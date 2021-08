El medallero es reflejo de la realidad mexicana

Centésimas y milésimas han dejado a mexicanos al borde del podio. Cuartos lugares meritorios, pero el medallero es un fiel reflejo de lo que vive México en la cita olímpica de Tokyo 2020. Está madrugada conversamos con Carlos Padilla presidente del Comité Olímpico de México. No se buscan pretextos, ni justificaciones, se habla de realidades

No hay quejas de los atletas y su entrega“ Han hecho su mejor esfuerzo, no se refleja en el medallero, la delegación ha dado lo máximo que ha podido y así es el deporte. A veces creemos que debe ser más justo el resultado. No es malo lo que sucede”.

Han quedado cerca, pero es la realidad de que debe haber un replanteamiento en todo “Lo hemos visto por centésimas, por milésimas,por un punto de ganar medalla de bronce. Así son las reglas, el deporte, hay que afrontar lo que venga para que se enderece el deporte en México, hay que refundar muchas cosas”.

No hay que precipitarse“ En primer lugar yo creo hay que analizar tranquilamente la situación. Determinar hasta donde es posible que con apoyos limitados, nuestro deporte,siga prosperando. Hoy por hoy pues no es de está manera, el medallero lo refleja, de Río para acá. De Londres con 8,a 5 de Río, hoy aquí en Tokyo estamos con 3, esperamos que suba con uno o dos metales más”.

Cada quien debe asumir sus responsabilidades, conociendo sus funciones “El Comité Olímpico la función que tiene es de facilitador. No somos nosotros quienes preparamos a los atletas. Es el Alto Rendimiento, a través de las Federaciones y la Comisión Nacional del Deporte, pero bueno finalmente nos mandan los candidatos a inscribir, se analiza que cumplan con los parámetros oficiales, mandándose así una delegación de 162 atletas”.

LA fuga de talento por falta de pago “Pero de lo que es cierto debe replantearse el Alto Rendimiento para dar resultados en estas competencias. Darle la oportunidad a los entrenadores que cobren oportunamente sueldos, hay fuga de ellos a otros países y consiguen dos medallas para el mismo deporte,como fue el caso de Tae Kwan Do con Oscar Salazar”.

Urge trabajar de inmediato “Yo creo que no es cuestión de trabajar un año o meses.YA debe trabajarse el siguiente ciclo olímpico. Permitir que los atletas salgan a fogueo y a veces no es tanto el dinero que se aumente, si no donde emplearlo para los objetivos”.

Circunstancias “El ciclo contempla Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. Si nos había ido bien en este ciclo en ambas competencias, se nos cruza la pandemia,se reconoce el hecho, bajo el rendimiento de muchos de nuestros deportistas”

LA verdad del movimiento “Surgieron nuevos que no se esperaban. Es el olimpismo dar oportunidad de que destaquen quien lo amerita”.

Más apoyos del Comité Olímpico “Presentamos un proyecto para incrementar apoyo en Solidaridad Olímpica que se refleja en becas a atletas que califican, definiremos concretamente en que se puede dar el apoyo mayor a lo que fue este ciclo”.

Nadia Comaneci “No huyo de un reto porque tenga miedo. Al contrario, corro hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies”.

