El pitch deck que hizo historia en Sequoia Capital

Cuando Brian, Joe y Nate fundaron Airbnb, tenían un colchón de aire, pasión emprendedora y una visión para reinventar los viajes y la hospitalidad. Sin embargo, no tenían una idea clara de cómo acercarse a los inversores de capital de riesgo o cómo elaborar un pitch deck.

La guía de Sequoia sobre cómo escribir un plan de negocios llegó a sus manos y el resto es historia. Crearon un pitch deck excepcional. Pero lo que realmente captó la atención de Sequoia no fueron las diapositivas en sí, sino sus ideas, la claridad de su pensamiento y la magnitud de su ambición. Los inversores de capital de riesgo aman asociarse con fundadores decididos a materializar ideas que la sabiduría convencional considera imposibles. Además, prefieren involucrarse desde el principio, cuando una idea está recién formada y tiene el máximo espacio para crecer.

Sequoia Capital es uno de los fondos de capital de riesgo más destacados en la historia, con inversiones en startups reconocidas como Airbnb, PayPal y YouTube. Además de ser una firma de renombre global, Sequoia ha demostrado ser excepcionalmente hábil en identificar unicornios, con más de 238 en su portafolio. No es sorprendente que sea una de las firmas más solicitadas para financiamiento.

¿Qué hace que algunos emprendedores destaquen sobre otros? Aunque todos tienen una gran idea y un plan de ejecución para su negocio, los que finalmente son respaldados por la firma suelen cumplir con los siguientes 10 principios en su Pitch Deck de negocios:

1.- Storytelling

Como emprendedor, necesitas contar una buena historia. Los inversores no tienen mucha paciencia, por lo que es vital capturar su atención desde el principio de tu pitch. Asegúrate de que comprendan exactamente lo que hace tu Startup en los primeros 5 minutos de tu presentación. Lo peor es cuando llevas 15 minutos en una reunión y nadie tiene idea de lo que haces.

2.- Propósito

¿Cuál es el propósito de tu Startup? Redacta una frase concisa que establezca claramente tu misión. No incluyas información innecesaria ni detalles demasiado específicos. Diles a los inversores qué puedes hacer por tus clientes.

3.- Problema

¿Qué problema estás resolviendo? ¿Qué no está funcionando? Explica el problema que afecta a tus clientes. Si los inversores no están convencidos de que hay un problema, no les importará tu solución.

4.- Solución

Aquí es donde explicas cómo tu negocio aborda y resuelve el problema.

5.- ¿Por qué ahora?

Explica por qué tu negocio está surgiendo ahora y por qué no ha habido una solución antes. ¿Qué está creando la oportunidad perfecta para tu Startup?

6.- Potencial de Mercado

Explica quiénes son los clientes que usarán tu solución, cuántos son, cómo crecerá este número y cómo generarás ingresos. Puedes usar este punto para ilustrar tu modelo de ingresos y crecimiento.

7.- Competencia

¿Quiénes son tus competidores? ¿Cómo eres diferente? ¿Cuál es tu plan para superarles? Es mejor ser directo sobre tu competencia desde el principio.

8.- Equipo

Cuenta la historia de tu equipo y fundadores. ¿Por qué están calificados para construir la Startup? Explica sus talentos y experiencias destacadas.

9.- Finanzas

Aquí es donde con claridad y cifras demuestras lo que has logrado (a través de facturación o métricas similares) y lo que estás buscando. Demuestra cómo asignarías los fondos para alcanzar hitos específicos del negocio.

10.- Visión

Si tienes éxito, ¿qué habrás construido en 5 años? Describe tu visión para tu Startup y tus objetivos para el futuro.

Y ¿Cuánto tiempo tienes para presentar todo esto? 5 minutos. Suena retador y lo es. Sin embargo el esfuerzo vale la pena. Un buen pitch deck puede ser la diferencia entre levantar el capital que necesitas o perder una oportunidad única.

*Jose Kont es director ejecutivo de Cuántico y Venture Partner de Impacta VC.

