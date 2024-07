El nuevo unicornio de las fintech: una tarjeta de crédito respaldada por tu casa

En 2019, Sadi Khan tenía unos 30 años, había estado ascendiendo en la jerarquía de Facebook durante seis años y se sentía listo para su propia empresa. Comenzó a buscar ineficiencias del mercado que alguien con conocimientos tecnológicos pudiera explotar de manera rentable. Una que le llamó la atención estaba relacionada con los préstamos al consumidor. Durante años, las tasas de interés anuales sobre la deuda de tarjetas de crédito habían sido obstinadamente altas y en aumento, con un promedio ahora de casi el 23%, o 14% por encima de la tasa de préstamo preferencial actual del 8,5%. Mientras tanto, la tasa de interés sobre las líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC), que tratan la casa del prestatario como garantía, promediaban menos del 1% por encima de la tasa preferencial, según datos de Intercontinental Exchange .

¿Por qué no había más consumidores que recurrieran a líneas de crédito con tasa de interés baja en lugar de endeudarse con tarjetas de crédito con tasa de interés alta? Khan concluyó que una de las razones principales era la comodidad: se necesitaba una cantidad “ridícula” de papeleo y tiempo (a menudo cuatro semanas o más) para abrir una línea de crédito con tasa de interés alta. ¿Qué pasaría si pudiera usar la tecnología para acelerar el proceso de aprobación de líneas de crédito con tasa de interés baja y luego inyectar ese poder de endeudamiento en una tarjeta de crédito, haciendo que las líneas de crédito con garantía hipotecaria fueran más fáciles de obtener y de utilizar?

Cinco años después, tras un minucioso desarrollo del producto, la idea original de Khan, Aven, cuenta con 33.000 clientes de su tarjeta de crédito HELOC y ha emitido líneas de crédito por valor de 1.500 millones de dólares. Los ingresos de esta startup de 53 personas se han más que triplicado durante el último año y ahora superan los 100 millones de dólares anuales. La tarjeta Home Card de Aven ya está disponible en 32 estados y Khan planea llegar a los 50 para finales de este año.

Igualmente destacable es que, en un mercado de financiación de tecnología financiera actualmente deprimido , la startup de Campbell, California, acaba de recaudar 142 millones de dólares en una ronda de financiación de riesgo de Serie D con una valoración de 1.000 millones de dólares. Entre los patrocinadores de la ronda de financiación se encuentran grandes nombres: Khosla Ventures, General Catalyst, Caffeinated Capital, Electric Capital, Founders Fund y The General Partnership.

Además de los dólares, Aven está atrayendo una enorme atención de Silicon Valley. “Fui uno de los primeros inversores en Square, Stripe y Affirm”, dice el multimillonario capitalista de riesgo Vinod Khosla , quien respaldó por primera vez a Aven durante su segunda ronda de financiación en noviembre de 2020. “Dentro de cinco años, estaré diciendo Square, Stripe, Affirm y Aven”.

Si bien su startup aún no es rentable, Khan dice que Aven está quemando menos de 5 millones de dólares al mes en efectivo y espera tener un flujo de caja positivo en aproximadamente seis meses.

Hasta ahora, Khan nunca ha concedido una entrevista de prensa sobre Aven. “Francamente, estábamos muy centrados en desarrollar el producto”, afirma. “Intentamos mantenernos centrados en lo que hacemos”. Pero en conversaciones con Forbes , habló abiertamente de la historia y las perspectivas de su empresa y ofreció una enérgica defensa de por qué su novedoso producto es bueno para los prestatarios, a pesar de las dudas de algunos defensores del consumidor que temen que la gente se sienta tentada a pedir préstamos y gastar de forma imprudente contra el valor líquido de su vivienda, poniendo en riesgo sus casas.

La principal respuesta de Khan a los defensores de la protección del consumidor: Aven atiende a prestatarios responsables y con altos ingresos, siendo el cliente típico quien tiene ingresos superiores a $100,000 y una calificación crediticia FICO “super-prime” por encima de 720. A cambio de poner en juego su patrimonio y sus viviendas, estos clientes obtienen tasas de interés más bajas y conveniencia. La tasa actual de Aven, que fluctúa en función de la tasa de interés a un día de los fondos federales, oscila entre el 7,99% y el 15,49%, una de las tasas más bajas para líneas de crédito con garantía hipotecaria disponibles en los EE. UU. al comparar prestatarios con calificaciones FICO similares, afirma Khan.

