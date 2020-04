El miedo podría ser causa de actos de discriminación por el Covid-19, advierten

La llegada del nuevo coronavirus ha México no sólo afecta la economía y la salud pública del país, puesto que se también se han desarrollado ciertos actos de discriminación hacia el personal sanitario que atiende la emergencia, contra los enfermos de Covid-19, incluso con las personas de origen oriental, puesto que el brote epidémico se originó en China.

Aunque el confinamiento y el estado de emergencia puede desarrollar en algunas personas trastornos psicoemocionales como la ansiedad, esto no es justificación para que se realicen actos de discriminación; es el miedo lo que genera estas conductas agresivas, refirió Ana Cecilia Chapa, experta en psicología.

Además del miedo y la búsqueda de explicaciones sobre el origen de la enfermedad son algunos de los aspectos que desencadenan actos discriminatorios contra las personas, a pesar de que se cuenten con razones científicas que abordan el problema, detalló la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Se busca una respuesta hacia afuera, responsabilizar a alguien cuando ya se han dado explicaciones científicas sobre el origen de los virus, pero el miedo busca a tener repuestas que nada tienen que ver con lo científico”, subrayó.

La semana pasada medios locales informaron sobre una serie de agresiones a enfermeras en el estado de Jalisco, donde no les permitieron el ingreso al transporte público puesto que podrían ser transmisoras de Covid-19; incluso fueron rociadas con cloro.

En tanto, también se registró que pobladores de un municipio en la región de Morelos amenazaron con quemar el hospital del lugar en caso de que fuera habilitado para atender a pacientes detectados con coronavirus.

Conapred exhorta a la población a abstenerse de dañar o agredir las instalaciones hospitalarias y al personal de salud que atenderán a las personas enfermas de COVID-19. pic.twitter.com/xrvOJ91trd — conapred (@CONAPRED) April 2, 2020

Dulce es originaria del estado de Oaxaca, sin embargo por ser médico residente de cirugía se vio en la necesidad de alojarse en la Ciudad de México para estudiar su especialidad. A pesar de que no tiene contacto con los posibles casos de covid-19 que acudirían al hospital donde labora, indicó ser víctima de un acto de discriminación.

Hace dos semanas, la casera que le renta un cuarto de su casa para alojarse en la CDMX le pidió no retornara al domicilio, que buscara otro lugar donde pasar la noche durante el tiempo de la contingencia porque podría ser llevar el virus al sitio donde duerme, puesto que se enteró de un posible caso de coronavirus en centro médico donde Dulce labora.

“Me dijo que no quería que yo fuera a la casa, que en estos momento no me cobraba la renta, no me pedía sacar mis cosas, pero que mejor me fuera a vivir a un hotel”, externó la doctora en entrevista a Forbes México.

A pesar de que la señora fue amable y no se portó grosera, la estudiante de la especialidad indicó que le aclaró a la casera que el área donde se desarrolla en el hospital no incluye la atención a posibles casos de coronavirus, además que estaba tomando las medidas preventivas necesarias.

Llamamos a la ciudadanía a no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias y violentas contra personal médico y de enfermería que atiende casos de COVID-19. pic.twitter.com/Bvxt0PEvjs — conapred (@CONAPRED) March 30, 2020

“De cierta manera la entiendo (a la administradora), porque tiene a un nieto que cuidar, la mamá de la señora es bastante grande, tendrá unos ochenta y tantos años, por eso fue también que no me quejé”, señaló la médico.

Este tipo de actos son lamentables, por lo que se tiene que cambiar la narrativa de estos hechos con el personal de la salud, ya que al terminar su servicio no son un foco de infección, se les debe de dar respeto y reconocimiento a su labor, insistió la presidenta de Amnistía Internacional, Tania Reneaum Panszi

“Se nos olvida cuando se hacen esos actos de estigmatización y discriminación que el personal de salud está dando su vida, se están poniendo en riesgo para mantener la salud de la gente”, subrayó a este portal de noticias.

En ese sentido, hizo un llamado en primera instancia a los gobiernos y los líderes internacionales, puesto que expresiones como la del presidente Donald Trump de llamarle “virus chino” al Covid-19 son connotaciones que pueden mandar un mensaje equivocado a la población.

De igual manera, Reneaum Panszi amplió el exhorto para todos los ciudadanos, para que no realicen señalamientos xenófobos contra las personas orientales o contra las personas que posiblemente cuenten con Covid-19.

“Los medios de comunicación son fundamentales para que esto no ocurra, que no busque a las personas enfermas, que la nota no sea que la persona que se enfermó puede enfermar a otras, señalándole de forma inequívoca. Esto es fundamental para los comunicadores y para las personas que son líderes sociales o de gobierno”, detalló.