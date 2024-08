El poder de una mujer radica en su confianza, afirma Martha Debayle

Martha Debayle recuerda que soñaba con estudiar en la universidad de Harvard. Y así seguir los pasos de su papá y su hermano, quienes son egresados de la escuela ubicada en Massachusetts, Estados Unidos.

Sin embargo, años después la locutora y empresaria pisó la escuela para dar una cátedra sobre negocios y emprendimiento a los estudiantes, “nunca imaginé ir a Harvard, me siento muy halagada, tuvo un significado muy importante en mi vida”, comenta en entrevista con Forbes durante el Foro de Mujeres Poderosas 2024.“

Me lo gané a pulso, no en el salón de clases, sino en la vida”, dice Debayle, haciendo referencia a que no tuvo la suerte de estudiar en una de las universidades más reconocidas a nivel internacional, pero gracias a su carrera como empresaria y comunicadora, y ser un gran referente para millones de personas que la siguen en sus redes sociales, la llevó a Harvard en el 2023.

Dicha trayectoria convierte a Martha Debayle en una mujer poderosa al cimentar su éxito en negocios que hacen que su voz se escuche en muchas partes. Para ella, “una mujer poderosa, es una mujer que confía en sí misma, que confía en su intuición. Una mujer que sabe cómo levantarse cuando se cae, las mujeres poderosas se ayudan entre sí”, abunda.

Su papel como comunicadora e influencer le han dado la oportunidad de llegar al corazón de las personas, “yo al igual que muchas mujeres que estamos en una posición de influencia tenemos la oportunidad de mejorar la vida de los demás a través de lo que hacemos o sabemos hacer, en mi caso la comunicación”, asegura.

En los negocios, Martha ha sido fundadora de la empresa de comunicación y marketing: Media Marketing Knowledge Group, y ha consolidado su presencia en medios con la revista Moi y el portal bbmundo, el cual informa y da herramientas sobre la crianza de niños “sanos y felices”, dice el portal.

Actualmente, la empresaria cuenta con más de 12 millones de seguidores en sus redes sociales. En el 2014 lanzó su revista Moi, con un tiraje inicial de 65,000 ejemplares, para el 2016 el tiraje de la publicación se elevó a 99 mil ejemplares, en los 10 años que lleva su revista ha tenido a figuras internacionales como: Michelle Obama, Lady Gaga, Hillary Clinton, Ryan Reynolds, Eugenio Derbez, Sarah Jessica Parker, Ringo Starr, Anne Hathaway, Katy Perry entre otros.

Además, es dueña de las marcas: Martha Debayle Hairtech, Martha Debayle Beauty Tech, Martha Debayle Eyewear, Martha Debayle Apparel y Martha Debayle Home.

Martha Debayle vivió sus primeros años en Nueva York, a los 12 se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde pasaría el resto de su formación académica y donde lograría su éxito empresarial.

