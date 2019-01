El nuevo escándalo de la fundación del hijo de Trump

Por Dan Alexander

La antigua fundación de Eric Trump recibió aproximadamente 900,000 dólares en 2017, su total más bajo desde 2010, según una declaración de impuestos obtenida por Forbes. La organización benéfica también ayudó a recaudar 2 millones de dólares adicionales que se fueron directamente al Hospital de Investigación para Niños St. Jude sin pasar por las cuentas de la organización benéfica, que ha estado sumida en un escándalo durante los últimos 19 meses.

La nueva declaración de impuestos y una declaración de auditoría, ambas presentadas en noviembre pero nunca informadas previamente, dejan en claro que la Fundación Eric Trump sufrió un cambio de imagen extremo en 2017, el mismo año en que Forbes publicó un exposé sobre la organización benéfica, lo que provocó una investigación por parte del fiscal general de Nueva York.

La fundación cambió su nombre a Curetivity, eliminó a 13 de sus 17 directores, estableció una política de denuncias por escrito y adoptó nuevos métodos de contabilidad. Lo más importante es que, por primera vez desde 2010, la organización dejó de cambiar fondos a organizaciones benéficas distintas de St. Jude, donde le dijo a sus donantes que estaba enviando su dinero.

“Esas son mejoras importantes”, dijo Daniel Borochoff, presidente de la organización sin fines de lucro CharityWatch. “Es bueno que finalmente hayan seguido estas reglas básicas de buena gobernanza para organizaciones sin fines de lucro”.

A pesar de todos los cambios, Curetivity, que ahora ha ayudado a recaudar 19.2 mdd para el hospital de niños con cáncer, continuó organizando su torneo anual de golf en el club de Donald Trump en el condado de Westchester, Nueva York, como lo había hecho durante años. “Parece obvio que esto debería cambiarse”, dijo uno de los donantes de la organización. “Pero también es fácil tenerlo allí debido a la familiaridad”.

La organización también tuvo eventos en Palm Beach, el club de Mar-a-Lago y el campo de golf de Trump en las afueras de Washington, DC, según los mensajes publicados en las redes sociales. Eric Trump apareció en fotos para los tres eventos, aunque un portavoz de una organización benéfica afirmó en junio de 2017 que el hijo del presidente “no participa en la recaudación de fondos para Curetivity”.

Curetivity no divulga tanta información sobre sus pagos a las propiedades de Trump como lo hacía antes, ya que ya no hay Trumps en su junta directiva. Las nuevas presentaciones aún muestran una lista de los gastos totales para el “torneo anual de golf” de la organización sin fines de lucro de 111,000 dólares, aunque no desglosan la cantidad que se destinó a la empresa familiar Trump y la cantidad a proveedores externos. Ni Eric Trump ni un representante de Curetivity respondieron a la solicitud de comentarios.

No hay duda de que 111,000 dólares es una gran cantidad de dinero, aproximadamente el doble que el costo anual del golf que la organización caritativa le costó a la organización benéfica en sus primeros años, antes de que Donald Trump supuestamente exigiera que su negocio comenzara a facturar la fundación de su hijo. Pero los gastos de 2017 fueron menos de la mitad de lo que la Fundación Eric Trump gastó en eventos de recaudación de fondos en los últimos años. Los gastos enumerados para los “eventos anuales” superaron los 384,000 dólares en 2016.

Las nuevas presentaciones también ofrecen una visión rara dentro de la investigación del fiscal general de Nueva York. La declaración de auditoría dice que el estado “representó que su revisión fue una acción de cumplimiento en lugar de una acción coercitiva, y la fundación no ha recibido ninguna otra comunicación con respecto a la revisión desde principios de 2018”.

Eso no significa necesariamente que la caridad esté en zona segura, según James Fishman, un experto sin fines de lucro que anteriormente se desempeñó como asistente del fiscal general en Nueva York. “Por lo general, con la palabra “cumplimiento”, están diciendo que todavía está siendo revisado”, dijo Fishman. “Y puede durar mucho tiempo. Quiero decir, esa oficina no funciona muy rápido ”. Un portavoz del fiscal general no respondió a una solicitud reciente de comentarios pero confirmó en diciembre que la investigación aún estaba en curso.

El fiscal general también está demandando a la Fundación Donald J. Trump, alegando que mostró un “patrón de ilegalidad impactante”. En relación con ese caso, la Fundación Donald J. Trump acordó cerrar bajo supervisión judicial el mes pasado. El procurador general también está trabajando para prohibir que Eric Trump y sus hermanos Ivanka y Don Jr., quienes se desempeñaron como directores de la fundación de su padre, sean miembros de la junta directiva de cualquier otra organización sin fines de lucro que opere en Nueva York durante un año.

A pesar de todos los problemas de organizaciones sin fines de lucro, la familia Trump todavía tiene acceso a otra olla de las donaciones de otras personas: la campaña de reelección del presidente Trump. En septiembre de 2018, la campaña hizo tres contribuciones caritativas de 10,000 dólares, incluyendo una para un refugio para perros en Carolina del Norte que anteriormente había recibido fondos de la organización benéfica para el cáncer de Eric Trump.

