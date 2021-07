El presidente de Alfa y empresarios apoyan mi mandato: Luis Donaldo Colosio

Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal electo de Monterrey, asegura que no le preocupan las críticas de Álvaro Fernández Garza, director general de Alfa, quien pidió no dejar el poder de la ciudad industrial de México en manos jóvenes e inexpertas.

“(Álvaro Fernández Garza) es amigo personal del candidato priista, que perdió la elección a la alcaldía de Monterrey el 6 de junio de 2021. Entonces, él habla desde su simpatía personal y no lo estaba haciendo desde la postura institucional de Alfa”, declara.

“El presidente del Consejo de Administración de Alfa, Armando Garza Sada, así como la gran mayoría de los empresarios de Nuevo León han manifestado constantemente su respaldo a Samuel García Sepúlveda, gobernador electo, y a mi persona”, dice a Forbes México.

El 6 de junio de 2021, Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano, arrasó a todos sus contendientes, ya que obtuvo 229 mil 654 votos que equivalen a 47.42% del total de los sufragios realizados. Su más cercano competidor, Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, candidato del PRI y PRD y amigo de Álvaro Fernández Garza, alcanzó 151 mil 807 votos, es decir 31.35%.

Lee: El gobierno de Monterrey no debe quedar en manos inexpertas: Álvaro Fernández

“Hoy más que nunca no podemos dejar que el gobierno de nuestra ciudad caiga en manos inexpertas”, declaró Álvaro Fernández Garza, quien es presidente del Consejo de la UDEM y consejero de Grupo Citi Banamex, Cydsa, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Vitro.

El industrial regiomontano, quien estudió en la Universidad de Georgetown y Notre Dame, recordó que en las empresas cuando buscan a alguien para un puesto de dirección no lo eligen por sus sueños ni su carisma.

El director general de Grupo Alfa es hermano de Mauricio Fernández Garza, quien ha sido tres veces presidente municipal de San Pedro Garza García y competía por el PAN para nuevamente ser alcalde de uno de los municipios con el mayor PIB per cápita en América Latina, pero perdió.

Álvaro Fernández Garza fue uno de los empresarios que hicieron donaciones para la creación de México Libre, un partido impulsado por Margarita Zavala Gómez del Campo.

“Estoy convencido de que vamos a trabajar cosas muy grandes (con los empresarios) por la ciudad de Monterrey y Nuevo León”, comenta el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994 y ex secretario de Desarrollo Social (Sedesol).

El ex diputado local por Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Nuevo León afirma que trabajará por toda la gente de Monterrey y acepta el apoyo de los empresarios.

Luis Donaldo Colosio Riojas se graduó en 2010 como licenciado en derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como cursó un diplomado de Financiamiento y Medios de Pagos Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 2016. Actualmente estudia la maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad de Monterrey.

No te pierdas: Luis Donaldo Colosio Riojas asegura que ganó Monterrey

—¿Trabajarás solo para los empresarios o la población en general de Monterrey?

—Yo soy alcalde de todo Monterrey y no soy líder de una cámara empresarial. Soy líder de toda la ciudad y ese es mi trabajo.

—¿Trabajarás con los empresarios en una agenda para mantener la seguridad, como lo hizo en algún momento Cemex?

—Todos tenemos una corresponsabilidad de ayudar en lo que podamos para coadyuvar en los temas que son sensibles para el correcto desarrollo de nuestra ciudad y nuestra gente.

Han habido extraordinarios ejemplos de cómo ha habido colaboración de parte de la ciudadanía, la sociedad civil, el empresariado, la academia y la función pública que unen esfuerzos para dar grandes resultados. Mi propósito es generar ese tipo de espacios colaborativos, en las materias que son más sensibles para la seguridad pública, desarrollo económico, desarrollo humano y social.

—¿Movimiento Ciudadano es el único partido que se ha preocupado por el relevo generacional con jóvenes políticos como Luis Donaldo Colisio Riojas y Samuel García Sepúlvea?

—Me preocupa mucho, porque lo vivimos muy fuerte en campaña a la juventud y a la nueva generación se le trata de desdeñarsele por ser joven, cuando al corrupto lo corrupto nunca se le quita. Y al joven con el tiempo se le quita lo joven. Hay que ver hacia la siguiente generación, no nada más en materia de juventud, sino preparación, capacidad y calidad moral.

—¿La marca Colisio pesa o te ha servido de algo en política?

—Sirve para abrir puertas; sin embargo, para cruzarlas y continuar el camino realmente depende del trabajo propio y de todo el equipo.

—¿Te ofrecieron ser parte de Morena para contender por un cargo de elección popular en Nuevo León?

—Sí, es cierto. Recibí ofrecimientos de muchos partidos políticos para ser candidato a gobernador del Estado o alcalde de Monterrey. Al final me quedé en la opción y en el camino que me hace sentir más cómodo y preparado para seguir sirviendo a mi ciudad y mi gente.

Te puede interesar: Luis Donaldo Colosio será el candidato de MC a la alcaldía de Monterrey

—¿La campaña de Luis Donaldo Colosio Riojas y Samuel García llevan un mensaje de alegría y se contraponen al spot financiado por el PRD, que decía que a los mexicanos los va llevar la chingada?

—Parte del impulso que se debe dar desde el servicio público es el bienestar de la gente y su felicidad de que puedan tener unas sanas relaciones familiares, sano desarrollo, buenas amistades y para eso se requiere desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo comunitario y no solo concentrarnos en reportar números fríos y transformar la realidad de las personas.

—¿Te fuiste feliz de la campaña donde saliste elegido como presidente municipal de Monterrey?

— Me quedo muy satisfecho, muy feliz y me ayudó mucho para repensar los buenos lazos de amistad con compañeros como Samuel García Sepúlveda, Agustín Basave, así como reforzar mi relación de pareja con mi esposa, que me acompañó a cada paso del camino.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado