos más criticados del modelo turístico mexicano).

Azcárraga espera que esta propuesta mueva a las autoridades de su posición de dejar en los hoteleros el costo de la promoción de los destinos.

“Nos hemos reunido con Marcelo Ebrard [secretario de Relaciones Exteriores, SRE], con Alfonso Romo [ jefe de la Oficina de la Presidencia], con el secretario de Turismo [Miguel Torruco], con el director general de Fonatur [Rogelio Jiménez Pons], etcétera, para tratar de generar un cambio en el quehacer turístico en el país”, dice el dirigente, con evidente enfado.

“La semana pasada [la última de agosto] tuvimos una reunión en la Secretaría de Turismo, la primera del que ahora se llama el Consejo de Diplomacia Turística: una idea que empujamos nosotros, tratando de encontrar un mecanismo que sumara a la SRE con Sectur”.

Azcárraga afirma que, hasta agosto, el negocio de los grupos hoteleros que reciben sobre todo viajeros extranjeros se ha erosionado, con caídas en el volumen de visitantes de 6%, baja en las tarifas de hospedaje de 18%, y aumento de los salarios y las tarifas eléctricas.

“Hasta el año pasado, llevábamos siete u ocho años de crecimiento de doble dígito en los principales indicadores turísticos”, afirma. “Estimo que podamos estar viendo, en esta última parte del año, pérdida de empleos en las empresas hoteleras, porque ya no tenemos otra opción”.

El CNET, que preside Azcárraga, tiene, en su página, las estadísticas hasta abril, las cuales indican que el volumen de turistas aumentó 6%, y los ingresos, 15%. Pero, en los datos de Inegi a junio, la llegada de turistas internacionales muestra una baja de 9%, y los que llegaron por avión, que se calcula aportan ocho de cada 10 dólares del total de divisas turísticas, fueron 1.9% menos.

“[En las reuniones con altos funcionarios federales] no ha pasado nada. Caímos otra vez en el juego de hablar de lo que no es prioritario o importante, de justificaciones y una serie de cosas que tienen fines más políticos que económicos. Mi conclusión es que la reunión fue un desastre. Los del sector empresarial salimos de las reuniones sintiéndonos frustrados”.

Como evidencia de la importancia de la promoción de los destinos turísticos en el exterior y las campañas de comunicación para contrarrestar la información negativa, como la inseguridad y la invasión de sargazo en las playas de Cancún, Azcárraga afirma que el volumen de turistas foráneos que pierde México lo están ganando otros destinos del Caribe, como República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico y Aruba.

Hace una década, del total de estadounidenses que salían de su país a vacacionar vía aérea, 10% venía a México; pero, gracias a buenas campañas de promoción, esa cuota subió a 18%, asegura el dirigente. “Hoy, ese market share ya cayó a 17%”, lamenta.

El dirigente asegura que el Derecho de No Residente (DNR), que pagan al adquirir su boleto de avión los turistas que vienen de visita a México, y que es el origen de los 300 mdd que reclaman los hoteleros, se implantó hace 20 años y fue idea de los empresarios. Este dinero no sale del presupuesto y no le cuesta nada a los contribuyentes mexicanos, señala, pero costó mucho trabajo convencer a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de que las aerolíneas hicieran ese cobro en los boletos de avión.

“Ahora que ese dinero ya no se emplea para la promoción, la IATA podría decir: ‘Estuve de acuerdo en crear el mecanismo […] porque [esos ingresos] se iban para la promoción; por lo tanto, hay un beneficio para las líneas aéreas y la industria turística. Ahora que ese dinero se va para el Tren Maya, ya no tiene sentido [mantener el cobro]’”, advierte Azcárraga.

El empresario sugiere que una solución puede ser cobrar ese mismo derecho a los viajeros de los cruceros que desembarcan en los puertos mexicanos, así como transparentar los impuestos estatales que se aplican al hospedaje y extenderlo a restaurantes y centros de atracciones turísticas, con la idea de juntar una bolsa de 500 mdd.

De ese dinero, 60% sería para la promoción del país en el extranjero, dice el empresario, y el restante para programas sociales para los habitantes de los cinturones de miseria que se han formado en torno de las ciudades turísticas. Ésta es una versión editada de la entrevista con el presidente del CNET, realizada el pasado 3 de septiembre.

¿CÓMO SE EXPLICA QUE LAS AUTORIDADES TENGAN NUMEROSAS REUNIONES CON USTEDES Y LUEGO NO PASE NADA?

En opinión nuestra, las autoridades no nos tienen confianza; no creen en lo que les estamos diciendo y no se quieren comprometer a trabajar en equipo con nosotros. Acabamos hablando sólo de cosas superfluas: de si van a abrir el museo no sé quién; de cosas que no hacen la diferencia.

¿PODRÍA ELABORAR MÁS SU PROPUESTA DE PONER DINERO EN PROGRAMAS SOCIALES?

Es una idea inicial. Las autoridades pueden hacer que tengamos un programa mucho más completo.

