El gobierno tardó un mes en contestar mi solicitud de protección: Mely Romero

Colima es uno de principales bastiones del PRI, pues nunca ha tenido alternancia. Por ello, la priista y candidata para el gobierno de la entidad Mely Romero busca evitar que la morenista Índira Vizcaíno le gane la contienda, ya que según encuestas esta es quien encabeza las preferencias electorales.

“Tengo 20 años en el servicio público y a diferencia de los demás candidatos, candidatas no tengo ningún señalamiento en toda la función pública que he llevado. Sí he administrado recursos públicos tanto en el nivel municipal y en el orden federal, y no hay cuestionamiento en mi persona que signifique un grado de deshonestidad”, dice en entrevista con Forbes México.

La priista cuenta que hace mes y medio, durante sus visitas a hogares colimenses, su quipo y ella se coincidieron con un acto de persecución, por lo que le solicitó a la Guardia Nacional protección; sin embargo, el gobierno federal tardó un mes en responder.

“Había una persecución, por una persona que había secuestrado a alguien. Solo estábamos caminando por la calle donde eso sucedió; no tenía nada que ver conmigo (…) Fue un acto completamente circunstancial que sí preocupó a mi equipo de coordinación de campaña, a mi familia. Después de ese incidente (…) solicité apoyo a la Guardia Nacional; sin embargo, se tardaron un tanto en la respuesta”, narra.

Explica que en ese tiempo en el que no recibía contestación del gobierno sobre su solicitud de protección, amigos de ella integraron un equipo para protegerla.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 4 de marzo al 30 de abril han recibido 234 denuncias de amenazas o agresiones a candidatos, de los cuales 16 son contendientes para gobernadores.

Sobre sus propuestas, Mely Romero -quien ha tenido diversos cargos desde senadora hasta subsecretaría en el gobierno de Enrique Peña Nieto- señala que impulsará un programa de Capacitación, Crédito y Acompañamiento para actividades comerciales, económicas, empresariales.

Lo anterior debido a que Colima ocupa la posición número 31 en la contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del país, pues datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en 2019 el estado aportó .6% del total.

Lee: Gobierno federal otorga seguridad a 41 candidatos

¿Cuáles es su agenda temática para Colima?

A partir de todo lo que he estado escuchando con la ciudadanía, que he estado recorriendo los 10 municipios de mi estado, y lo que he estado platicando con todas las personas. Estoy construyendo una estrategia que es la base del gobierno que estoy planteando, es una estrategia que estoy llamando Orgullo Colimense, y ahí están contemplados los cinco pilares del gobierno que quiero encabezar.

Tienen que ver con rescatar la economía de Colima, recuperar la seguridad, con las acciones sociales que tenemos que emprender con educación, salud, cultura, deporte, recreación; acciones de empeoramiento transversal para mujeres; dinámica de gobierno incluyente, abierto y trasparente.

¿Cuál es el aspecto importante para mejorar la economía en Colima?

La economía del estado efectivamente tiene una afectación a partir de la pandemia, de la situación mundial, peto también a partir de las decisiones de gobierno que nos ha eliminado muchos presupuestos que teníamos.

En Colima estoy planteando que tenemos que reactivar la economía urgente. Para esto estoy proponiendo un programa de Capacitación, Crédito y Acompañamiento, y yo quiero que sea el que nos ayude para todo tipo de actividades, comerciales, económicas, empresariales. Desde quien tiene un puesto en el mercado hasta quienes hoteles de gran turismo. Todos pueden ser beneficiados del programa.

¿Qué le diferencia de los otros candidatos?

Tengo 20 años en el servicio público y a diferencia de los demás candidatos, candidatas no tengo ningún señalamiento en toda la función pública que he llevado. Si he administrado recursos públicos tanto en el nivel municipal y en el orden federal, y no hay cuestionamiento en mi persona que signifique un grado de deshonestidad.

Para mi eso es importante porque yo se que ante todo lo que hemos vivido, ante las acusaciones que se han dado, las personas en Colima están valorando quién puede encabezar un gobierno honesto, transparente, que sea cercano y que realmente signifique beneficio para todas las personas. Esas características están en mi persona.

No te pierdas: Suman 12 candidatos asesinados; aumentan agresiones, alerta SSPC

Según varias encuestas a usted la ponen en segundo o tercer lugar en preferencias electorales, Colima es bastión priista ¿qué hará para ganar?

Lo que estoy haciendo todos los días, que es una campaña de mucho respeto, de mucha sensibilidad y cercanía. En Colima, en todos los estados de la República, la ciudadanía ha estado muy dolida por muchas decisiones que se han venido tomado de manera equivocada. Han sido gobierno priistas, pero también de todos los partidos, incluyendo de Morena.

La situación tiene que ver no solo con la pandemia, si no con las decisiones de gobierno, de autoridades, incluyendo las del Congreso de la Unión, nos han eliminado más de 500 programas del presupuesto federal y esto ha significado un retraso en la economía, el desarrollo y en la vida de las familias.

La Secretaría de Seguridad dijo que usted es una de las candidatas que pidió protección, porque recibió amenazas, ¿es cierto?

Estando en mi campaña, hace aproximadamente mes y medio, en una caminata de casa por casa en un momento sucedió que nos encontramos en medio de una persecución. Fue un acto completamente circunstancial que sí preocupo a mi equipo de coordinación de campaña, a mi familia.

Después de ese incidente (…) solicité apoyo a la Guardia Nacional; sin embargo, se tardaron un tanto en la respuesta, y en lapso, con amigos que han estado previamente en funciones de seguridad tanto a nivel estatal como nacional, integramos un equipo de amistades personal, que nos han capacitado en protocolos de seguridad y en cómo reaccionar ante alguna situación de emergencia.

Cuando recibí comunicación de la Guardia Nacional, que si paso algo de tiempo, pues yo desistí de mi petición inicial. Quedó muy clara de mi manifestación de sí agradecerles el apoyo, pero decirles que ya no era necesario.

Ante la tardanza, decidimos que ya no era necesario.

¿Cuánto tiempo se tardaron en responder a su petición de protección?

Aproximadamente un mes que yo recuerde; es lo que se tardaron en buscarme y darme una respuesta. Me mandaron primero un oficio diciendo que habían recibido la comunicación, y qué iban a analizar a ver que procedía.

Ante la no definición del apoyo y el tiempo estaba pasando, yo integré un equipo de amigos que de manera personal me acompañan por la amistad y experiencia que ellos tienen. Después que recibí el comunicado de la Guardia Nacional, lo platicamos muy expresamente que me desistía de la petición que les había hecho de manera inicial, agradeciendo la voluntad que tenían de apoyarme y me enviaron los datos de contacto por cualquier cosa que se llegara a necesitar.

Suscríbete a Forbes México