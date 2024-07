El mejor bar del mundo: Alquímico de Colombia gana el máximo galardón en los Spirited Awards 2024

Alquímico, el innovador bar de cócteles de Cartagena conocido por su concepto de la granja al bar, fue nombrado Mejor Bar del Mundo en la 18.ª edición anual de los Spirited Awards en Nueva Orleans. Fundado en 2016 por Jean Trinh, Alquímico comenzó a funcionar en el primer piso de una mansión colonial en el distrito histórico de Cartagena. Dos años después, el franco-vietnamita Trinh compró una finca de 25 acres en Filandia, la exuberante región cafetera de Colombia, para abastecer al bar de gran volumen con ingredientes frescos y orgánicos. Y cuando los confinamientos por la pandemia obligaron a Alquímico a cerrar en 2020, la finca se convirtió en un salvavidas para el personal de Trinh y sus familias hasta que el bar pudiera reabrir.

Alquímico sobrevivió a la pandemia y, fiel a su nombre (que significa alquimia en portugués), resurgió transformado. Hoy, el bar ocupa tres pisos de esa misma mansión y rinde homenaje a las diversas regiones agrícolas de Colombia. En 2023, Alquímico fue galardonado como Mejor Equipo de Bar Internacional en los Spirited Awards , y este año ganó el premio al Mejor Bar Internacional, así como el premio principal de la noche, Mejor Bar del Mundo. (Divulgación completa: Forbes es el socio de medios oficial de los Spirited Awards).

Al aceptar el premio ante una ovación de pie en el teatro Fillmore, Trinh, el consumado profesional de la hospitalidad, invitó a la multitud a Alquímico. “Cartagena está muy cerca”, dijo, “y todavía tenemos un lugar en mi avión. Así que, por favor, visítennos. Les prometo que los cuidaremos”.

Si la historia de Alquímico sirve de indicio, el Handshake Speakeasy de la Ciudad de México, que abrió en 2021, también puede esperar una buena racha en los Spirited Awards. Este año ganó tres premios importantes: Mejor equipo de bar internacional, Mejor menú de bar y Bartender internacional del año para su carismático director de bar y copropietario Eric van Beek.

El Bar Leone de Hong Kong fue nombrado Mejor Nuevo Bar de Cócteles Internacional y el BKK Social Club del Four Seasons Bangkok ganó el Premio Spirited al Mejor Bar de Hotel Internacional.

Estación de carga: BKK Social Club en Four Seasons Bangkok fue nombrado Mejor Bar de Hotel Internacional. KEN SEET/BKK SOCIAL CLUB/CUATRO ESTACIONES

En el ámbito nacional, Allegory, en Washington, DC, se llevó a casa dos grandes premios. Ganó un premio Spirited Award como Mejor Bar de Hotel de EE. UU. y Kapri Johnson fue nombrada Bartender del Año de EE. UU. El Yacht Club de Denver, que fue finalista al Mejor Nuevo Bar de Cócteles de EE. UU. en 2022, cumplió su promesa y fue nombrado Mejor Bar de Cócteles de EE. UU.

Jewel of the South, una joya local de Nueva Orleans que ganó el premio al mejor bar restaurante de EE. UU. en 2022, fue galardonado como el mejor equipo de bar de EE. UU. Este año, el premio al mejor bar restaurante de EE. UU. fue para Cleaver en Las Vegas, mientras que Superbueno de Nueva York fue nombrado mejor nuevo bar de cócteles de EE. UU.

A Cut Above: Cleaver en Las Vegas fue nombrado Mejor Bar Restaurante de EE. UU. en 2024. CUCHILLA DE CARNICERO

La mentoría siempre ha sido una parte crucial de la industria hotelera y los Spirited Awards honran a dos mentores cada año. Danil Nevsky , fundador de Indie Bartender, que ayuda a los mixólogos independientes a desarrollar un plan de negocios y una estrategia para sus marcas, fue nombrado Mentor Internacional de Bar del Año.

“He sido inmigrante seis veces en mi vida y he encontrado una familia en esta industria”, dijo en su discurso de aceptación. “Quiero agradecer a Escocia, la familia que me crió, allí aprendí la hospitalidad. Quiero agradecer a los Países Bajos, donde maduré. Quiero agradecer a España, que se han convertido en mis padres adoptivos. Y más recientemente, me gustaría agradecer a los EE. UU., donde, durante los últimos 12 meses, finalmente viajé aquí y descubrí lo maravilloso que es su país”.

