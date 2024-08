El ‘inversor principal’ de Ryan Breslow sorprendido por la recaudación de 450 mdd de Bolt: ‘Nunca estuvimos en este acuerdo’

Los inversores ya saben que pueden esperar sorpresas del fundador de Bolt, Ryan Breslow. En un principio, fue la asombrosa valoración de 11.000 millones de dólares de su startup de pagos con un solo clic, Bolt, un acuerdo que lo convirtió en uno de los multimillonarios más jóvenes de la historia, a los 27 años. Después, fueron las acusaciones de fraude, los despidos masivos, los gastos desorbitados y las múltiples batallas legales con clientes e inversores.

Pero nada había preparado a los inversores para la última jugada de Breslow, que podría reinstaurarlo como director ejecutivo de Bolt, con sede en San Francisco. En un correo electrónico enviado a los accionistas el lunes y obtenido por Forbes , el director ejecutivo interino de Bolt, Justin Grooms, anunció: “Estamos finalizando una ronda de financiación de Serie F de más de 450 millones de dólares de empresas de inversión con sede en los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, que elevará nuestra valoración total a más de 14.000 millones de dólares, un salto considerable desde nuestra valoración de 11.000 millones de dólares durante la ronda de Serie E1 en 2022”.

Es un precio escandaloso para una empresa que el año pasado facturó menos de 30 millones de dólares y que meses antes había ofrecido recomprar acciones por una valoración de tan solo 300 millones de dólares. Los inversores de Bolt dijeron a Forbes que estaban furiosos por las condiciones bizantinas que enriquecerían a Breslow, así como por un aparente ultimátum de 48 horas para invertir en la empresa o ver cómo el 70% de sus acciones se esfumaban.

Pero lo más extraño es que uno de los principales patrocinadores citados en los documentos oficiales le dijo a Forbes que no tenía conocimiento del acuerdo y refutó totalmente su participación.

“Nunca hemos tenido una conversación con Bolt”, dijo Peter Chun, fundador y socio gerente del banco de inversión Silverbear Capital, con sede en Seychelles. Los materiales para inversores a los que tuvo acceso Forbes identificaron a Silverbear y al socio Brad Pamnani como los promotores del acuerdo, que permitiría al banco invertir 200 millones de dólares en la startup de pagos. “Nunca estuvimos en este acuerdo”.

De hecho, Chun afirma haberse enterado del acuerdo cuando fue informado por primera vez por The Information y el periodista tecnológico Eric Newcomer . Según los comentarios iniciales de Pamnani a Newcomer, la inversión de 200 millones de dólares en realidad provenía de un fondo de 1.200 millones de dólares con sede en Abu Dhabi que él administra pero se negó a identificar. Silverbear había sido nombrado por error en el acuerdo, afirmó Pamnani a Forbes , porque había usado su dirección de correo electrónico de Silverbear para firmar un acuerdo de confidencialidad con Bolt. En una llamada con Forbes , inicialmente culpó a Bolt por el error y aclaró que su fondo de los Emiratos Árabes Unidos comenzará con un tramo de 50 millones de dólares, con planes de invertir hasta 150 millones de dólares más después de que se cumplan ciertos hitos.

“Los chicos de Bolt terminan poniendo a Silverbear en todo el documento”, afirmó Pamnani, quien dijo que conoció a Breslow en una cena el año pasado organizada por un club de inversión con sede en Los Ángeles. “Es un completo desastre y estos tipos han puesto información errónea e inexacta por ahí”. (Después de la publicación, Pamnani aclaró que no culpaba a Bolt por nombrar erróneamente a Silverbear en el acuerdo).

Este es sólo uno de los componentes del acuerdo que ha cambiado desde que se comunicó originalmente a los inversores esta semana, lo que generó una revuelo mientras luchaban por comprender cómo los afectarían los términos.

