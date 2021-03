El PAN presentará acción de inconstitucionalidad contra la Ley Eléctrica

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentará la próxima semana una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y aseguró que cerca de 50 legisladores la respaldarán.

En conferencia virtual, los panistas Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero y Julen Rementería reconocieron a los jueces que han emitidos fallos en contra de estas reformas en materia eléctrica, quienes, dijeron, han aguantado todo tipo de presiones.

“Insistimos, daremos la batalla por todos los mecanismos legales posibles para defender los derechos a la salud y al medio ambiente de las familias mexicanas. Vamos a dar la batalla por una industria que garantice electricidad barata y limpia”, dijo Xóchitl Gálvez.

También alertaron por las pruebas preocupantes de autoritarismo y de rasgos dictatoriales que ha mostrado el Gobierno y calificaron de inadmisible en una democracia como la mexicana que se atente contra la división de poderes.

“La amenaza del presidente a los jueces que han actuado en imparcialidad, aplicando la ley como es su deber, no es propia de un líder democrático. La orden del ejecutivo hacia el poder legislativo exigiendo que no se le cambie una coma a su iniciativa sólo se ve en regímenes totalitarios y no debiera tener cabida en nuestro país”, criticó Julén Rementería.

Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por 33% de los legisladores federales o locales del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna; es decir, al menos 43 senadores deben respaldarla.

También pueden promover acciones de inconstitucionalidad: el fiscal General de la República; los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE); o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales; así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los organismos locales en la misma materia.