En uno de los momentos más impactantes de la velada, Alex Jump , nominado en 2020 a Bartender del año en EE. UU. y miembro de la clase Forbes 30 Under 30 de 2021, ganó el premio US Bar Mentor. En un discurso conmovedor sobre cuántas personas en la industria hotelera están sufriendo en privado.

“¿Qué sentido tiene ser el mejor si ser el mejor nos está matando?”, preguntó Jump a la multitud. “Nuestra industria está llena de las personas más apasionadas, talentosas, geniales, únicas y reflexivas del planeta. Sin embargo, sufren, en su mayor parte, en silencio. Centramos nuestras carreras en cuidar de otras personas. Y, sin embargo, de alguna manera creemos que nuestras necesidades no merecen esa misma atención”.

Crescent City Gem: Jewel of the South en Nueva Orleans ganó el premio al Mejor Equipo de Bar de EE. UU. JOYA DEL SUR

En las categorías de escritura y medios, el análisis profundo de Adaorah Uduah sobre cómo el colonialismo en Nigeria prohibió la producción y venta del licor indígena ògógóró a principios del siglo XX ganó el premio a Mejor Escritura sobre Cócteles y Licores . El artículo de Uduah analiza cómo Desde los tiempos de Juan el Bautista, un nuevo ògógóró, ofrece una oportunidad para las reparaciones.

Juke Joints, Jazz Clubs and Juice de Toni Tipton-Martin , que rastrea la historia de dos siglos de cócteles en libros de cocina afroamericanos, fue nombrado Mejor Libro Nuevo sobre Cultura, Historia o Licores de Bebidas.

Y The Ice Book fue nombrado Mejor libro nuevo sobre cócteles o coctelería. Escrito por el experto en hielo Camper English, el libro es un compendio genial de consejos y técnicas para darle un toque diferente a un repertorio de cócteles: desde cómo crear un tazón helado para ponche Negroni hasta infusionar cubitos de hielo (o esferas) con colores y sabores vibrantes.

High Five High: Hidetsugu Ueno, el legendario bartender y propietario del Bar High Five de Tokio, ganó el premio Helen David Lifetime Achievement Award. CORTESÍA DE HIDETSUGU UENO

Entre los aspectos más destacados de los premios Spirited Awards que se entregan cada año y que son votados por un panel de más de 250 profesionales de la hostelería y periodistas, se encuentran las categorías que honran a bares, bartenders y mentores legendarios.

Hidetsugu Ueno, el aclamado propietario y barman del Bar High Five en Tokio, recibió el premio Helen David Lifetime Achievement Award. Ganador del premio International Bartender of the Year 2016 (entre otros innumerables premios por sus habilidades como barman), Ueno ha sido durante mucho tiempo un embajador del estilo japonés de elaboración de cócteles. También es un hábil tallador de hielo, famoso por su hielo característico en forma de diamante.

Y el premio Tales Visionary Award de este año le correspondió a Colin Asare-Appiah, ganador del premio Spirited Award 2016 al mejor embajador de marca estadounidense, que lleva más de tres décadas en la industria. Es autor de Black Mixcellence: A Comprehensive Guide to Black Mixology, es miembro del equipo de Bacardi USA y ayuda a formar a la próxima generación de bartenders en Estados Unidos y en toda África como parte del AJABU Cocktail and Spirits Festival.

“El próximo visionario podría ser cualquiera de ustedes, y espero que así sea”, dijo al aceptar el premio. “Puede ser alguien que esté mirando la transmisión en vivo ahora mismo. Y nuestras historias nunca deberían ser sobre nosotros, sin nosotros. Creo firmemente en eso. Se necesita una comunidad para que la visión de uno realmente se haga realidad. Hay que permitir que otras personas sean parte de ese éxito”.

Luego, agitando un pañuelo estampado con su frase característica, imploró a la audiencia que se uniera a él gritando: “¡Participa, hermano!”.

Super Victorious: Superbueno de Nueva York ganó el premio al Mejor Nuevo Bar de Cócteles de EE. UU. de 2024. JOHN SHYLOSKI 2022

Por último, los Spirited Awards siempre brindan por algunos bares clásicos. El pionero Café Pacifico de Covent Garden en Londres recibió el premio Timeless International Award. Café Pacifico introdujo la comida y los licores mexicanos en el Reino Unido cuando abrió por primera vez en 1982 y desde entonces ha estado enseñando a los bartenders de toda Europa sobre la cultura del agave.

