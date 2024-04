Se dice que los festivales de cortometrajes sacan del anonimato a los talentos del cine y que si un director de cortos tiene éxito en lo suyo podría alcanzar un Óscar o bien podrá llegar a un peldaño más exclusivo, como el Vimeo Staff Pick, al que fue acreedor el director y guionista español Mariano Schoendorff (29), con quien Forbes dialogó en exclusiva sobre su próximo trabajo ‘American Skin’, pensado especialmente para la pantalla grande, y al que reconoce como su ‘ópera prima’.

Formado en Film Studies en Inglaterra para luego estudiar guión y dirección en los Estados Unidos (EU), la historia de su primer largometraje es una narrativa con final feliz, porque luego de alcanzar un premio Vimeo Staff Pick en 2021 con su corto Luna y presto a lanzar dos cortos más como “Limonada” y They Send Word (Ellos mandan recuerdos), firmó con Uri Singer la próxima realización de su adaptación libre del texto ‘American Skin’, del escritor y guionista estadounidense de origen judío alemán, Peter Viertel.

Antes que el propio Schoendorff nos cuente sobre cómo fue que logró hacerse de los derechos de ‘American Skin’, un libro descatalogado y poco conocido de Peter Viertel, vale decir que éste se hizo famoso principalmente por su novela “Cazador Blanco, corazón negro”, llevada al cine en 1990, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, además de trabajar en el guión de “la Reina de África”, protagonizada por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, y muchos otros.

Pero la singular historia de lo que será la ópera prima de Mariano Schoendorff es mejor contada por el protagonista, quien precisó que “llegué a este libro por mi novia, porque su abuela conocía ‘a un guionista de Hollywood que se mudó a Marbella en los 60-70s’. El guionista se llama Peter Viertel”, quien murió, tras vivir los últimos años de su vida la soleada ciudad balnearia, en 2007.

El joven director español Mariano Schoendorff cuenta sobre ‘American Skin’, su ópera prima para la pantalla grande

El joven director añade que “la abuela de mi novia conocía a Viertel. ‘Era amigo mío’, decía la señora y me hablaba mucho de él. Así fue que un día empecé a indagar y vi que había escrito películas para Hitchcock, y muchas más.

“Empecé a mirar y buscar más y vi que tenía un libro descatalogado: una novela detectivesca situada en Marbella. Precisamente sobre americanos en la ciudad, que me llamó la atención porque soy un enamorado del cine clásico americano y he pasado muchos veranos en Marbella y pensé: ‘siento un instinto que me dice que tengo que conseguir ese libro y tras encontrarlo, en un momento lo leí y me enamoré”, revela.

El libro de Viertel que ‘encontró’ a Schoendorff se trata de American Skin (Piel Americana), “y es una historia de amor de expatriados americanos en Marbella. Es una novela negra, y me gustó tanto, que me compré casi todas las copias que había en internet. Pensé en que ‘nadie sabe de esto, algún día, cuando yo tenga la capacidad, intentaré conseguir los derechos'”.

El tiempo pasó y fue tres años después, cuando “en el Festival de Venecia y me reuní con el productor americano Uri Singer, que trabaja mucho con novelas y está adaptando varias de Don Delirio, y me preguntó sobre los proyectos en los que estaba trabajando en ese momento, y fue cuando le conté que tengo un libro que siempre he querido adaptar. Así fue que me hizo escribirle un tratamiento, una suerte de pitch y le encantó. Luego investigó, compró los derechos y me contrató para adaptarla, de la noche a la mañana. Eso fue un sueño hecho realidad”.

En este sentido, Schoendorff dice que “se trata de una adaptación de American Skin, que he hecho muy mía. Lo que me atrajo es la atmósfera. Porque es una época de España donde comenzaba a entrar dinero de afuera, entonces la gente que solía ir a Marbella, eran los ricos… Marbella era como Montecarlo, hasta Katherine Hepburn tenía casa allí”.

Sobre la línea del argumento, el joven cineasta madrileño confía que “trata que el personaje vuelve al país para reconectar con algo que él amaba, que era Marbella, y la ciudad ya no es lo que era, está llena de edificios, hay crimen… y lo que me encantó realmente fue eso”.

Si bien se mostró prudente al abordar detalles sobre el futuro comercial de ‘American Skin’, Schoendorff dijo que “la idea con esto es hacerlo en formato cine, rodarla en España, en película, para sacar en cines con actores americanos en España”, aunque no descartan una mayor penetración en el mercado mediante una estrategia a través de plataformas de streaming.

El director dice que “me siento que estoy en un spot correcto para contar una historia de americanos en España y la idea es rodarlo En Marbella, encuadrada en el verano de 1979″ y que va a seguir la ‘estela’ visual de sus anteriores trabajos en cortometraje.

“Es una adaptación muy libre, porque la novela viene a ser… ‘El cartero siempre llama dos veces’ (con Jack Nicholson y Jessica Lange), pero en Marbella. Y yo lo he llevado un poquito más a “Un sueño eterno”, o “Chinatown”, como que hay un contexto más político, además de la situación en el mundo, y más capas, que consolidan la trama.

En tanto espera la llamada de Uri Singer para planear y poner en marcha la producción, confiesa que para “American Skin”, el diseño de imagen, estética y demás está “todo en la mente”, pero lo motiva pensar también en el camino que tendrá su documental “They Send Word”, que está acabado y en manos de la distribuidora que comenzará la clásica ronda de festivales.

Sobre su otro corto, “Limonada”, añadió que “aunque me queda la música, que estamos tratando, lo voy a subir directamente a internet”, por lo tanto verá la luz antes que sus otros dos proyectos, que por talento, proyección e imagen, prometen colocarlo en la escena de los consagrados.

Además de recibir el Vimeo Pick Staff, el corto ‘Luna’ dirigido por Schoendorff fue premiado a la mejor direccion en el Berlin Fashion Film Festival.

Teaser de su próximo cortometraje “Limonada” que aparecerá exclusivamente por internet.

