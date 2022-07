El Papa Francisco niega que piense dimitir pronto

Reuters.- El Papa Francisco descartó las informaciones que apuntan a que planea dimitir en un futuro próximo, afirmando que está en camino de visitar Canadá este mes y que espera poder ir a Moscú y Kiev lo antes posible después.

En una entrevista exclusiva en su residencia vaticana, Francisco también desmintió los rumores de que tenía cáncer, bromeando que sus médicos “no me dijeron nada al respecto”, y por primera vez dio detalles de la afección de la rodilla que le ha impedido desempeñar algunas funciones.

En una conversación de 90 minutos el sábado por la tarde, realizada en italiano y sin presencia de colaboradores, el pontífice de 85 años también repitió su condena al aborto tras la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del mes pasado.

Los medios de comunicación han rumoreado que una conjunción de eventos a finales de agosto, incluyendo reuniones con los cardenales del mundo para discutir una nueva constitución del Vaticano, una ceremonia para inducir nuevos cardenales y una visita a la ciudad italiana de L’Aquila, podría presagiar un anuncio de renuncia.

L’Aquila está asociada al Papa Celestino V, quien renunció al papado en 1294. El Papa Benedicto XVI visitó la ciudad cuatro años antes de dimitir en 2013, siendo el primer Papa en hacerlo en unos 600 años.

Pero Francisco, atento y relajado durante toda la entrevista mientras hablaba de una amplia gama de temas internacionales y de la Iglesia, se rió de la idea.

“Todas estas coincidencias hicieron que algunos pensaran que la misma ‘liturgia’ ocurriría”, dijo. “Pero nunca se me pasó por la cabeza. De momento, no, de momento, no. De verdad”.

Sin embargo, Francisco repitió su posición, tantas veces manifestada, de que podría dimitir algún día si el deterioro de su salud le imposibilitara dirigir la Iglesia, algo casi impensable antes de Benedicto XVI.

Cuando se le preguntó cuándo creía que podría ocurrir, dijo: “No lo sabemos. Dios lo dirá”.

LESIÓN EN LA RODILLA

La entrevista tuvo lugar el día en que iba a partir hacia la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, un viaje que tuvo que cancelar porque los médicos dijeron que podría tener que perderse también un viaje a Canadá del 24 al 30 de julio, a menos que aceptara hacer 20 días más de terapia y reposo para su rodilla derecha.

Dijo que la decisión de cancelar el viaje a África le había causado “mucho sufrimiento”, sobre todo porque quería promover la paz en ambos países.

Francisco utilizó un bastón al entrar en una sala de recepción en la planta baja de la casa de huéspedes de Santa Marta donde ha vivido desde su elección en 2013, evitando el apartamento papal en el Palacio Apostólico utilizado por sus predecesores.

La habitación tiene una copia de uno de los cuadros favoritos de Francisco: “María, desatadora de nudos”, creado cerca del 1700 por el alemán Joachim Schmidtner.

Al preguntarle cómo estaba, el Papa bromeó: “¡Sigo vivo!”

Dio detalles de su lesión por primera vez en público, diciendo que había sufrido “una pequeña fractura” en la rodilla cuando dio un paso en falso mientras un ligamento estaba inflamado.

“Estoy bien, poco a poco voy mejorando”, dijo, añadiendo que la zona de la fractura estaba mejorando, ayudada por la terapia con láser e imanes.

Francisco también desestimó los rumores que se le hubiera detectado un cáncer hace un año, cuando se sometió a una operación de seis horas para extirparle parte del colon a causa de una diverticulitis, una afección común en las personas mayores.

“(La operación) fue un gran éxito”, dijo, añadiendo entre risas que “no me dijeron nada” sobre el supuesto cáncer, que descartó como “chismes de palacio”.

Pero dijo que no quería operarse la rodilla porque la anestesia general de la operación del año pasado había tenido efectos secundarios negativos.

¿VIAJE PAPAL A MOSCÚ?

Al hablar de la situación en Ucrania, Francisco señaló que ha habido contactos entre el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sobre un posible viaje a Moscú.

Las primeras señales no son buenas. Ningún Papa ha visitado nunca Moscú y Francisco ha condenado repetidamente la invasión de Rusia en Ucrania; el jueves pasado la acusó implícitamente de librar una “guerra de agresión cruel y sin sentido”.

Cuando el Vaticano preguntó por primera vez sobre un viaje hace varios meses, Francisco dijo que Moscú respondió que no era el momento adecuado.

Pero insinuó que algo puede haber cambiado ahora.

“Me gustaría ir (a Ucrania) y quería ir primero a Moscú. Intercambiamos mensajes al respecto, porque pensé que si el presidente ruso me daba una pequeña ventana para servir a la causa de la paz…”.

“Y ahora es posible, después de volver de Canadá, es posible que consiga ir a Ucrania”, dijo. “Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales”.