Las líneas de crédito varían entre $5,000 y $250,000 y, al igual que con las líneas de crédito con garantía hipotecaria tradicionales, los prestatarios pueden decidir cuánto dinero desean retirar de la línea. Pero, a diferencia de las líneas de crédito con garantía hipotecaria tradicionales, los clientes no pagan una tarifa de tasación o de apertura cuando se les otorga la línea. En cambio, solo pagan una tarifa del 2.5% sobre el efectivo que retiran de su línea y sobre las transferencias de saldo; reciben una recompensa de reembolso en efectivo del 2% en todas las compras realizadas con la tarjeta.

Khan insiste en que sus clientes no suelen utilizar la tarjeta para “gasolina y comestibles”, sino para proyectos de mejoras en el hogar, consolidación de deudas o grandes gastos como campamentos de verano para niños; en otras palabras, el tipo de gastos importantes para los que se utilizan las líneas de crédito con garantía hipotecaria tradicionales. Las categorías de comercios en las que no se puede utilizar la tarjeta Aven incluyen casinos, loterías, sitios web de juegos de azar y corredurías de criptomonedas, pero esas restricciones se pueden eludir si los clientes retiran efectivo.

¿Apostar por el valor de su vivienda? “Si es irresponsable, este no es el producto para usted”, declara el director ejecutivo de 39 años, a quien le gusta usar lo mismo todos los días (una camiseta negra de manga larga y un chaleco Patagonia) “para reducir las decisiones diarias”.

Sadi Khan nació en Bangladesh y se crió en Toronto y luego en Florida, hijo de dos ingenieros civiles inmigrantes. Como ciudadano canadiense, regresó a Canadá y asistió a la Universidad de Waterloo en Ontario para estudiar computación cuántica y física, pero cambió su especialidad a ingeniería eléctrica e informática después de concluir que era más práctica. (Waterloo es conocida por su investigación en física, así como por producir emprendedores tecnológicos).

Después de graduarse en 2008, Khan pasó unos años en Microsoft antes de unirse a Facebook en 2013. Allí, trabajó en proyectos como la función de búsqueda y las funciones de mapas de Facebook y se convirtió en el gerente de producto principal de Internet.org, el esfuerzo de Mark Zuckerberg por asociarse con empresas de telecomunicaciones en mercados emergentes como Kenia e India para proporcionar acceso gratuito a Internet. Internet.org fue muy criticado por permitir que la gente solo accediera a Facebook y a un conjunto limitado de otros sitios aprobados y fue prohibido por India en 2016. “Tuvo sus controversias, como casi cualquier otro proyecto de Facebook”, dice Khan. “Pero ayudamos a conectar a una enorme cantidad de personas en el mundo a Internet por primera vez, y fue un gran honor para mí haber trabajado en él”.

En 2019, abandonó Facebook para fundar Aven junto con el ingeniero de software y empresario Murtada Shah (también canadiense) y el diseñador gráfico Collin Wikman, que anteriormente había trabajado en Square. Avichal Garg, un capitalista de riesgo centrado en las criptomonedas de Electric Capital que había dirigido a Khan en Facebook y lo había alentado firmemente a fundar su propia empresa, se convirtió en uno de los primeros inversores de Aven.

Después de haber encontrado la idea de la tarjeta de crédito HELOC, Khan empezó por investigar una cuestión fundamental: ¿es legal? Leyó la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor de 2010, la ley histórica destinada a prevenir la toma excesiva de riesgos que causó la crisis financiera, y pasó semanas estudiando las partes relevantes del documento de 850 páginas. Empezó a hablar con abogados y finalmente recurrió a Arnold & Porter, el gran bufete de abogados con sede en Washington, DC, donde el ex senador estadounidense Chris Dodd (famoso por la ley Dodd-Frank) era y sigue siendo asesor principal. El bufete elaboró ​​un memorando no oficial (Khan reconoce que no era una opinión legal formal) en el que se decía que no había prohibiciones legales para una tarjeta de crédito respaldada por un préstamo con garantía hipotecaria. Un representante de Arnold & Porter se negó a hacer comentarios.

Khan estudió préstamos con garantía hipotecaria durante unos cinco meses antes de fundar Aven en 2019. “Nos corresponde asegurarnos de que entendemos un dominio muy, muy profundamente”, dice. Después de concluir que su producto sería legal, pasó casi dos años construyendo la infraestructura técnica y asegurando el capital, y finalmente lanzó la tarjeta de crédito Aven en 2022. “Realmente hay que trabajar a fondo, centímetro a centímetro, cada pieza de este embudo de originación”, dice.

