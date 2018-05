Después de dos meses de haber iniciado su programa piloto en Ciudad de México, Mobike se enfrenta al desagradable problema de que muchos quieren sus bicicletas… pero para robarlas.

“Los amantes de lo ajeno están guardando las bicicletas. Es una situación que lamentablemente aqueja a nuestra ciudad”, reveló el director de asuntos gubernamentales de Mobike, Armando Reyes, en entrevista.

El directivo de la plataforma de uso compartido de bicicletas dijo que la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México y las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero han apoyado a la startup de origen chino para recuperar las bicicletas y detener a las personas que ilegalmente estaban guardando las unidades de transporte.

“Tenemos denuncias presentadas. Hay gente que está detenida”, agregó.

Reyes comentó hay 10 detenidos aproximadamente, pero declinó compartir la cifra de bicicletas hurtadas.

De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) de enero de 2014 a octubre de 2017, 3,754 bicicletas fueron robadas, aunque no se desglosa su propiedad. Asimismo, refiere que hay medio millón de usuarios de bicicletas en la capital.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que hasta octubre de 2017, 893 bicicletas fueron robadas y sólo en 18 casos fueron abiertas carpetas de investigación, es decir, solo 2% de los hurtos que se cometen son denunciados.

Bicicletas fuera de su zona

Desde que arrancó operaciones, la demanda de bicicletas de Mobike creció entre 60 y 70% cada semana. Pero esta situación ha desencadenado un problema de oferta en el polígono de Polanco, que determinaron las autoridades para el programa piloto. Algunos usuarios incluso han reportado en Twitter la ausencia de unidades.

@MobikeMX que ha pasado con las @Mobike en CDMX? Son dias que no hay ni 1 una bici en Polanco. He pagado cuota anual, tengo que pedir el rembolso? #mobike #mobikemx #ruedaconmobike

Oye @MobikeMX tengo una mugre suscripción anual y ya van varios días que no he podido usar su servicio porque NO hay bicicletas. NO hacen reembolso, NO aumentan el perímetro ni las bicis, ¿Qué procede? #Mobike

No mobike, ya ni bicis hay en Polanco, yo iba por el reto de #180Km, pero me quede en 150km y no he vuelto a ver una de sus bicicletas, si terminando la siguiente semana no hay mejoría en sus servicio me temo que tendré que quedarme con #Vbike

