El cantautor y compositor Joan Manuel Serrat defendió este jueves que en la actualidad es “muy importante” estar “a favor” de la convivencia y de sus principios y lamentó la situación en la que se encuentra el asunto de las migraciones, al apuntar que el Mediterráneo se ha convertido en una “fosa común de personas”.

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) realizó esta reflexión en una rueda de prensa en Ceuta, ciudad donde se encuentra para recibir esta noche el “XIX Premio Internacional de Convivencia” en una ceremonia que será presidida por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP).

Serrat recibe el “Premio Convivencia” por su “contribución a la justicia e igualdad como condición de la convivencia y de la paz y su inquebrantable compromiso con la libertad y la defensa a los derechos humanos y como reconocimiento a su dilatada trayectoria cultural en el mundo de la música, que ha unido pueblos y generaciones y aún las une”, según el fallo del jurado.

“Agradezco que me den un premio a la convivencia porque personalmente siento que es un camino absolutamente imprescindible para que el ciudadano se sienta parte de la sociedad ser alguien abierto a la convivencia y sus principios, fundamentalmente la tolerancia, la libertad o la democracia. Yo soy partidario de ellos y estoy encantado de que se me trate como un personaje a favor de la convivencia”, reflexionó.

El catalán lamentó que a veces esta convivencia “es tan difícil cuando debería ser muy simple si se aplicara sencillamente las razones que nos hacen existir como la humanidad, la fraternidad o la búsqueda del pensamiento ajeno para enriquecer el propio, todo lo que sería bueno llevar en nuestra maleta de personas”.

Bromeó sobre la letra de su canción “Mediterráneo”, editada al principio de los años 1970, al ser preguntado si cambiaría la letra incluyendo Ceuta por Algeciras. “Lo hecho ya está y mejor no tocarlo porque Ceuta forma parte de ella porque es cabeza de puente y ahí está incluida, pero Algeciras tiene cuatro sílabas y rima mejor”, comentó entre risas.

Serrat se refirió a la situación del mar Mediterráneo en la actualidad. “Es un mar que en estos años ha sufrido toda una serie de maltratos y convulsiones que me llevaron a escribir años después otra canción (‘Lamento al mar’) que es complementaria, es decir, no se puede mirar el Mediterráneo sin llorar con él”.

El cantautor puso de manifiesto que el Mediterráneo “es el mar más contaminado del mundo donde las especies invasoras se están apropiando de él y este mar que ha sido siempre puente de culturas y un territorio de progreso para el hombre se ha convertido en un cementerio y esta fosa común se está llenando incesantemente que deja su lugar de origen, nadie por voluntad”.

Aludió a las migraciones para destacar que “nadie quiere irse de su casa y se van por pura supervivencia pero hoy en día son algo más que migraciones naturales de alguien que busca mejorar, a veces buscan vivir y muchos se quedan en el camino”.

Preguntado por si se había quedado alguna canción guardada a estas alturas, lo dejó muy claro: “Guardo poco y prefiero deshacerme de cosas, más aún después de ver en estos tiempos libros que aparecen sin autorización del autor por voluntad de otros, lo que me llena de estupor, o la cantidad de discos que por deseo de editores o familiares llegan al mercado, de ahí que yo me estoy quedando más tranquilo a los me que sucedan o me sigan al deshacerme de todo”.

Por otro lado, no ha sido ajeno en su intervención a la situación de Cataluña. “El presidente Pere Aragonés ha estado muy acertado en adelantar las elecciones sin miedo a enfrentar un resultado que seguro que va a ser mucho mejor que el presente que tenemos en el Parlamento de Cataluña donde no se pueden aprobar los Presupuestos y a veces nos encontramos con falta de participación suficiente”.

Asimismo, sobre la Ley de Amnistía dijo que “sería muy bueno que se leyera bien y en profundidad por cada uno de nosotros para no dejarnos llevar por lo que otros opinen por nosotros, es decir, ser capaces de saber lo que dice y que manera nos puede implicar tomar posiciones que a veces se toman automáticamente por referencia. Es un buen camino y es a favor de la convivencia”.

Con información de EFE.

