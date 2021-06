El ideal es crear más clase media, pero sin la mentalidad egoísta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su ideal es crear más clase media, pero sin mentalidad egoísta, que sea fraterna y humanista.

“¿Cuál es el ideal?, porque también en el flanco izquierdo se dice: ‘Si hay clase media, luego entonces va a haber más conservadurismo’. No, no, hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo, una clase media fraterna, no individualizada, que eso es lo que hizo la política neoliberal”, dijo el mandatario.

En conferencia, el tabasqueño insistió en que hay un sector de la clase media que es individualista, le da la espalda al prójimo, es aspiracionista y que son partidarios de que “el que no transa, no avanza”.

Lee: AMLO destaca rol de clases medias en desarrollo democrático de México

“Lo que quieren es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole; son partidarios de que ‘el que no transa, no avanza’. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble”, declaró.

El viernes pasado, el mandatario aseguró que Morena perdió alcaldías y diputaciones en la Ciudad de México en las elecciones del 6 de junio, porque la clase media se dejó “manipular” en una campaña en contra de su gobierno y su partido, y dijo que este sector es “difícil de convencer” sobre su movimiento. Además, calificó a estas personas de “aspiracionistas y egoístas”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado