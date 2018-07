Italia y el mundo lloran la muerte de Sergio Marchionne

La muerte del CEO de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, a los 66 años ha desatado una ola de reacciones más allá de la industria automotriz.

A continuación, un resumen de aquellos que públicamente han lamentado la pérdida del empresario italiano.

La agencia de noticias italiana Ansa informa de las palabras del presidente de la república, Sergio Mattarella:

“Dio ejemplo con su liderazgo y mostró al mundo las habilidades y creatividad de la realidad manufacturera de nuestro país. Bajo su responsabilidad como líder de Fiat, atravesó años de transformaciones de mercados profundas y radicales, sistemas de producción, estrategias financieras y relaciones con los sindicatos”.

El primer ministro Giuseppe Conte también le prestó tributo: “Mis condolencias y las de mi gobierno para la muerte de Sergio Marchionne”, según Ansa.

Matteo Salvini, el polémico ministro de Interior, recordó lo mucho que Marchionne hizo y lo que podría haber llegado a hacer. “Mis mejores deseos para aquellos que tienen el honor y el deber de ocupar su lugar”, fijo, en relación con el nuevo CEO Mike Manley, el anterior director de Jeep.

El anterior primer ministro Paolo Gentiloni alabó el “maravilloso trabajo” de Marchionne y recordó que a pesar de las críticas que recibió, con el tiempo se ha demostrado su “coraje y visión” para salir de la crisis de Fiat de hace 20 años.

#Marchionne ha fatto un lavoro straordinario. Molti lo hanno criticato ma chi ha memoria della crisi Fiat di vent’anni fa si rende conto di cosa possono fare il coraggio e la visione. Un esempio per tutti — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) July 21, 2018

John Elkann, CEO de la empresa de inversión Exor, controlada por la familia Agnelli, dijo que él y su familia estarían siempre agradecidos por lo que hizo. “Estamos al lado de Manuela (su compañera) y sus hijos Alessio y Tyler”, afirmó.

Exor controla, entre otros, Ferrar, CNH Industrial y el Juventus F.C.

Este equipo de futbol también lloró la muerte del antiguo CEO de FCA. Andrea Agnelli, el presidente del Juve, se despidió con un “buen viaje, sigue alumbrando el camino”.

El mayor sindicato de Italia, CGIL, destacó las incertidumbre sobre el futuro de FCA luego de la muerte de Marchionne.

“Hoy persisten incertidumbres sober el futuro de la producción y nivel de empleo en Italia, FCA necesita adoptar un plan industrial y encarar los problemas que aún están sin resolver y representarse no sólo ante la nueva administración, sino también ante los propietarios y aquéllos que tienen que tomar decisiones”, afirmó.

El ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien trató de convencer a Marchionne para que fuera el candidato de su partido de centroderecha Forza Italia, le recordó como uno de los “más brillantes del país y una de las figuras más simbólicas del país”.

“Él representó la mejor Italia. Me hubiese gustado verle liderando el país. Y aún lo pienso”, afirmó Berlusconi.

Piero Ferrari, hijo del fundador de la marca automovilística que lleva por nombre su apellido, afirmó que el directivo de FCA le recordaba a su padre. “En los momentos en que era más duro, dejó ver una gran humanidad debajo de su fachada”, dijo.

Grandes nombres ligados a la Formula 1, incluido el mexicano Checo Pérez, también manifestaron sus condolencias:

Very sad to hear that Sergio Marchionne has passed away. All my condolences to his family and @ScuderiaFerrari RIP 🙏 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 25, 2018

Sad news today. RIP Sergio. Great man and always very supportive. My condolences to his family and friends, and all the @ScuderiaFerrari @Ferrari family. pic.twitter.com/IG177iIsC7 — Fernando Alonso (@alo_oficial) July 25, 2018

"Sergio Marchionne's contributions to Formula 1 are immeasurable" – Chase Carey, Chairman and CEO of Formula 1 https://t.co/Lrb5Wd3eay — Formula 1 (@F1) July 25, 2018

We are very saddened to hear of the passing of Sergio Marchionne. On behalf of all at Williams, we would like to express our condolences to Sergio’s family, friends and @ScuderiaFerrari ❤️ — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 25, 2018

Condolences to the family and friends of Sergio Marchionne. A great competitor on and off track @scuderiaferrari. Riposi in pace. pic.twitter.com/grsG9y8xDE — Red Bull Racing (@redbullracing) July 25, 2018

Our condolences to Sergio Marchionne friends and family and also to all Ferrari family. RIP, Sergio. https://t.co/tzJL6rdWwU — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) July 25, 2018

Landed in Budapest with very sad news. Rest in peace Sergio. Great loss for the sport. My condolences and support to his family and friends, and to the @ScuderiaFerrari family. — Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 25, 2018

El CEO de Formula 1, Chase Carey, habló de Marchionne como un “líder y amigo”. “Fue un gran líder no sólo para la Formula 1 y el mundo automotriz, sino por el mundo de los negocios en general”, afirmó.

El CEO de Daimler también habló de la pérdida de un “gigante” y un “gran amigo”:

“The auto industry has lost a real giant. And many of us have lost a very dear friend: Sergio Marchionne.” #Daimler CEO Dieter Zetsche 👉https://t.co/tZFcRtDQrD pic.twitter.com/G411KFtnEp — Daimler AG (@Daimler) July 25, 2018

También Mary Ibarra, directora de General Motors: “Sergio dejó un legado prominente en la industria automotriz. Nuestros pensamientos y los de los colegas de la industria están con Fiat Chysler”.

We at General Motors offer our condolences to Sergio Marchionne’s family and friends. Sergio created a remarkable legacy in the automotive industry. Our thoughts are also with our industry colleagues at Fiat Chrysler as they deal with this sudden loss. — Mary Barra (@mtbarra) July 25, 2018

El presidente de Aston Martin también se expresó vía Twitter:

We are deeply saddened to learn of the passing of Sergio Marchionne. On behalf of all of us at Aston Martin Lagonda, @astonmartin I would like to extend our sincere sympathies and condolences to his family, friends and colleagues at Fiat Chrysler Automobiles @fiat — Andy Palmer (@AndyatAston) July 25, 2018

Con información de Ansa y Twitter.