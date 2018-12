Selección 2018 | El manga regresa (con éxito) al mercado mexicano

Este texto se publicó originalmente el 2 de febrero de 2018

Mientras que la industria editorial en gran parte del mundo aún debate sobre el futuro y supervivencia de los formatos impresos, en México hay un mercado que ha estado evolucionando en los últimos años y va a contracorriente de las tendencias que se auguran en los próximos años. Se trata del manga, un formato de origen japonés que está reconquistando a los lectores mexicanos.

El “manga”, término con el que se refiere a las historietas o cómics de origen japonés, se caracteriza por su estilo de dibujo, estructura y sentido de lectura. Y si bien no es un formato nuevo en el mercado mexicano, hoy está tomando el impulso que no pudo consolidar en su primer intento hace 20 años con la hoy desaparecida Vid y Toukan (actualmente ToukanMango y dedicada a otras temáticas).

La responsable de esto es en gran medida la firma italiana Panini, que decidió apostar por este formato en el mercado mexicano y hoy ha incrementado su catálogo, con planes de crecerlo aún más, para cubrir una afición desatendida en el país.

Marilú Vargas, directora de Marketing Panini México, cuenta a Forbes que la empresa publica más de 78 series (entre las que su historia sigue en curso y las que ya terminaron), de los cuales se están publicando poco más de 50 (mensuales y bimestrales), y a los que se sumarán 14 estrenos durante 2018.

Los consumidores mexicanos destinan entre 51 y 100 pesos a su gasto mensual para comprar revistas, de acuerdo con el Estudio Anual de Revistas 2017 del Departamento de Investigación de Merca 2.0. La directiva de Panini destaca que sus lectores, en promedio, compran cada mes tres ejemplares, con un valor individual de 85 pesos. Es decir, 255 pesos.

Aunque tiene títulos con precios de 99 (con páginas a color) y de 169 pesos, como el caso de sus recientes lanzamientos The Legend of Zelda y Ghost in the Shell.

Un mercado sin explotar

Fue en el último año cuando la editorial italiana, asegura, creció más tanto en el número de títulos que ofrece como en su área enfocada en este formato, gracias a la aceptación y creciente demanda de este contenido japonés.

A manera de ejemplo para cuantificar la cantidad de mangas que se imprimen mensualmente, la directiva señala que el tiraje de la suma de sus títulos es incluso mayor al de la revista más vendida en México: TV Notas.

De acuerdo con datos del Padrón Nacional de Medios Impresos, de la Secretaría de Gobernación (Segob) http://pnmi.segob.gob.mx/, la publicación del Grupo Editorial Notmusa tiene un tiraje de 624,770 ejemplares semanales; cifras de la propia revista aseguran que son 782,000 copias por semana. Es decir, entre 2.5 millones y 3.1 millones de ejemplares al mes, según el número que se tome de referencia.

Sin embargo, Vargas también destaca que en el país son pocas las editoriales que apuestan por este negocio, siendo sólo dos (Panini y Kamite) las que hoy compiten por el creciente número de jóvenes y adultos dispuestos a pagar cada mes 85 pesos en promedio por cada ejemplar.

“Esto no pasa en otras partes del mundo. En España hay cuatro o cinco editoriales, en Brasil igual. Es difícil que una misma editorial pueda tener en exclusiva los mejores títulos. En Japón no creen tanto en el monopolio, pero en México esto se ha dado por la etapa en la que está actualmente este mercado”, menciona Marilú Vargas.

No obstante, confía en que eventualmente más lectores voltearán hacia el manga y esto despertará el interés en otras editoriales.

En Japón hay poco menos de una decena de grandes editoriales y cientos de pequeñas, que en su conjunto vendieron 357,000 millones de yenes (algo así como 60,519 millones de pesos al tipo de cambio actual) y produjeron 838 millones de copias en 2014, de acuerdo con el más reciente estudio de Media Innovation Lab: Information Media Trends in Japan 2016.

En México, dado que apenas está evolucionando y consolidándose, no hay cifras para conocer el valor actual este mercado. Para comprender su potencial se puede tomar en cuenta al mercado francés, donde con el tiempo se ha afianzado y muestra una dinámica de competencia. Un estudio de mercado publicado en 2014 por la investigadora de mercados GfK apunta que en ese país el mercado del manga en 2010 tenía un valor de 101 millones euros (alrededor de 2,140 millones de pesos).

Un pasado con futuro

La llegada del manga a México de manera formal, no a través de la piratería o la compra de ejemplares editados en otros países, se dio hace unos 20 años, cuando empresas como la hoy desaparecida Vid y Toukan (actualmente ToukanMango y dedicada a otras temáticas) decidieron aprovechar el boom del anime –dibujos animados de estilo japonés– en México a principios de los 90.

Ambos compañías publicaron diversos títulos, entre ellos algunos como Dragon Ball, Los Súper Campeones, Sailor Moon, Ranma 1/2, Las Guerreras Mágicas y Sakura Card Captor, entre otros. Sin embargo, adaptaron características como el tamaño y el sentido de lectura del manga al del cómic americano, un formato más conocido para el lector mexicano. También hicieron ajustes al diseño e incluso a los trazos del dibujo; además una parte importante de sus series quedaron incompletas.

Ante esto, relata la directora de Marketing de Panini en el país, las empresas japonesas quedaron con una mala impresión de sus contrapartes mexicanas y del propio mercado, por lo que les costó trabajo volver a confiar cuando la editorial italiana se acercó hace 4 años para volver a negociar las licencias y traer de vuelta el manga a México.

“(Regresar a México) les causaba rechazo, hasta que vieron lo que pasaba en el mercado actualmente y decidieron confiar en nosotros. Ahora lo ven como un mercado interesante”.

¿Volverá a pasar lo mismo? Es casi imposible. A diferencia de aquellos tiempos, hoy el lector de manga tiene más conocimiento e información sobre el formato, gracias al internet, las nuevas tecnologías y la aparición de las redes sociales. Y de acuerdo con Panini, el público ha acogido positivamente su producto desde el primer tomo que publicó en 2014: el número uno de Lost Canvas: Los Caballeros del Zodiaco.

Las expectativas de la editorial italiana son altas, tanto que apostará a nuevos géneros (como terror y yuri/yaoi) y otros formatos con estilo japonés (como novelas gráficas y artbooks) en el mercado nacional, además de que explotará su experiencia en los coleccionables publicando álbumes de algunas de las historias favoritas de los mexicanos como Dragon Ball y Dragon Ball Super –la saga más reciente de la historia creada por Akira Toriyama–.

También plantea reforzar su estrategia en materia de alianzas y merchandising, la primera para ofrecer valor agregado a sus clientes; y la segunda para fortalecer la venta de boxsets: ediciones especiales de las historias ya finalizadas que cuentan con un contenedor (caja) conmemorativo y que puede ir acompañado o no de alguna mercancía promocional (como figuras o accesorios).

Panini quiere seguir creciendo este mercado y llevar el manga a cada uno de los lectores que esperaron por décadas, o bien a los jóvenes que están encontrando en él una manera distinta de consumir contenidos.

Los mangas más vendidos en México

1.- Legend of the Zelda

2.- Dragon Ball

3.- Ghost in the Shell

4.- Hunter x Hunter

5.- Your Name

(Fuente: Panini México. Consulta enero 2018)