Khan lo vio: lo que hacía que las líneas de crédito con garantía hipotecaria fueran un blanco tan propicio para la disrupción de las tecnologías financieras era lo incómodas que podían resultar de utilizar. Una línea de crédito con garantía hipotecaria puede tardar un mes en obtenerse en un banco tradicional y, al igual que una hipoteca, conlleva muchos formularios que completar, además de comisiones de apertura y cierre. Para obtener un préstamo, a menudo hay que explicar cómo se quiere utilizar el dinero y, a veces, hay que llamar al banco cada vez que se quiere disponer de una parte. Según la FDIC, los estadounidenses tienen actualmente 458.000 millones de dólares en líneas de crédito con garantía hipotecaria sin utilizar que no han utilizado, además de 270.000 millones de dólares en préstamos con garantía hipotecaria pendientes.

Khan dice que Aven reduce el tiempo de solicitud de una línea de crédito con garantía hipotecaria a tan solo 15 minutos. Su software recorre una serie de vertiginosos pasos. Recopila la información básica de los clientes, evalúa el valor de su vivienda basándose en modelos de valoración automatizados de proveedores de datos como CoreLogic, realiza una búsqueda de títulos y gravámenes consultando millones de permutaciones y extrayendo información de más proveedores de datos, evalúa el riesgo de impago de los prestatarios verificando sus ingresos, programa una ceremonia de firma con un notario digital, lleva a cabo un cierre a través de ese notario después de que se hayan verificado las identidades de los clientes y, finalmente, presenta y asegura el gravamen o la reclamación legal sobre su propiedad. Aven se negó a revelar cuánto tiempo suele tardar todo el proceso de cierre.

Después de la aprobación, hay un período de espera obligatorio de tres días, requerido por la regulación federal para todas las líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC), durante el cual el cliente puede cancelar el préstamo y luego la mayoría de las personas pueden retirar fondos de inmediato desde la aplicación de Aven. La tarjeta suele llegar unos días después de que finalice el período de rescisión de tres días.

“Hay una fuerte demanda de algo que sea rápido, simple y fácil”, dice Hans Tung, uno de los patrocinadores de Aven y socio gerente de Notable Capital. “No creo que se pueda encontrar otra empresa en el país que pueda generar una línea de crédito con garantía hipotecaria en 30 minutos o menos”, agrega Jeremy Solomon, un inversor de Aven que ayudó a lanzar la startup pero que dejó la empresa después de menos de un año para convertirse en capitalista de riesgo en NYCA Partners.

Ahora, con sus sistemas de suscripción en funcionamiento, Khan ya ha comenzado a ofrecer préstamos con respaldo automático en dos estados y, para finales de año, planea extenderlos a un nivel más amplio y lanzar un producto de refinanciación de hipotecas. También ha creado una aplicación gratuita, Aven Advisor, que ayuda a las personas a realizar un seguimiento de su balance personal, incluidas todas sus deudas, y ha atraído a 160.000 usuarios registrados. Algún día, esa aplicación podría utilizarse para comercializar los productos de Aven, al igual que la aplicación gratuita de seguimiento del patrimonio neto Empower (anteriormente Personal Capital) se ha utilizado como fuente de contactos de clientes para su negocio de gestión de patrimonio.

La idea de incorporar una tarjeta de crédito a una línea de crédito con garantía hipotecaria no es del todo nueva. El gigante de las tarjetas de crédito Capital One lo intentó hace aproximadamente dos décadas, pero descubrió que era demasiado costoso generar los préstamos y abandonó el esfuerzo, según Khan, quien dice que habló con el equipo que trabajó en la iniciativa. (Un representante de Capital One se negó a hacer comentarios).

Aven no es la única fintech que acelera el proceso de HELOC. Figure, la startup de San Francisco creada por el cofundador de SoFi Mike Cagney y ahora dirigida por el ex director de operaciones de Brex Michael Tannenbaum, lanzó un producto HELOC en línea en 2018 y desde entonces ha crecido rápidamente. Ha emitido $10 mil millones en préstamos a través de su aplicación y sitio web, pero no ofrece una tarjeta de crédito. Tannenbaum dice que los clientes tardan nueve días en promedio en recibir sus préstamos de Figure.

