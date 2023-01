El INE no es caro, es una inversión para la democracia: Adriana Favela

Desde hace más de 4 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador critica al Instituto Nacional Electoral (INE), pues sostiene que es caro y que los salarios de los consejeros son más altos de lo que él gana. Por ello, el mandatario federal impulsó una reforma para hacerlo austero; sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades electorales, el costo que éste tiene es una inversión para la democracia.

Adriana Favela, una de las consejeras que finaliza su cargo el próximo 3 de abril, salió en defensa del INE y aseveró que éste no es caro.

En entrevista con Forbes México, aseguró que los recursos que recibe el órgano electoral son para costear las actividades que realiza, como capacitación, monitoreo, fiscalización, credencialización, así como la organización de las elecciones federales, entre otras.

“¿Por qué es una inversión fuerte la que se tiene que hacer? Porque tenemos mecanismos por la desconfianza de la que venimos desde hace años, el INE ha venido instrumentando y viene en la ley. (…) El INE no es caro, lo que pasa es que nuestro sistema electoral está conformado por una serie de reglas que son muy específicas, que van combatiendo la desconfianza”, declaró.

Adriana Favela llegó como consejera en 2014 tras aprobarse una reforma que convirtió al Instituto Federal Electoral (IFE) en INE. Con ello, las atribuciones cambiaron para el órgano electoral y se estableció que los 11 integrantes del Consejo General terminarían su cargo de forma escalonada: en 3, 6 y 9 años.

Después de 9 años como consejera, Adriana Favela quiere seguir en los temas electorales, dar capacitaciones sobre equidad y ayudar a las mujeres que están en la política a que hagan conciencia de la importancia que tiene su cargo.

Adriana Favela, consejera del INE. 11 de enero de 2023. Foto: © Karina Hernández.

¿Cómo evalúa estos 9 años como consejera del INE?

En estos 9 años que he sido consejera, primero es un a gran distinción, un gran honor forma parte de esta institución (…) Desde mi punto de vista, creo que ha sido un trabajo de excelencia, hemos realizado las elecciones a nivel federal sin mayores problemas, hemos acompañado a las OPLES para realizar cientos de elecciones ordinarias y extraordinaria, hemos transitado del IFE al INE de una manera adecuada y hemos impulsado temas, como la paridad de género.

En el tema de equidad, ustedes han impulsado cambios, ¿qué falta?

Lo que falta, yo creo, es que los partidos políticos y la gente tengamos conciencia que las mujeres necesitamos estar en la toma de decisiones, que no es una concesión que se nos está dando, es un derecho y una necesidad. Desde hace más de 70 años, las mujeres somos más de 51% e la población y no era posible que no tuviéramos representación de manera adecuada.

¿Qué nos falta?, que haya más conciencia sobre este tema, porque se siguen poniendo muchos “peros” a la participación de las mujeres. Por ejemplo, ahí está la cuestión de la paridad de las gubernaturas. Exigimos que cada vez que se renovaran las gubernaturas, se tomara en cuenta el número de las entidades a renovar. En 2021 que eran 15 (gubernaturas), dijimos que por lo menos cada partido a nivel nacional tiene registrar mínimo 7 mujeres. Se armó un escándalo. Muchos legisladores estuvieron en contra de eso.

¿El INE ya tendría que tener runa presidenta?

Creo que el INE puede tener una presidenta o un hombre, realmente el género no es tan importante, porque finalmente lo que hemos logrado es que de 11 integrantes, 5 somos mujeres. Cosa que no se había visto y eso ayuda mucho, porque podemos avanzar en temas que antes los estábamos impulsado, pero no teníamos la votación suficiente para lograrlo como mujeres.

Se puede tener una mujer como presidenta, claro que sí, pues muchas de nosotras mujeres hemos estado presidiendo comisiones. Entonces, no entendería porque no podría haber una mujer presidenta del INE. (…) Las mujeres tenemos la capacidad para estar presidiendo esta Institución, pues la tenemos para presidir muchas comisiones como le hacemos ahorita.

¿Qué opina de las crítica del Gobierno federal hacia los consejeros del INE, como no quererse bajar sus salarios?

Hay que hacer una explicación. El salario que se tiene como servidor público no pueden ser disminuido. Eso lo dice la propia Constitución lo dice y las percepciones no es solamente lo que tú puede ganar en dinero.

A lo mejor tú puedes ganar 20 mil pesos al mes, pero eso no es solamente tus percepciones. Tus percepciones son si tienes apoyo para alimentos, vestuario, una serie de circunstancia adicionales. Si tu comparas el dinero gana el presidente de la República con lo que ganamos, se pueda ver como una cantidad mayor, pero cuando tu ves todas las prestaciones que él tiene por su cargo, obviamente nosotros no tenemos ni siquiera la centésima parte.

No es cierto que nosotros ganemos más que el presidente de la República. Esas críticas son interesantes, pero no son ciertas. También se les olvidan que somos un órgano especializado y las leyes que se han aprobado dice que cuando tu tienes una actividad especializada entras en una cuestión de acepción entonces puedes tener un salario mayor que el presidente.

¿El INE es caro?

No, es una inversión. Se puede decir ‘es mucho el dinero que se le da al INE. Si es na cantidad importante de dinero, pero tampoco es un porcentaje demasiado en relación con todo el presupuesto que tiene la federación, es un porcentaje mínimo.

¿Por qué es una inversión fuerte la que se tiene que hacer? porque tenemos mecanismos por la desconfianza de la que venimos desde hace años, el INE ha venido instrumentando y viene en la Ley (…) El INE no es caro, lo que pasa es que nuestro sistema electoral está conformado por una serie de reglas que son muy específicas, que van combatiendo la desconfianza y cada uno de estos tramos, como son verificables, pues se tiene un procedimiento, hay que hacer una actividad y tiene un costo.

Todas las actividades tienen un costo. Se tiene que invertir, pero hay que verlo como eso, como una inversión a la democracia y de verdad si uno tiene una democracia real, que funcione, que los resultados sean creíbles, pues tiene que invertir en el órgano electoral que organiza las elecciones, porque si no, no es creíble.

¿Cuáles son los retos de los nuevos consejeros que lleguen al INE?

Primero, tendríamos que ver cómo queda la cuestión de la reforma (electoral). Creo que los nuevos retos sería, institucionalmente, cómo esta nueva reforma va a impactar en el INE, sobre todo en los órganos distritales, que de verdad sí es un error que no se mantengan con su estructura actual, porque aunque no estemos organizando elecciones todos los días, hay un trabajo que se hace todo el tiempo.

El primer reto es cómo se va a hacer para que la Institución siga funcionando y pueda cumplir con sus atribuciones si la estructura es afectada sobre todo en los órganos a nivel distrital.

Otro de los retos es que actúen con imparcialidad. Ante estas criticas del gobierno federal y del partido Morena, se tiene que actuar con inteligencia. Si tener en cuenta lo que está diciendo, pero tampoco que te afecte demasiado, porque tú tiene que seguir haciendo tu trabajo.

¿Qué sigue para usted después del INE?

La verdad no he pensado mucho en lo que va a suceder conmigo. Obviamente me encantaría seguir vinculada con la materia electoral. Yo creo que voy a seguir dando cursos de capacitación sobre esta cuestión.

Tengo un reto personal de seguir apoyando toda esta cuestión de la equidad entre hombres y mujeres. Falta mucho trabajar mucho con las mujeres desde el punto de vista personal, porque decía ‘sí qué bueno que estén las mujeres de manera numérica’, pero falta hacerles conciencia de que tienen una oportunidad histórica y que tenemos que hacer algo y unirnos.

