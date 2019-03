El queso que ‘escucha’ hip hop sabe mejor: estudio

La música podría darle un mejor sabor al queso y cuando se trata de géneros, el hip hop es el rey, incluso por encima de la música clásica o el rock, aseguran investigadores suizos.

Un equipo de investigación de la Universidad de las Artes de Berna y el renombrado fabricante de queso suizo, Beat Wampfler, realizaron un experimento para descubrir si la música ayuda al queso a mejorar su sabor y su aroma.

El experimento, con una duración de seis meses, consistió en exponer nueve ruedas de queso tipo Emmentel a un género musical distinto cada una -desde la ópera “Magic Flute” de Mozart, el clásico de Led Zeppelin “Stairway to Heaven” o la canción de hip hop “We Got it From Here”.

A través de mini transmisores, los investigadores condujeron la ‘energía’ de la música al producto lácteo. “Toda la energía está resonando directamente dentro del queso”, dijo Michael Harenberg, de la Universidad de las Artes de Berna a Reuters.

Para definir el mejor género para acompañar al ‘queso musical’, un jurado experto probó cada variedad en dos ocasiones. Los resultados fueron los mismos cada vez: el hip hop fue el gran ganador. “Las diferencias fueron muy claras, en términos de textura, sabor y apariencia; realmente había algo muy diferente”, mencionó uno de los jueces.

Con información de Reuters.