Y el histórico Buena Vista Café de San Francisco, que abrió sus puertas en 1916, fue galardonado con el premio Timeless US Award. Ubicado en Fisherman’s Wharf, el Buena Vista Café introdujo el café irlandés en Estados Unidos en 1952. Más de 70 años después, el bar sirve ahora más de 2000 cafés irlandeses al día.

Al final de la ceremonia, un grupo de ganadores se reunió (¿dónde más?) junto al bar. Abrazados, uno exclamó: “¡Salgamos y hagamos cosas raras!”.

Vea la lista completa de ganadores de los premios Spirited Awards 2024 a continuación.

Premios Cocktail Spirited Awards 2024

INTERNACIONAL

Doble puño: Handshake Speakeasy de la Ciudad de México ganó los premios al Mejor Equipo de Bar Internacional y al Bartender Internacional del Año. BAR CLANDESTINO DE APRETÓN DE MANOS

Mejor mentor de barra internacional : Danil Nevsky

Mejor embajador de marca internacional : Dave Mitton (Lote 40 / JP Wiser’s)

Mejor equipo de bar internacional : Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

Mejor bar de hotel internacional : BKK Social Club en Four Seasons Bangkok (Bangkok, Tailandia)

Mejor bar restaurante internacional : Danico (París, Francia)

Mejor nuevo bar de cócteles internacionales : Bar Leone (Hong Kong, China)

ESTADOS UNIDOS

Mix Master: Kapri Robinson de Allegory, de Washington, DC, fue nombrado Bartender del Año en EE. UU. ALEGORÍA

Bartender del año en Estados Unidos : Kapri Robinson (Allegory, Washington, DC)

Mejor mentor de barra de EE. UU .: Alex Jump

Mejor embajadora de marca de EE. UU .: Anna Mains (Monkey Shoulder)

Mejor equipo de bar de EE. UU .: Jewel of the South (Nueva Orleans, Luisiana)

El mejor bar de cócteles de Estados Unidos : Yacht Club (Denver, Colorado)

El mejor bar de hotel de Estados Unidos : Allegory en el Eaton Hotel (Washington, DC)

Mejor nuevo bar de cócteles de Estados Unidos : Superbueno (Nueva York, Nueva York)

ESCRITURA Y MEDIOS

El libro del hielo de Camper English LIBROS DE RELÁMPAGO ROJO

La mejor publicación sobre cócteles y licores : The Cocktail Lovers

Mejor serie de transmisión, podcast o video en línea : Bartender at Large

Mejor artículo sobre cócteles y licores : “Un nuevo licor confronta las consecuencias del colonialismo”, de Adaorah Oduah, para Punch

El mejor libro nuevo sobre cócteles o coctelería : The Ice Book: Cool Cubes, Clear Spheres, and Other Chill Cocktail Crafts de Camper English

El mejor libro nuevo sobre la cultura, la historia y las bebidas espirituosas : Juke Joints, Jazz Clubs, and Juice: Cocktails from Two Centuries of African American Cookbooks (Bares de jazz, clubes y zumos: cócteles de dos siglos de libros de cocina afroamericanos) de Toni Tipton-Martin

GLOBAL

Vieja Escuela: El Café Pacífico de Londres fue distinguido con el premio Timeless International Award. CAFÉ PACÍFICO

Mejor Bar del Mundo : Alquímico (Cartagena de Indias, Colombia)

Mejor nuevo ingrediente para cócteles o bebidas espirituosas: Yuzuco Yuzu Super Juice

El mejor menú de cócteles del mundo : Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

Selección de las mejores bebidas espirituosas del mundo : Baba Au Rum (Atenas, Grecia)

Premio Helen David a la trayectoria : Hidetsugu Ueno

Premio Internacional Atemporal : Café Pacífico (Londres, Reino Unido)

Premio atemporal de Estados Unidos : The Buena Vista (San Francisco, California)

Premio al visionario de Tales : Colin Asare-Appiah

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar de Forbes en Español: La Copa América 2024 dejó récords en ocupación de estadios y audiencias, según la Conmebol