Para que Breslow vuelva a Bolt como director ejecutivo, la mayoría de los accionistas preferentes tendrán que aceptar invertir en la ronda, y los documentos financieros que detallan el acuerdo dicen que tienen un mes para decidir. Pero según la carta de Grooms a los accionistas, sólo tenían hasta el miércoles para tomar una decisión, o verían cómo los mil millones de dólares que habían invertido colectivamente en la empresa se esfumaban, lo que provocó una carrera desenfrenada entre los inversores. Ahora, varios accionistas dijeron a Forbes que están boicoteando la ronda por completo y considerando emprender acciones legales contra Bolt.

Bolt no respondió a una solicitud de comentarios. Forbes llamó a Breslow, quien respondió por mensaje de texto: “Desafortunadamente, no puedo opinar hasta que tengamos el primer cierre”.

Además del fondo anónimo de Abu Dhabi que Pamnani afirma representar, los documentos de Bolt mencionan a la firma de inversiones The London Fund como el otro inversor principal de la ronda. Pero no se trata de un cheque tradicional: en lugar de efectivo, el fondo prometió 250 millones de dólares en “capital de marketing y créditos en dólares” de una plataforma de creadores poco conocida llamada Influence, dirigida por el director ejecutivo de The London Fund, Ashesh Shah.

“Buscamos Ferraris con ruedas pinchadas” Ashesh Shah, el Fondo de Londres

Según Shah, la plataforma cuenta con una lista de varios cientos de influencers con 500.000 seguidores cada uno, que según él pueden ayudar a hacer realidad el plan de Breslow de convertir a Bolt en una superapp al estilo de WeChat. “Si lo piensas, ellos [los influencers] son ​​inversores de hashtags”, dijo Shah. “Bolt gastó 80 millones de dólares en efectivo en marketing, pero nuestra teoría es que en realidad podemos crear más promociones directas y cosas así”. (Influence y London Fund parecen estar constituidas como empresas en Londres, pero no han sido registradas ante el regulador de valores del Reino Unido).

Shah le dijo a Forbes que estaba interesado en Bolt debido al “ecosistema” más amplio de Breslow: la cartera de empresas del empresario también incluye el mercado de bienestar Love, la plataforma de pagos con criptomonedas Eco, la plataforma de préstamos Prism y una serie de nuevas empresas que Breslow ha financiado a través de su firma de capital de riesgo Family. “Buscamos Ferraris con ruedas pinchadas”, dijo Shah.

Los dos se conocieron después de invertir en Dollar Donation Club, una plataforma de donaciones benéficas. Hace seis meses, el London Fund invirtió una cantidad no revelada en Love, dijo Shah.

“¿Existe un conflicto de intereses? Es una transacción compleja en la que participan varias partes”. Ashesh Shah, el Fondo de Londres

Shah no tenía mucha compasión por los inversores, que ahora se enfrentaban a la pérdida de 1.000 millones de dólares invertidos por Bolt. “Hacemos que estos inversores parezcan víctimas”, afirma Shah. “El día que me digan que Blackrock es un fondo empobrecido que debería ser protegido como una abuela de la que se aprovechan, entonces creo que tendremos un artículo diferente”.

El nuevo acuerdo también propone que Bolt invierta hasta 6 millones de dólares en Love y 10 millones en el London Fund, y que Breslow ocupe un puesto en el consejo del London Fund (según informes anteriores, Breslow ya forma parte del consejo; Shah negó que Breslow sea actualmente director de la misma). Los términos estipulan además que el 20% de las ganancias de cada transacción realizada a través de la plataforma de pagos de Bolt se donará a fundaciones operadas por Love y Bolt, o a una organización sin fines de lucro elegida por Bolt. Shah dijo a Forbes que las ganancias de la transacción también podrían canalizarse a Dollar Donation Club. Love ya afirma donar una parte de sus ingresos a causas benéficas a través de su organización sin fines de lucro, Time For Love Foundation . Forbes no pudo encontrar ninguna declaración de impuestos que confirme su estatus 501(c)(3).

Para los inversores de Bolt, estos enredos son un nudo gordiano de conflictos de intereses. “Parece una extraña adquisición corporativa por parte de Ryan y Ashesh”, dijo un inversor de Bolt.

