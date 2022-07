El regreso a clases; cuidado con los préstamos exprés informales

¿Se acabaron las vacaciones y necesitas un préstamo para poder enfrentar el regreso a clases o alguna otra necesidad?

Yo no tengo bendis (hijos, pues). Muchas personas me dicen que sería lindo que los tuviese, que son una dicha, afirman… ojalá que si… de lo que si estoy seguro es que tenerlos cuesta y mucho.

Si necesitas financiamiento para afrontar el próximo regreso a clases, antes de solicitar un préstamo haz tu presupuesto para determinar que monto puedes destinar al mes para buscar un crédito que se ajuste a éste y así poder cumplir puntualmente con el pago.

Hay que tener precaución con disque empresas gestoras u otorgantes de crédito que ofrecen préstamos exprés sin requisitos como comprobar ingresos o sin consultar el historial crediticio en Buró de Crédito.

Generalmente, éstas ofrecen préstamos “inmediatos” que llaman la atención del público mediante anuncios muy sugestivos y tentadores.

Sin embargo, una vez que las personas acuden a solicitar el financiamiento, se les pide un porcentaje de depósito por concepto de gestoría, gastos de administración, y/o como garantía. Ya realizado el depósito la supuesta empresa aduce que el crédito está en proceso de autorización sin llegar a su entrega final. A veces dicen que el crédito no procedió y que el depósito no puede devolverse, o bien cambian de ubicación y desaparecen. El cliente pierde así el dinero que les depositó.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, hace énfasis en que estas supuestas empresas no están constituidas como instituciones financieras, por lo que si tienes alguna inconformidad o queja, no podrás presentarla ante esa comisión por no estar reguladas.

Para tener una buena experiencia al pedir un crédito, parte de hacer tu presupuesto toma en cuenta estos consejos:

En caso de requerir financiamiento, debes cerciorarse de la identidad y registro de la institución ante CONDUSEF; visita su página de internet y busca el Buró de Entidades Financieras. No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito. No entregues documentos personales, ni llenes solicitudes en línea, si no estás seguro de que sea una empresa seria; podrían robarte tu identidad y tu dinero.

Si requieres de un préstamo, puedes solicitar un crédito personal o uno de nómina en alguna de las muchas instituciones debidamente autorizadas, recordando que siempre es sano comparar las tasas de interés y condiciones del crédito para elegir la opción que más te convenga.

También puedes utilizar tu tarjeta de crédito para afrontar los gastos aprovechando las facilidades que ofrecen los pagos a meses sin intereses. Solo recuerda que en este caso necesitarás pagar por lo menos el pago mínimo para no generar intereses.

Una opción más puede ser el acudir a una casa de empeño, pero verifica primero que se encuentre debidamente registrada en el Registro Público de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Una vez hecho esto, compara en varios lugares el monto que te prestarían y la tasa de interés.

Para gastar menos, haz una lista de lo que necesitas adquirir y revisa el inventario de los útiles, ropa, y equipo escolar que ya tienes. Compara luego el precio y calidad de las cosas que si necesiten en varias tiendas para elegir lo mejor al mejor precio.

Como los niños crecen rápido, compra la ropa una o dos tallas más grandes y ajústalos con hilo y aguja y suelta las costuras cuando sean necesario. Para ahorrar en libros, ve si es posible adquirirlos de segunda mano.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro "¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo"

