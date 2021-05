El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) encontró una denuncia no aclarada contra Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, por lo que solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo contra este.

“(El tiempo es) para que se ventile todo este asunto; da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay proceso de extradición (…) si no hay carpetas de investigación pendientes. Si pasa ese tiempo, y no hay ninguna acusación pendiente, sí procedería a otorgarle la libertad, pero si existe algo pendiente no se podría otorgar la libertad. Ya está en manos de la Fiscalía General”, dijo el mandatario.

Te puede interesar: Tras absolución al ‘Güero’ Palma, AMLO busca reforma para que jueces no resuelvan en fin de semana

Hoy por la madrugada, Palma Salazar, fue aprehendido al salir del Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” -conocida popularmente como “Almoloya”-, ubicado en el Estado de México para ser trasladado por un convoy de seguridad a la Ciudad de México.

Sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, que corre de Mixcoac a Tláhuac, el mandatario se solidarizo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y aseveró que no habrá impunidad.

“Termino expresando mi solidaridad con la jefa de gobierno, mi pésame con los familiares de los fallecidos de este lamentable accidente en Tláhuac. Un abrazo a toda la gente de Tláhuac, a todos los que están sufriendo. Vamos a hacer las investigaciones, y se va a estar informando. No hay impunidad para nadie”, enfatizó.



Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado