El informe de Sheinbaum será presencial, con aforo reducido

Por unanimidad, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México acordó que el tercer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se realice de manera presencial a las 9:00 horas del viernes 17 de septiembre, en el recinto legislativo de Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

Las distintas asociaciones y grupos parlamentarios llegaron al acuerdo luego de que la sesión de la Jucopo en la que se aprobaría el formato del tercer informe de gobierno se atrasó en tres ocasiones entre lunes y martes, tiempo en el cual se avanzó en las negociaciones para aprobar un acuerdo que beneficiara a todas las partes.

Desde el fin de semana el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) acusaron una supuesta intención del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de celebrar la sesión del informe de gobierno de forma virtual, pues se habrían registrado en los últimos días una decena de contagios de Covid-19, entre legisladores, asesores y personal administrativo.

Aunque se estimó que en la sesión de la Jucopo de este martes se daría un informe con el número preciso de contagios de Covid-19, no ocurrió así. Sin embargo, finalmente se acordó que el informe de Sheinbaum Pardo sea presencial, con un posicionamiento por asociación y bancada parlamentaria, y sin posibilidad de interrupciones.

“El acto de presentación del informe se desarrollará en un clima de respeto y civilidad política, por lo que quienes suscriben este acuerdo, se comprometen a que no habrá interrupciones de parte de ningún legislador a quien se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones ajenas a este formato; no podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la persona de la ciudadana Jefa de Gobierno o de cualquier otra persona asistente al acto”, se lee en el acuerdo aprobado.

Para la sesión del próximo viernes 17 de septiembre se acordó también limitar el aforo en el recinto legislativo de Donceles y Allende, así como en todo momento atender medidas sanitarias como uso permanente de cubrebocas, toma de temperatura, entre otras. En la sede del Congreso solo podrá estar personal de resguardo, legisladores y legisladoras, invitados especiales y medios de información.

El diputado del PRD, Jorge Gaviño, uno de los más críticos de que el informe fuera virtual, reconoció el acuerdo para que finalmente el tercer informe de Sheinbaum se realice de manera presencial. “Haremos honor a todos los puntos que se mencionan (en el acuerdo)”, comentó el legislador.

El panista Ricardo Rubio señaló que “el PAN está a favor de la institucionalidad, el respeto en el marco del informe de la Jefa de Gobierno. Nosotros siempre pugnamos porque (el formato) fuera dinámico, presencial y damos las garantías de que sea sin interrupciones ni manifestaciones contrarias a la civilidad (…) Seremos una oposición firme, responsable e institucional”.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila, llamó a respetar las medidas sanitarias durante la ceremonia. “Además de vigilar o vigilarnos, ser responsables nosotros mismos en poder respetar los protocolos que se van a implementar para este ejercicio republicano que es el informe de la Jefa de Gobierno ante el Congreso, que tiene como un principal objetivo el de constituirse como un acto de diálogo entre los poderes”.