Como cualquier buen director ejecutivo de una empresa fintech, Khan habla mucho sobre cómo está utilizando la tecnología para reducir los precios para los consumidores, y dice que Aven ha reducido los costos de originación de préstamos “en órdenes de magnitud” en comparación con las líneas de crédito con garantía hipotecaria tradicionales. En un comunicado de prensa de Aven, va un paso más allá y dice: “Creemos que no hay razón para que alguien que posea un activo y tenga un buen historial crediticio utilice un crédito sin garantía. Punto final. El crédito sin garantía es caro y nocivo”. Khan dice que está tan seguro de que sus tasas de interés están entre las más bajas del país que Aven ofrece $100 a cualquiera que pueda encontrar una línea de crédito con garantía hipotecaria con una tasa de interés anual (APR) permanente más baja (excluyendo las tasas de interés de prueba temporales). Afirma que solo el 0,02 % de los solicitantes de Aven han podido encontrar una.

Las tasas de interés variables de Aven, del 7,99 % al 15,49 %, son similares a las de Figure, del 7,4 % al 15,4 %, y las tasas de interés promedio de las dos compañías son similares. Pero los dos productos son muy diferentes. Figure requiere que usted utilice la línea de crédito completa después de que se le apruebe, y su préstamo viene con una tasa de interés fija, no variable. Después de que haya pagado el préstamo, puede volver a utilizar fondos adicionales de Figure, que pueden venir con una tasa de interés diferente. Figure también cobra una tarifa de apertura considerable del 1,5 % al 4,99 % (dependiendo de su estado, perfil crediticio y si desea reducir su tasa de interés), además de tarifas únicas más pequeñas que a veces se requieren para evaluar el valor de su casa o para obtener una firma notariada.

Además de su tasa de interés, las únicas tarifas de Aven son por pagos atrasados ​​($29) y el 2,5% que cobra por retiros de efectivo y por saldos transferidos desde otras tarjetas de crédito (un paso necesario si un cliente está usando Aven para la consolidación de deuda). Aquellos que usen la tarjeta para reformas importantes en el hogar probablemente tendrán que retirar efectivo, ya que un constructor podría no querer aceptar una tarjeta de crédito. La startup también establece límites de gasto diarios y semanales con la tarjeta “como medidas de seguridad, al igual que cualquier otra tarjeta”. El efectivo, que se retira a través de la aplicación, no tiene un límite diario.

Tenga en cuenta que si bien los intereses que paga con una tarjeta de crédito normal nunca son deducibles, los intereses de una HELOC tradicional o de Aven pueden ser deducibles en la medida en que use el dinero prestado para “comprar, construir o mejorar sustancialmente” su casa.

Como Aven no es un banco, se asocia con Coastal Community Bank, con sede en Everett, Washington, para emitir sus tarjetas y originar sus préstamos. El modelo de patrocinio entre fintech y bancos ha sido criticado por los reguladores, que han alegado, en acciones de cumplimiento, que ciertos bancos pequeños no están monitoreando adecuadamente el riesgo en estas relaciones o si sus socios fintech están cumpliendo con ciertas reglas bancarias, como las diseñadas para frenar el lavado de dinero. Estas preocupaciones se han visto acentuadas por el reciente colapso de Synapse , un intermediario entre fintechs y bancos.

Coastal Community Bank no ha estado públicamente en la mira de los reguladores recientemente, aunque ha terminado una relación con al menos un cliente fintech que fue acusado de tener cuentas con una actividad fraudulenta desenfrenada. “Hemos sido muy afortunados de trabajar con Coastal Community Bank, y ha sido una gran asociación porque estamos muy alineados con nuestros valores”, dice Khan. “Nos tomamos muy en serio nuestros requisitos de cumplimiento y reglamentación como empresa, y Coastal también lo hace”.

Si no paga su tarjeta Aven, deberá pasar por el mismo proceso que si se tratara de una hipoteca tradicional o una línea de crédito con garantía hipotecaria (HELOC), dice Khan. Es un período de seis meses en el que Aven “intenta ayudar al consumidor a recuperarse y volver a una situación razonable”. Aven ha tenido que forzar a los clientes a ejecutar sus hipotecas “varias veces”, y sus tasas de morosidad y de incumplimiento están “en línea” con las de las líneas de crédito con garantía hipotecaria tradicionales cuando se comparan los consumidores con puntajes FICO similares, dice Khan.

En el primer trimestre de 2024, el 0,52 % de los titulares de líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC) tenían más de 90 días de mora en sus préstamos, según la Reserva Federal , en comparación con el 0,92 % de los titulares de hipotecas y el 6,86 % de los usuarios de tarjetas de crédito. (Khan se negó a compartir las tasas de morosidad o incumplimiento específicas de Aven).