LA PROPUESTA DE AMPLIAR EL COBRO DEL DERECHO DE NO RESIDENTE A LOS VIAJEROS QUE LLEGAN EN CRUCEROS, ¿NO SERÍA COMPLICADO DE IMPLEMENTAR?

Como el mecanismo ya existe [para los viajeros que llegan en avión], es más fácil. Es un tema de voluntad política. Claramente, las empresas de los cruceros no van a querer participar, porque sienten que se encarece su precio, lo cual es muy relativo, porque son sólo 25 dólares.

¿NO CABE EL MECANISMO DE “YO, INDUSTRIA, COOPERO CON TUS PROYECTOS, Y TÚ, GOBIERNO, COOPERAS CON LA PROMOCIÓN”?

El cobro de Derecho de No Residente es nuestra forma de cooperar. En la última reunión, nos dijeron: “¿Con cuánto van a aportar ustedes?”. Nosotros ya aportamos: el derecho se sigue cobrando. Lo que pasa es que ellos están llevando el dinero a otro lado.

EL DINERO DEL DERECHO LO APORTA EL VIAJERO…

Pero se cobra a través del boleto de avión y, por lo tanto, encarece el boleto de avión. [A los mayoristas] les hace más difícil vender sus vacaciones y, como nosotros empaquetamos [nuestros servicios], también lo hace así el resto de nuestra industria.

¿INVERTIR EN EL TREN NO ES ATRACTIVO PARA LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS?

Lo primero es que no lo conocemos; no se nos ha explicado.

ESTÁ EN CURSO…

Algunos pudieran estar interesados; me atrevo a decir que la mayoría no, porque no es nuestro negocio. Nuestros recursos los tenemos para invertir en nuestros giros. Que van a hacer estaciones donde habrá servicios turísticos, bueno, habrá que verlos y analizarlos. Pero, a fin de cuentas, el punto es que en México se estaban invirtiendo 8,000 mdd en proyectos turísticos.

La industria turística registró crecimientos de doble dígito por años y, por eso, la inversión también ha venido aumentando. Los empresarios vemos al Tren Maya como una oportunidad. Cuando esté [terminado], podríamos abrir el abanico turístico para incluir la oferta cultural.

Nuestra dependencia del turismo de sol y playa es muy alta, pero, para hacer eso, necesitamos promoción, porque, aunque el tren esté listo, la gente no va a cambiar [tan fácilmente] su motivo de viaje. Tenemos que crear ese mercado, porque sí hay gente que quiere venir a hacer turismo cultural.

¿HA SIDO NULA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA?

Está parada al 100%. No hay dinero. Está cerrada.

¿HACEN ALGO AL RESPECTO LOS CONSULADOS?

No hay nada. Del dinero que se ha recaudado del DNR, que, creo, este año son más de 4,000 millones de pesos [mdp], no se ha gastado un centavo en promoción. Lo único que se está gastando es lo que hacemos las empresas, directamente y de forma individual, con nuestros presupuestos de promoción; los estados están haciendo algo con recursos de los estados, de lo que recaudan con el impuesto al hospedaje. Del presupuesto federal, se está invirtiendo… cero.

EL GOBIERNO TIENE PREVISTO, PARA ESTE AÑO, ALCANZAR LA CIFRA DE 43 MILLONES DE TURISTAS, SOBRE LOS 41 MILLONES PREVIOS. ¿LO VE VIABLE?

Es viable, pero ha habido una sustitución de negocio caro por negocio barato. Si ven el número de estadounidenses que llegaron a Cancún, por ejemplo, hay una baja de 5 o 6%, pero el número de canadienses creció, si mal no recuerdo, en 17%. Sólo que el mercado canadiense gasta mucho menos que el estadounidense. Tengo mis dudas de que también crezcan las divisas.

DICE USTED QUE TIENEN MONTONES DE ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE VIVEN LOS EMPLEADOS DE LOS HOTELES DE LOS GRANDES CENTROS TURÍSTICOS…

Lo que sucede, generalmente, es lo siguiente: Cuando hay un boom, como hemos visto en Cancún y la Riviera Maya (tenemos arriba de 80,000 habitaciones en la zona; hace unos años, era la mitad), llega una gran cantidad de empleados de la construcción y algunos se quedan para trabajar en las empresas turísticas; la mayoría ya no regresa a sus ciudades de origen. Eso explica el crecimiento de ciudades como Cancún, Playa del Carmen o Tulum. El crecimiento ha sido explosivo.

LOS TRABAJOS QUE GENERAN LOS HOTELES Y RESORTS, ¿SON PERMANENTES O HAY TAMBIÉN TEMPORALES? ¿TIENEN PRESTACIONES SOCIALES? ¿CUÁL ES LA CALIDAD DE ESE EMPLEO?

El ingreso de los empleados turísticos está muy por encima de la media nacional.

¿PESE A QUE ALGUNOS SEAN TEMPORALES?