“¿Existe un conflicto de intereses? Es una transacción compleja entre varias partes”, dijo Shah, y la calificó como un acuerdo “sin conflictos de intereses” porque los intereses comunes de él y de Breslow en Love and Dollar Donation Club son anteriores al acuerdo con Bolt.

Al igual que Breslow, Shah también se ha enfrentado a litigios de socios comerciales. La última salida importante de Shah como inversor parece ser la venta de la startup de prevención de falsificaciones Solo Science, con sede en Boston, a la empresa de cannabis Akerna, que cotiza en Nasdaq, en 2020. Solo Science lo acusó de participar en “comunicaciones indebidas” con sus clientes y de haber “celebrado un contrato indebido con una contraparte contractual con la que los acusados ​​​​tenían un conflicto de intereses”. Shah impugnó el caso, pero llegó a un acuerdo en julio de 2022.

“No creemos sólo en el plan de negocio, tenemos que creer en el empresario”. Brad Pamnani, socio de Silverbear

Si el acuerdo se concreta, Breslow recibirá una bonificación de cierre de 2 millones de dólares, una participación del 33% en los ingresos netos de por vida de los acuerdos que remita a Bolt, una indemnización por acciones legales de los accionistas, un reembolso por varios años de gastos legales y otros relacionados con Bolt de hasta 750.000 dólares y una cuenta mensual de 80.000 dólares por gastos de viaje y seguridad. Como Forbes informó anteriormente , Breslow había intentado anteriormente contabilizar como gasto facturas de siete cifras de viaje y seguridad para Bolt, lo que los exmiembros de la junta directiva de la empresa rechazaron.

Cuando se le preguntó sobre las generosas condiciones, Pamnani afirmó que eran justas. Dijo que el estipendio para viajes está justificado porque ganar contratos internacionales implicará reunirse con inversores de todo el mundo. “No creemos sólo en el plan de negocios, tenemos que creer en el hombre de negocios”, dijo Pamnani, quien argumentó que los incentivos eran necesarios para ayudar a convencer a Breslow de regresar como CEO. Shah también afirmó que Breslow estaba siendo recompensado adecuadamente. Cuando se le preguntó si la junta directiva de Bolt aprobó las condiciones, dijo: “Tienen que tener sus aprobaciones, ¿no?”

Breslow renunció como director ejecutivo de Bolt en enero de 2022, poco después de conseguir una ronda de financiación de 355 millones de dólares con una valoración de 11.000 millones de dólares. En esa época, Bolt se había convertido en el objetivo de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores que buscaba investigar si Breslow y la empresa habían hecho declaraciones falsas a los inversores durante la recaudación de fondos para la ronda de la Serie E. La agencia finalmente decidió no recomendar medidas de cumplimiento, según una carta obtenida por Forbes.

En julio pasado, el inversor de Bolt y ex miembro de la junta directiva Activant Capital demandó a Breslow en respuesta a un préstamo de 30 millones de dólares que había obtenido con sus acciones y que luego dejó de pagar. En la demanda, Breslow fue acusado de atiborrar la junta directiva de Bolt con sus amigos. Finalmente, llegó a un acuerdo en mayo para pagar el préstamo mediante la cancelación de más de 13 millones de sus acciones ordinarias, lo que Forbes determinó que eliminaría su condición de multimillonario. Activant negoció una recompra de sus acciones como parte del acuerdo, por un valor aproximado de 36 millones de dólares, pero un grupo de importantes inversores de Bolt, incluido Blackrock, actualmente se opone al acuerdo .

Para Breslow, una nueva ronda de financiación con una valoración de 14.000 millones de dólares le permitiría acceder a otra importante adjudicación de acciones, acordada como parte de un acuerdo de “subvención a la luna” que había cerrado con la antigua junta directiva de Bolt. Durante el último año, Breslow ha ido cambiando de puesto a varios de sus amigos en la junta directiva, entre ellos el productor musical Larrance Dopson y la periodista Esther Wojcicki, para luego dejarlos también. No está claro quiénes forman parte de la junta actualmente.

Esta historia ha sido actualizada para aclarar los términos de la inversión del fondo de los EAU en Bolt y para reflejar las declaraciones de Pamnani sobre el acuerdo.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

