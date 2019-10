El GP de México, la segunda carrera de F1 que más millones genera

Una de las tres carreras que más dinero producen para la Fórmula 1 es el Gran Premio de México. Junto con el GP de Estados Unidos y el de Abu Dhabi, genera ingresos por 1,350 mdd, de acuerdo con datos obtenidos por Forbes México.

Es, también, la segunda competencia a la que acuden más fans durante los tres días de carreras, sólo por debajo de la que se disputa en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña. Pero el GP de México es, asimismo, el segundo más caro para los aficionados, según el precio promedio del boleto, sólo por abajo de Abu Dhabi.

Impacto económico de las carreras de 2018 y 2019

Las carreras, a continuación, están enlistadas conforme al calendario de esta temporada, no por mayores ingresos. Los datos que se presentan no incluyen el “impacto mediático” o “de marca”; únicamente se toma en cuenta lo generado en términos financieros: hoteles, restaurantes, renta de coches, venta de mercancía, consumo de otro tipo, viajes, etc

Salarios de los pilotos

El mexicano Sergio Pérez, piloto de Racing Point, percibe un salario de 3.5 millones de dólares, muy lejos de lo que gana el británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes (57 mdd)

Las 5 carreras con más aficionados en 2018

El Gran Premio de México tuvo la segunda asistencia más alta en los tres días de competencia, sólo por debajo de la competencia de Silverstone en el Reino Unido.

Millones de televidentes

Pese a un descenso notable de televidentes que observaron el Gran Premio de México, el año pasado prácticamente vieron la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez medio millón de personas.