Con todo y temporales. Vean el crecimiento del PIB de los estados del país: el de los más turísticos tiene mayor crecimiento. En algunas zonas sí son empleos temporales; en otras, hay menos. Cancún generó muchos puestos así cuando comenzó a tener éxito. Y, claramente, hay meses muy malos, como mayo, junio o septiembre. Hay muchos empleados que, por ejemplo, van a Los Cabos desde el interior del país y, cuando termina la temporada, regresan a sus ciudades de origen, pues deben hacer la cosecha o qué sé yo; y vuelven al año siguiente.



¿NO HAY PREDOMINIO DEL OUTSOURCING?

En más de 90% de las compañías hay empleados contratados. En algunos sí hay outsourcing: [sobre todo] en negocios como los de tiempos compartidos.

¿NO ESTÁ A DISCUSIÓN EN EL MUNDO EL TEMA DE SI ES RENTABLE QUE LA INVERSIÓN PÚBLICA SE DESTINE A PROMOCIÓN TURÍSTICA?

Sí, y hay ejemplos muy claros. Hay países que lo ven como inversión y no como gasto. En México, tendemos a ver eso como un gasto.

¿ES RENTABLE PARA EL GOBIERNO INVERTIR 300 MILLONES DE DÓLARES EN PROMOCIÓN?

A raíz de la decisión de este gobierno de cancelar la promoción y lo que ha dejado de generar la industria, estimamos que el gobierno, para el fin del sexenio, dejará de recaudar 20,000 mdp en impuestos.

¿SON DATOS ELABORADOS POR QUIÉN?

Por economistas de la UNAM, encabezados por José Casar. Están validados por todo mundo y son datos oficiales. No hay de otra. Habría una pérdida acumula- da de 36,500 mdd en divisas en el sexenio, lo que llevaría a un aumento sostenible del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, hasta alcanzar 3% del PIB en 2024, en lugar del 2.2% actual.

¿USTED NO SE HA REUNIDO CON EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR PARA TRATAR EL TEMA?

No.

¿LO HA BUSCADO?

Sí, y lo sigo buscando, pero no tengo acceso al presidente. Les hago una pregunta: En el informe presidencial, ¿estuvo [mencionado] el tema del turismo? El turismo es uno de los principales generadores de PIB nacional y no está en la brújula del presidente.

¿LO INVITÓ A PALACIO NACIONAL PARA EL INFORME?

No fui invitado y no tenían por qué invitarme. ¿A qué voy?

¿POR QUÉ NO?

Que me invite a una reunión de trabajo; eso es a lo que quiero ir.

¿QUÉ LE PODRÍA PASAR AL TURISMO EN MÉXICO SI LA SITUACIÓN ACTUAL SE MANTU- VIERA ASÍ?

Lo primero es que [ya] dejamos de ser sexto lugar en el mundo y que pronto vamos a caer al décimo, medido en número de visitantes. Turquía ya nos rebasó.

LAS EMPRESAS SON EXPERTAS EN REDUCIR COSTOS. ¿NO HAN PROPUESTO AL GOBIERNO REDUCIR EL COSTO DE LA PROMOCIÓN, HACERLA MÁS EFICIENTE Y TENER MÁS CONTROL DEL DINERO PARA EVITAR EXCESOS?

En una reunión [con funcionarios] me preguntaron si sabía de abusos [en el desaparecido Consejo de Promoción Turística] y si lo sabía, que dijera quién, cuándo y cómo, pues ellos habían oído que había quien encarecía los presupuestos publicitarios, que pedía que las agencias de publicidad sobrefacturaran y que ese dinero iba a dar no sé adónde. A los participantes en la Junta de Gobierno se nos presentaban los números, y la pregunta que me hacían era: ¿Por qué no me quejé? Claro que nos quejamos. Fui dos o tres veces con el presidente [Enrique] Peña para decirle: “Están recaudando el dinero del DNR y no lo están entregando”. Lo jineteaban y, al día siguiente, lo entregaban. Generalmente, me reunía con el presidente Peña en el tianguis de Acapulco, y me hacía caso. Mi respuesta es ésta: teníamos los pies destapados y podíamos vivir con eso; viene el gobierno y nos jala toda la manta: estamos totalmente destapados.

A SU JUICIO, ¿SE PUEDE HACER PROMOCIÓN SUFICIENTEMENTE BUENA CON MENOS DINERO O NO?

No estamos pudiendo hacerla, y por eso están los descalabros que estamos viendo en el turismo del país.

¿SEGUIRÁN INTENTANDO RECUPERAR LOS 300 MDD?

Nuestro secretario de Turismo no ha defendido a su sector. Nosotros vamos y pedimos reuniones con todos los políticos: ¡Es la chamba de él! Pero como hay un vacío, tenemos que salir nosotros a defender el sector. Quisiéramos que él convenciera a nuestro presidente de cambiar la ruta de la actividad turística de México. Pero él no coincide; piensa que el Derecho de No Residente es un dinero que ya se perdió. Nosotros no queremos doblar las manos: sería una verdadera estupidez.