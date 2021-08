En el verano de 2020, mientras la pandemia se propagaba, infectando a más de 200,000 personas al día en todo el mundo, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, y el director ejecutivo de BioNTech, Uğur Şahin, abordaron un avión ejecutivo en ruta hacia la campiña montañosa de Klosterneuburg, Austria. Su destino: una pequeña planta de fabricación ubicada en la orilla occidental del río Danubio llamada Polymun Scientific Immunbiologische Forschung. Bourla y Şahin tenían la misión de lograr que la compañía fabricara tantas nanopartículas de lípidos como fuera posible para su nueva vacuna Covid-19, que estaba en una vía rápida para recibir la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos.

La vacuna Pfizer-BioNTech se diseñó con tecnología de ARN mensajero que instruye al sistema inmunológico del cuerpo a combatir el coronavirus. Pero para introducirlo de forma segura en las células humanas, era necesario envolver el ARNm en fragmentos microscópicos de grasa conocidos como lípidos. La planta de fabricación austriaca era uno de los pocos lugares en la tierra que producía las nanopartículas lipídicas necesarias, y Bourla insistió en que Şahin lo acompañara personalmente para lograr su cometido.

“Toda la plataforma de ARNm no es cómo construir una molécula de ARNm; eso es lo fácil”, dice Bourla y agrega: “Es cómo asegurarse de que la molécula de ARNm entre en tus células y dé las instrucciones necesarias”.

Sin embargo, nunca se ha contado la historia de cómo Moderna, BioNTech y Pfizer lograron crear ese sistema de entrega vital. Es una saga complicada que involucra 15 años de batallas legales y acusaciones de traición y engaño. Lo que está claro es que cuando la humanidad necesitaba una forma de entregar ARNm a las células humanas para detener la pandemia, sólo había un método confiable disponible, y no era uno creado internamente por Pfizer, Moderna, BioNTech o ninguno de los otros mecanismos de las principales empresas de vacunas.

Una investigación de Forbes de un mes de duración revela que el científico más responsable de este método crítico de administración es un bioquímico canadiense poco conocido de 57 años llamado Ian MacLachlan. Como director científico de dos pequeñas empresas, Protiva Biotherapeutics y Tekmira Pharmaceuticals, MacLachlan dirigió el equipo que desarrolló esta tecnología, hoy crucial para toda la subsistencia de la humanidad. Hoy, sin embargo, pocas personas —y ninguna de las grandes compañías farmacéuticas— reconocen abiertamente su trabajo pionero, y MacLachlan no gana un solo centavo de la tecnología en la que fue pionero.

“Simplemente no iba a pasar el resto de mi vida lidiando con eso, pero no puedo escapar”, dice MacLachlan. “Abro mi navegador por la mañana y miro las noticias, y el 50% son vacunas, está en todas partes, y no tengo ninguna duda de que las vacunas están utilizando la tecnología que desarrollamos”.