El keniano Eliud Kipchoge rompe la barrera de las 2 horas en maratón especial

Reuters.- El keniano Eliud Kipchoge hizo historia en el deporte este sábado cuando se convirtió en la primera persona en correr una maratón en menos de dos horas.

Guiado por rayos láser verdes que brillaban en la carretera de Viena, Austria, y ayudado por 41 atletas de clase mundial coreografiados en equipos rotativos de marcapasos, el campeón olímpico y poseedor del récord mundial rompió la barrera por 20 segundos y terminó en 1 hora 59:40 minutos.

El mismo Kipchoge comparó su logro con el aterrizaje en la Luna.

“¡Hoy fuimos a la Luna y volvimos a la Tierra! No tengo palabras para todo el apoyo que he recibido de todo el mundo”, dijo.

Sin embargo, el tiempo alcanzado hoy no fue reconocido como un récord mundial por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), ya que no estaba en competencia abierta y usaba marcapasos rotativos.

Mientras éstos se alejaban durante el último kilómetro, Kipchoge aceleró la recta final, sonrió y señaló a las personas en la multitud que le dieron una recepción entusiasta.

Apenas sudando, el hombre de 34 años de edad parecía haber completado una tranquila carrera matutina mientras reflexionaba sobre su logro único.

“Desde el primer kilómetro, me sentí realmente cómodo”, dijo después de ser acosado por sus compañeros de equipo.

“He estado entrenando para esto durante cuatro meses y medio, he estado poniendo mi corazón y mi mente a correr menos de dos horas para un maratón y hacer historia.

“Ahora he pasado menos de dos horas para inspirar a otras personas y mostrarle al mundo que nadie está limitado”, agregó.

Aunque la IAAF no reconoció la carrera, su presidente, Sebastian Coe, había dicho que estaba a favor de tales eventos y argumentó que no era un gran problema si el organismo rector del deporte no los reconocía.

Hubo alegría desenfrenada en la tierra natal de Kipchoge cuando miles de personas celebraron en las calles. “Ni siquiera tenemos las palabras para explicarlo, es un momento tan orgulloso. Estamos súper orgullosos de ser kenianos ”, dijo un ciudadano.

En Nairobi, el tráfico se detuvo con personas reunidas en bares y en cualquier lugar con pantallas de televisión cuando el héroe nacional Kipchoge se acercó al completar el impresionante logro.

Segundo intento

La carrera, organizada y financiada por la compañía química británica INEOS y denominada el Desafío INEOS 1:59, fue el segundo intento de Kipchoge de romper la barrera, lo cual no pudo por 26 segundos en Monza hace dos años.

El recorrido de 9.6 kilómetros, una larga recta con dos vueltas al final, fue diseñado con bancos ligeramente inclinados y había sido repavimentado parcialmente para ayudar a Kipchoge a mantener el ritmo y evitar lesiones.

Los organizadores eligieron cuidadosamente el lugar y el tiempo para proporcionar las mejores condiciones posibles, frescas y sin viento, aunque estaba un poco más húmedo de lo esperado y había algunas manchas de lluvia.

Los marcapasos se dividieron en equipos de siete, cinco formando una punta de flecha invertida frente a Kipchoge y dos más detrás de él y corriendo en tramos de 4.8 kilómetros.

Las transiciones entre los equipos de marcapasos demostraron ser uno de los aspectos más desafiantes de la carrera y Kipchoge pareció tropezar durante un intercambio.

Fueron precedidos por un automóvil eléctrico que arrojó rayos láser verdes en la carretera para mostrar el ritmo correcto y mantener a los corredores en las líneas correctas.

A lo largo de la carrera, Kipchoge corrió a un ritmo notablemente constante que varió entre 2.48 y 2.52 minutos por kilómetro y estuvo constantemente alrededor de 10 segundos por debajo del objetivo.

Hubo un tramo alrededor de la mitad del camino donde parecía estar luchando, pero rápidamente recuperó la compostura.

“Estaba realmente tranquilo e intentando seguir el ritmo, no ser loco o lento, sino seguir las instrucciones y lo que están haciendo los marcapasos”, dijo, y agregó que el logro significó mucho de su tierra natal.

“Todos pueden salir de su puerta y pensar positivamente”, afirmó.