En el negocio actual de las tecnologías financieras, que está sobresaturado y es una tendencia que imita a las demás, conviene centrarse en un sector específico. Por ejemplo, Chime , el banco digital más grande y exitoso del país, ha crecido al dirigirse a personas de ingresos bajos y moderados que no estaban bien atendidas por los bancos convencionales.

Aven, por su parte, está explotando un nicho sin explotar entre los estadounidenses de mayores ingresos con calificaciones crediticias de primera y muchas opciones de préstamos y tarjetas de crédito, muchos de los cuales tienen alrededor de 40 años. Según la última encuesta de la Reserva Federal , casi dos tercios de los hogares estadounidenses con ingresos superiores a $100,000 pagan el saldo de sus tarjetas de crédito todos los meses. Usan sus tarjetas por conveniencia y por los beneficios que obtienen a cambio, lo que las hace menos rentables que los clientes que pagan intereses. Pero la mayoría de los usuarios de Aven sí mantienen un saldo cada mes, aunque a una tasa de interés más baja que la típica para las tarjetas de crédito.

Aven obtiene dinero de los intereses que pagan los clientes por sus préstamos y comparte esos ingresos con su socio bancario. También obtiene ingresos a través del intercambio, las comisiones de más del 2% que pagan los comerciantes cuando los consumidores pasan sus tarjetas Aven, así como la comisión del 2,5% que cobra cuando la gente hace retiros de efectivo y transferencias de saldos. Como no tiene estatuto bancario y no retiene depósitos de clientes, financia sus préstamos a través de líneas de crédito de depósito proporcionadas por los bancos. Dicha financiación normalmente cuesta entre un 2% y un 3% más que la tasa de financiación garantizada a un día (SOFR), o alrededor del 7% al 8% en la actualidad, según un experto de la industria. (Khan se negó a revelar el costo de capital de Aven).

Teniendo en cuenta los más de 100 millones de dólares en ingresos de Aven y su valoración de 1.000 millones de dólares, estimamos que su múltiplo de valoración es de entre siete y diez veces los ingresos. Eso es mucho más bajo que en los días de auge de las fintech de 2021, cuando algunas empresas obtenían 50 veces los ingresos, pero más alto que los prestamistas fintech que cotizan en bolsa como SoFi y Upstart, que cotizan a entre dos y cuatro veces los ingresos, según FactSet.

Por supuesto, existe un gran riesgo subyacente en este caso, si los reguladores o el público se oponen a la idea de pedir prestado grandes cantidades con una tarjeta de crédito como garantía del valor líquido de la vivienda. A Andrew Pizor, abogado sénior del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección del consumidor, le preocupa que Aven esté animando a la gente a utilizar la tarjeta para las compras cotidianas habituales. “Parece que la están comercializando como una tarjeta de crédito que tiene una tasa de interés más baja, y no creo que deba compararse con otras tarjetas de crédito. Debería compararse con otras líneas de crédito con garantía hipotecaria porque está garantizada por la casa”, afirma. “Una casa es un activo importante. No conviene ponerla en peligro a la ligera”. Matthew Pillmore, un influyente en finanzas personales, dijo sobre Aven en una reseña de septiembre de 2023 : “Odio esta línea de crédito con garantía hipotecaria porque está diseñada para usarse de forma imprudente”.

Si bien Khan dice que las tasas de incumplimiento de Aven son similares a las de las líneas de crédito con garantía hipotecaria tradicionales cuando se comparan prestatarios con puntajes FICO similares, si comienza a prestar a consumidores con un perfil crediticio más bajo para impulsar el crecimiento, los incumplimientos y las ejecuciones hipotecarias podrían dispararse. “Es un negocio de préstamos técnicos, y regalar dinero es la parte fácil”, dice un inversor de tecnología financiera y ex ejecutivo de préstamos que no tiene participación en Aven.

Khan se ha acostumbrado a los riesgos: cree que puede controlarlos con datos y tecnología y que sus clientes pueden asumir la responsabilidad. “Nuestra tarjeta de crédito no es para todos”, afirma. “Tomamos un enorme cuidado al evaluar quién es elegible para nuestro producto, hasta el punto de verificar los ingresos para asegurarnos de que esa persona tenga la capacidad de pago”. Si puede mantener bajos los impagos (algo que, sin duda, es una incógnita), Aven ha descubierto una forma novedosa de reducir los costos de los préstamos para los consumidores con mayores ingresos.

