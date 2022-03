El INE esconde las casillas para la revocación de mandato, acusa AMLO

En una nueva arremetida contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que de cara a la consulta de revocación de mandato del 10 de abril se están escondiendo las casillas de votación para desincentivar la participación de los mexicanos en este ejercicio democrático.

En su rueda de prensa matutina, el mandatario federal alertó que el INE no está cumpliendo con su labor constitucional de promover el ejercicio revocatorio por lo que él lo hará desde la tribunal presidencial aunque lo “cepille” el instituto electoral.

“El papel del INE, que viola la Constitución, porque no informa. Pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe, imagínense un instituto que supuestamente debe promover la democracia, dedicado a atentar en contra de la democracia.

“Están callados los del INE en una actitud contraria a la Constitución y totalmente antidemocrática. Y pido también respetuosamente a los consejeros del INE que se reúnan y que definan dónde van a estar la casillas, porque las están escondiendo”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: AMLO viola veda electoral otra vez; INE le da 6 horas para borrar publicaciones

Después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le negó al Instituto Nacional Electoral (INE) 1,738 millones de pesos adicionales para la consulta de revocación de mandato, los consejeros electorales aprobaron colocar casi una tercera parte de las casillas que proyectaba originalmente, es decir, de 161 mil serán solo 57 mil.

“Que se dé a conocer a dónde es que van a estar las casillas y que haya boletas suficientes, nada de que ya se agotaron las boletas. Y que no me vayan a cepillar por lo que estoy haciendo, porque me veo obligado a hacerlo.

“Cómo me voy a quedar callado, quieren una democracia a modo, cuando ellos puedan imponerse para seguir robando, esa es la democracia. Cuidado con el mapachismo”, alertó.

El lunes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar en máximo 6 horas los audios, imágenes y versiones estenográficas de la conferencia matutina del 7 de marzo y retirar las publicaciones realizadas en Facebook el 5 y 6 de marzo en las que difunde sus acciones de gobierno.

Lo anterior porque en menos de un mes se realizará la consulta de revocación de mandato, por lo que está prohibido del 4 de febrero al 10 de abril que los servidores públicos difundan acciones o logros de gobierno -que es propaganda gubernamental- y solo pueden hablar de salud, educación y protección civil.

Lee: INE va por menos casillas para consulta de revocación ante falta de recursos