El orgullo de representar al país

Kosovo gana oro en Judo. Tres veces en su historia ha ganado este metal y todas en el mismo deporte. Túnez puso su oro en el medallero aúreo, Momiji Nishiya a los 13 años es la segunda más joven de la historia desde Berlín 1936 que se lleva el oro en el debutante Skateboarding. Nole Djokovic no deja de ganar y sonreír, Oksana Chusovitina deja la competición olímpica después de ocho ediciones donde participó y con diferentes banderas por el desmembramiento de la Unión Soviética. Se va con bandera Uzbeskistán. Esto es el Olimpismo, el orgullo de representar a un país y competir contra sus miedos, fantasmas, marcas, ya están en el momento donde siempre desearon estar.

Es como el caso de Alexa Moreno, la baja californiana que en gimnasia artística se colocó en la final del salto de caballo, prueba que es su especialidad,ya que en el Mundial de Doha en 2018 se llevó el bronce, venciendo el bullying que le aplicaron por su físico en Río de Janiero 2016. Y este es el punto, hasta para ganar, hay que vencer las burlas de quienes en un sillón o detrás de una red social masacran y denigran a quienes compiten buscando la gloria olímpica.

Ella misma se sacudió ese trolleó y bullying sufrido, que ella misma mencionó “Todo se me va como mojarrita enjabonada”, y tiene la razón,ya que su corpulencia corporal es natural y no por comelona. Además es ejemplo. No estuvo en tres Panamericanos, 2011 en Guadalajara por lesión en menisco,en Tronto 2015 fractura de pómulo en un entrenamiento y en Lima 2019 se golpeó la cabeza en el Nacional de Querétaro. Su premio llegó en Doha con ese bronce compitiendo con Simona Biles y la gran Chuvutinova

Esto de Alexa es para resaltar,hoy quienes se burlaron, la aplauden. Así es el mexicano que cambia de parecer en un abrir y cerrar de ojos. Alexa con 26 años de edad ,además se siente en casa,habla japonés y es fanática del Fullmetal Alchemist. Su orgullo por representar a México. Esto es Olimpismo y dedicación que se debe aplaudir,más allá de cualquier resultado. Dígame usted amable lector, si estás historias no inspiran a toda la nación y por ende a la humanidad.

Historias relevantes que quedan en el corazón,como un equipo de softbol criicado al tener integrantes naturalizadas de Estados Unidos a mexicanas, que después de tres derrotas consecutivas, se levantaron como las grandes venciendo a Italia y Australia para tener la oportunidad de disputar está noche, a las 23 horas, el bronce frente a Canadá.Gran pitcheo de Dallas Escobedo.

Ninguna historia de Olímpicos es menor, todas tienen su relevancia y su toque, su penetración y su recuerdo, desde que Abebe Bikila etiópe ganó descalzo un Maratón, donde Jim Thorpe recibió su medalla de oro post mortem en pentatlón que ganó en 2012, pero acusado de haber cobrado en beisbol se las quitaron y restituyeron hasta 1983. Estás una de tantas. Siempre hay nuevas como hoy en Tokyo 2020, cuando derrumbado gana el oro en la meta del triatlón el noruego Blummenfel, yéndonos hoy con el pensamiento del Barón Pierre de Coubertin ” Lo importante no es ganar,es competir”.

