El problema del producto digital es que no está siendo grabado: Renato Rodríguez

La economía digital ha evolucionado desde sus inicios diez años atrás. Cada vez existen más activos digitales que funcionan como dinero y que se mueven establemente en el mercado. En este contexto se han creado billeteras electrónicas que permiten almacenar las monedas crypto de una forma segura y descentralizada, lo que ha impulsado a una gran cantidad de personas a formar parte de esta nueva economía.

Rodríguez en la conferencia “Una visión tecnológica al futuro de la democracia” frente al senado mexicano.

En este sentido, de acuerdo con Renato Rodríguez, empresario experto en economía y matemática destacado por su labor como propulsor de la criptoeconomía en todo el mundo, actualmente, el volumen de movimiento financiero de criptomonedas supera los 52 millones de dólares (mdd) americanos, y que en México existe un aproximado de 50 millones de pesos (mdp) mexicanos moviéndose diariamente.

Sin embargo, el experto considera que pese a su tamaño y relevancia, no existen las medidas necesarias por parte de los gobiernos para contabilizar todo este dinero flotante, lo que genera un impacto en los números de la economía de cualquier país. “El problema del producto digital, que es un producto financiero, es que no está siendo grabado. No se sabe quién gasta o quién compra”, opina el especialista con más de 15 años de experiencia en el sector empresarial y económico.

Ante este contexto, Rodríguez fomenta la creación de distintas iniciativas de ley en torno a la economía digital, como es el caso de la “Ley Fintech” en México, cuyo objetivo es facilitar los productos y servicios financieros por medio de la tecnología.

Adicionalmente, el senador considera que uno de los retos que van de la mano con las implementaciones gubernamentales para registrar el ingreso de activos digitales son actualizaciones o tecnología de recibimiento de pago. Como consecuencia, Rodríguez ha decidido emprender una vez más en este ámbito con un proyecto dedicado a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes). Este se encuentra en fase de prueba y estará disponible a partir de diciembre de este año.

“El objetivo es brindar una herramienta a las empresas para que éstas puedan recibir pagos con crypto y automáticamente cambiarlo a la moneda local. En ese momento, grabar el ingreso y pagar el impuesto necesario o requerido dependiendo del país, comentó.

De esta manera, Rodríguez busca brindarle una oportunidad de crecimiento a los negocios, pues al momento de actualizarse éstos obtienen un nuevo mercado, el de los activos digitales, el cual se encuentra en un crecimiento acelerado y constante.

El propósito de Renato Rodríguez es seguir educando y concientizando a los gobiernos, las empresas y a la ciudadanía sobre la criptoeconomía y al mismo tiempo, seguir creando herramientas que permitan adaptar esta nueva tendencia a la vida cotidiana y a la economía convencional al ser cada vez una realidad más latente.

