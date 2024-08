El mayor reto de la IA en México es el talento: estudio

México vive un momento sin precedentes en el crecimiento de Inteligencia Artificial (IA). En los últimos seis años, es decir, de 2018 a 2024, la tasa de crecimiento en el número de empresas de IA fue de 965%, superando el promedio registrado en Latinoamérica (550%). Sin embargo, el mayor reto al que se enfrenta la IA en el país es el talento.

“Hace 10 años (el mayor reto) era el capital. Hoy en día: talento. ¿Dónde consigo talento? Un talento capaz, un talento formateado en mi cultura, que me pueda ayudar, y que no se me vaya. El tema de talento, de tener gente correcta, con el fit correcto y que se va a mantener, ese es el dolor que tienen todas las compañías”, menciona en entrevista con Forbes, Vincent Speranza, Director General de Endeavor México.

El talento especializado sigue siendo una barrera, según reporta el estudio “La era de la Ia en México”, elaborado por Endeavor México y Santander México, con un 38% de ingenieros de IA, 34% de ingenieros de software y 28% de científicos de datos reportados como difíciles de contratar.

El estudio también señala que aunque la ingeniería de software es una de las carreras con el mayor número de estudiantes matriculados, sigue siendo difícil de contratar talento, lo que podría ser debido a una brecha entre la formación académica y las habilidades prácticas que demanda el mercado laboral.

“El empleo sí es un tema que sin duda alguna hay que profundizar desde el desplazamiento que esto genera hasta la necesidad de talento y de capacidades técnicas que corporativos y startups deben incorporar en sus operaciones. La gente que estudia hoy ciencia de datos, arquitectura de datos, programación y que incorpora todo lo que es importante detrás de inteligencia artificial probablemente en los próximos meses o años tienen una ventana y un carril de empleabilidad enorme porque van a ser disciplinas muy demandadas”, agregó Vincent en conferencia de prensa.

Otros desafíos que identifican las empresas desarrolladoras de IA son la ciberseguridad (26%), el cumplimiento regulatorio (16%) y la inexactitud de los resultados (16%).

Ninguna industria está excluida de la IA

“Yo no veo una industria que esté excluida de la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial”, afirma Speranza. Sin embargo, existe un gran potencial en el nearshoring.

“Donde sí vemos nearshoring, vemos al ecosistema ya produciendo startups en lo que llamamos las industrias no sexys, como manufactura. Pero cuando empiezan a ver estos empresarios y te hablan del rezago de adopción de tecnología, la fragmentación de la cadena de valor de manufactura y los beneficios que puedes dar a través de tener tecnología, mejorar la experiencia del cliente, procesos de entrega, la mejora que puedes hacer con tecnología sí es impresionante”, dice.

“Hablamos de fintech, de e-commerce, de logística, manufactura. Así que le pondría un ojo en los próximos meses de lo que viene. Y no descartaría cualquier industria, farmacéutica, de educación, de energías limpias… Todo, todo va a cambiar”, asegura.

De acuerdo con el estudio, en México hay 362 empresas dedicadas a la Inteligencia Artificial, generan más de 11,000 empleos, han captado más de 500 millones de dólares (mdd) de inversión y han tenido ingresos promedio en conjunto durante 2024 por 1.3 mdd.

Las aplicaciones principales de la IA están en el Machine Learning (14%), seguido por el Procesamiento de Lenguaje Natural (11%), la Clasificación (11%) y Big Data (10%). También hay interés en la IA Generativa, con el 37% de las empresas desarrolladoras de IA ya ofreciendo productos en esta área y el 80% planeando lanzarlos en el próximo año.

